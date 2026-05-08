중국 청두시 교통사고, 헌충 사건 유사 분석

중국 청두시 가오신구의 젠난대도와 톈푸4가 교차로에서 교통사고가 일어났다. 리씨가 우회전하며 행인을 치고 도주 중 체포됐다. 사고 영상은 수상쩍고, 베이징 교외 팡산구 다한지 재래시장 불도저 난입 사건도 있었다. 헌충 사건은 장헌충이 쓰촨 일대에서 저지른 무차별 학살에서 유래한 것으로 분석된다. 중국에서 헌충 사건은 서민경제의 부진, 사회양극화, 인공지능 열기 속에 만연한 취업난이 겹친 사회에서 이어지는 것으로 보인다.

지난 1일 오후 중국 청두시 가오신구의 젠난대도와 톈푸4가 교차로에서 교통사고가 일어났다. 청두시 공안국에 따르면 리씨가 우회전하며 행인을 치어 1명이 숨지고 11명이 다쳤다. 피의자는 도주 중 체포됐다.

음주나 약물 복용은 배제했다. 경찰 발표에 경고가 덧붙였다.

‘현장 사진, 영상 및 허위 정보를 유포하지 말 것을 당부한다. 사망자 가족 및 부상자에게 2차 가해를 막기 위해서다. ’ 이후 추가 공식 발표는 없다. 해외 X로 흘러나온 사고 영상은 수상쩍었다.

지난 3월 29일에는 베이징 교외 팡산구 다한지 재래시장에 불도저가 난입했다. 중국 소셜미디어에 사고 현장 영상이 올라왔다. 곧 당국의 검열로 자취를 감췄다. 청두와 달리 경찰 발표조차 없었다.

홍콩의 두조일보가 31일 자에 실은 ‘최소 8명 사망’ 보도가 유일한 기록이 됐다. 둘 다 살의를 품고 불특정 대상을 공격한 범죄로 보인다는 분석이다. 중국에서는 이런 사건을 ‘헌충’ 사건이라 한다. 명말청초 농민봉기를 이끈 장헌충이 쓰촨 일대에서 저지른 무차별 학살에서 유래했다.

중국의 문호 루쉰이 1933년 7월 수필 ‘신량만기’에서 장헌충의 학살을 이야기했다.

‘촉벽’ 같은 책이 장헌충의 학살을 상세히 기록했지만, 내용이 산만해 읽다 보면 마치 그가 ‘예술을 위한 예술’처럼 ‘살인을 위한 살인’에만 몰두한 듯 여겨진다. 하지만 그에게는 다른 목적이 있었다. 처음에는 그렇게 많이 죽이지 않았다. 그도 황제가 되고 싶었다.

이자성이 북경에 입성하고, 청나라 군대가 산해관을 넘었다는 소식을 듣자 자신에게 남은 길이 몰락뿐임을 깨닫고 그때부터 죽이기 시작했다. 죽이고, 또 죽이고…. ’ 루쉰은 장헌충의 광기를 특별한 악인의 이야기가 아닌 파국을 앞둔 인간이 타인을 해치려는 보편적 심리라고 주장했다. 나아가 속수무책으로 죽어간 민중이 더 기이하다며 그들의 ‘노예근성’을 말했다.

서민경제의 부진, 사회양극화, 인공지능 열기 속에 만연한 취업난이 겹친 중국에서 헌충 사건이 이어진다. 최근 의왕시 노부부의 아파트 방화 사건을 보면 꼭 중국만의 이야기로 들리지 않는다. 신경진 베이징 총국





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