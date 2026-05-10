중국 전기차의 거센 공습과 현대차의 위기: 소프트웨어 패권 전쟁의 서막

중국 전기차 기업들이 극한의 경쟁 속에서 살아남아 글로벌 시장과 한국 시장으로 확장하며 현대차를 위협하고 있다. 자율주행과 SDV 기술력이 생존의 핵심이 된 상황에서, 현대차그룹이 내부 경영 이슈보다 근본적인 기술 혁신에 집중해야 한다는 경고를 담았다.

왕가위 감독의 영화 일대종사에는 실력의 본질을 수평과 수직으로 정의하며, 결국 끝까지 서 있는 자만이 말할 자격을 갖는다는 라스트맨 스탠딩의 철학이 등장합니다. 이러한 냉혹한 생존 논리는 현재 전 세계 자동차 산업이 직면한 현실과 매우 닮아 있습니다.

과거의 자동차 산업이 엔진의 출력이나 차체의 강성 같은 하드웨어적 완성도에 집중했다면, 이제는 소프트웨어 중심 자동차 즉 SDV로의 전환이 생존의 절대적인 기준이 되었습니다. 자율주행이라는 거대한 파도를 타고 소프트웨어 패권을 쥔 기업은 전기차 시대의 절대 강자로 군림하겠지만, 여기서 뒤처진 기업들은 도로 위에서 멈춰 선 폐차처럼 시장에서 빠르게 도태될 수밖에 없는 운명에 처해 있습니다. 이제 전기차 시장은 단순한 이동 수단의 교체를 넘어, 고도의 인공지능과 배터리 기술이 격돌하는 거대한 비무대회장이 되었습니다.

특히 중국의 광둥성과 푸젠성, 저장성 일대는 현재 전 세계 배터리와 자율주행 기술의 최전선이 되었습니다. 글로벌 판매량 412만 대라는 경이로운 기록으로 시장을 석권한 비야디를 필두로, 테슬라에 대항하는 샤오펑, 그리고 일본 시장까지 정조준하고 있는 광저우자동차가 모두 이 지역에 기반을 두고 있습니다. 여기에 세계 최대 배터리 업체인 CATL과 테슬라를 제치고 판매 2위에 오른 지리자동차가 가세하며 중국의 전기차 생태계는 그 어느 때보다 강력해졌습니다. 과거 300여 개의 브랜드가 난립하며 혼란스러웠던 중국 시장은 이제 혹독한 구조조정 과정을 거쳐 120여 개로 줄어들었습니다.

가격을 극한으로 낮추는 출혈 경쟁이라는 가혹한 수련법을 견디지 못한 약한 기업들은 이미 시장에서 사라졌으며, 앞으로 5년 뒤에는 단 15개 업체만이 살아남을 것이라는 비관적이면서도 현실적인 전망이 나오고 있습니다. 중국 정부의 보조금 정책과 국가적 지원을 바탕으로 한 이러한 성장 방식은 결국 공급 과잉이라는 구조적 산물을 만들어냈습니다. 중국은 가격을 바닥까지 떨어뜨려 경쟁자들을 고사시키는 전략을 취하고 있으며, 이는 미국과 유럽 그리고 한국의 자동차 기업들이 직면한 가장 위협적인 도전입니다.

세계 최대 자동차 부품사인 보쉬그룹의 이사회 의장이 언급했듯이, 이제 글로벌 자동차 가격의 기준점은 중국이라는 단일 기준으로 재편되고 있습니다. 하지만 이러한 빠른 성장의 이면에는 내수 급감과 수익성 악화라는 치명적인 내상이 존재합니다. 중국 기업들은 이 문제를 해결하기 위해 해외 시장으로 눈을 돌려 수출을 확대하고 있으며, 그 타깃 중 하나가 바로 한국 시장입니다. 실제로 비야디는 한국 진출 11개월 만에 누적 판매 1만 대를 돌파하며 수입차 역사상 최단 기록을 세우는 경신술을 선보였습니다.

또한 지리자동차의 프리미엄 브랜드 지커는 서울 강남의 중심지인 대치동에 갤러리를 열며 가성비를 넘어선 고품격 전기차 시장을 공략하고 있습니다. 첨단 운전자 보조 시스템인 ADAS 기술력을 앞세운 샤오펑 역시 한국 법인 설립을 완료하며 본격적인 침공을 준비하고 있습니다. 이제 중국산 자동차를 단순히 저렴하거나 품질이 낮다는 편견으로 바라보는 시대는 끝났습니다. 그들은 이미 세계적인 수준의 배터리 내공과 자율주행 신공을 갖추었으며, 이는 현대차와 기아 같은 글로벌 기업들에게 실질적인 위협으로 다가오고 있습니다.

현대자동차그룹은 글로벌 판매 3위라는 화려한 외형적 성장을 이루었지만, 소프트웨어와 자율주행이라는 핵심 기술력에서는 중국의 매서운 추격을 받고 있습니다. 호세 무뇨스 사장이 중국 시장에서 겸손함을 배웠다고 말하고, 현지 전략을 위해 중국산 자율주행 시스템을 탑재한 신차를 출시한 것은 역설적으로 기술적 열세를 인정하는 꼴이 되었습니다. 자율주행 기술 개발에 대한 성과가 지지부진하다는 비판이 쏟아지는 상황에서도, 경영진의 관심은 정작 기업의 미래가 아닌 오너 일가의 개인적인 사고나 후계 구도, 경영 수업 같은 내부적인 이슈에 매몰되어 있었다는 지적은 뼈아픕니다.

기술적 돌파구를 찾아야 할 골든타임에 온라인 기사 삭제나 이미지 관리에 치중하는 모습은 위기의식의 부재를 여실히 드러냅니다. 결국 자율주행 전기차 시대의 일대종사가 되어 시장을 지배할 수 있느냐는 오너의 가족 경영이나 외형적인 순위가 아니라, 얼마나 치열하게 소프트웨어 혁신을 이루어내느냐에 달려 있습니다. 최근 국내 승용 전기차 시장에서 기아가 테슬라에게 1위 자리를 내준 사건은 단순한 판매량 감소가 아니라, 시장의 패러다임이 바뀌고 있다는 강력한 경고 신호입니다.

현대차그룹이 진정으로 미래 자동차 산업의 주인공이 되고 싶다면, 이제는 내부의 안일함과 구시대적인 경영 방식에서 벗어나야 합니다. 20대 아들의 미래나 후계자의 행보를 걱정하기 전에, 전 세계 도로 위에서 벌어지고 있는 무자비한 기술 전쟁에서 살아남을 수 있는 실질적인 무기를 갖추는 것이 급선무입니다. 지면 쓰러지고 서 있는 자만이 말할 자격이 있다는 일대종사의 교훈은 지금의 현대차그룹이 가장 깊이 새겨야 할 문장일 것입니다





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