중국 전기차 수출 역전…한국, 비교우위 지수 2년 새 절반으로 급락

한경협 보고서에 따르면 중국이 한국을 제치고 전기차 수출 비교우위 1위가 됐다. 한국 전기차는 글로벌 시장 점유율과 국내 점유율 모두에서 감소세로 전환되며 구조적 위기를 맞이했다.

중국이 지난해 처음으로 글로벌 전기차 수출 비교우위 지표에서 한국을 추월했다. 한국산 전기차는 전체적인 글로벌 시장 이 확대되는 상황에서도 국내외 점유율이 모두 하락하며 경쟁력 약화라는 신호를 보내고 있다. 한국경제인협회 가 발표한 최신 보고서는 이러한 추세가 빠르게 진행 중임을 수치로 입증했다.

한국 전기차 RCA, 정점 대비 절반 수준으로 추락

한국전기차의 현시비교우위지수(RCA)는 1.48로 집계됐다. 이는 2019년 3.02로 정점을 찍은 이후 2023년 2.92를 기록한 것과 비교해 2년 만에 절반 수준의 수준으로 급감한 것이다. RCA 지표는 한 국가의 전체 수출에서 특정 품목이 차지하는 비중을 세계 평균과 비교하는 방식으로, 1보다 클 경우 해당 국가가 비교우위를 점하고 있다고 평가한다.

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반면에 중국의 RCA는 2017년 0.10에서 시작해 2022년 1을 넘어선 데 이어, 지난해에는 1.49까지 상승하며 한국을 역전했다. 이번 분석 결과는 국내에서 생산하여 수출한 물량만을 반영한 것이므로 실제 글로벌 공급망 내 중국의 영향력은 이 수치보다 더 클 수 있다.

중국 수출 점유율 급증 vs 한국 점유율 절반으로 감소

수출 점유율에서도 두 나라의 양상은 극명하게 대비된다. 국제에너지기구 IEA에 따르면 세계 신차 판매에서 전기차의 비중은 2019년 2.6%에서 지난해 25.0%로 10배 가까이 늘어났다. 그러나 이 같은 호재 속에서도 한국 수출 점유율은 8.9%에서 4.6%로 절반으로 줄었다. 국내 시장 점유율 또한 73.7%에서 57.0%로 16.7%포인트 하락했다.

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중국의 수출 점유율은 2019년 이후 연평균 3.7%포인트씩 꾸준히 상승했다. 무역특화지수 TSI 역시 한국 전기차가 2023년 0.70에서 지난해 0.50으로 낮아진 반면, 중국은 2017년 -0.79에서 지난해 0.97로 수입 대비 수출 비중이 폭발적으로 늘었다. 이는 1에 가까울수록 수출 특화, -1에 가까울수록 수입 특화임을 의미한다.

테슬라 중국 생산 효과가 중국의 지수 상승 주동

중국 TSI의 급격한 상승은 테슬라의 중국 내 생산 확대가 큰 영향을 미친 것으로 분석된다. 중국자동차공업협회 CAAM 자료에 따르면 2021년 중국 신에너지차 NEV 수출 31만대 중 절반이 테슬라 상하이 공장에서 생산된 모델이었다. 테슬라는 2019년 상하이 공장을 설립하고 2021년부터 모델3의 현지 생산을 시작했다.

이로 인해 중국의 TSI는 2019년 -0.57에서 2021년 0.55로 전환되는 극적인 변화를 보였다. 이러한 생산 기지의 영향으로 중국은 단순 조립을 넘어 글로벌 공급망의 핵심 거점으로서 입지를 굳혔으며, 이는 한국 기업들에게 직접적인 경쟁 압력으로 작용하고 있다.

2조2000억원 매출 잠식 우려와 향후 전망

한국경제인협회는 중국의 수출 점유율 상승 추세가 2030년까지 지속된다고 가정할 경우, 한국 전기차 수출액 중 약 2조2000억원이 잠식될 수 있다고 추산했다. 이는 지난해 한국 전기차 수출액의 14.7%에 해당하는 어마어마한 규모다. 이는 단순한 점유율 변화를 넘어 한국 자동차 산업의 핵심 수익원인 해외 시장에서의 심각한 위협으로 다가오고 있다.

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현재 한국 전기차는 고가의 배터리 비용과 중국산 저가 전기차의 공세 사이에서夹击되고 있다. 글로벌 시장 확장이 멈춘 것이 아닌, 한국의 상대적 입지만이 빠르게 흔들리고 있는 상황이다. 향후 한국车企들은 기술 경쟁력 강화와 함께 공급망 다변화 전략을 신속히 추진해야 할 것으로 보인다.