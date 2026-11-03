중국 전기차 업체들의 한국 시장 공세, 국내 업계 위기감 고조

BYD와 지리자동차에 이어 체리·샤오펑 등 중국 전기차 기업들이 속속 한국 시장에 진출하며 국내 완성차 업계의 경쟁 우려가 커지고 있다.

중국 내 전기차 판매량에서 비야디 (BYD)와 지리자동차 (지커)에 이어지는 주요 기업들이 한국 시장 진출을 가속화하고 있어 국내 자동차 업계의 긴장감이 높아지고 있다. 3일 업계에 따르면 체리자동차, 샤오펑(해외 명칭 엑스펑), 창청자동차, 립모터, 창안자동차 등이 공식적으로 진출을 선언하거나 검토 중인 것으로 파악되었다.

경쟁력 있는 중국 전기차 기업들의 공격적 진출

립모터는 스텔란티스가 글로벌 판매권을 보유한 만큼 유럽 시장에서 올해 1월부터 9월까지 200만 대 이상 판매되며 강력한 입지를 다졌다. 이 회사는 다음 타깃으로 한국 시장 진출을 구체적으로 검토하고 있으며, 창안자동차 역시 특허청에 전기차 상표를 출원하는 등 한국 사업을 맡을 인력을 물색 중이다.

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체리자동차는 내년부터 전기차 브랜드 '오모다'와 '재쿠'를 한국에 출시하겠다고 이미 선언한 상태다. 또한 완구 제조사인 손오공 등을 통해 수입사를 확보한 창청자동차도 이르면 내년 초부터 국내 시장에 진입할 전망이다. 이들은 단순 진출을 넘어 체계적인 판매망 구축에 나서고 있다.

수입차 경력자 영입으로 판매 인프라 강화

중국의 전기차 기업들은 한국 법인을 설립하거나 준비하면서 국내 수입차 업계의 숙련된 인력을 적극 영입하고 있다. 샤오펑은 3일 엑스펑모터스코리아 대표로 볼보코리아 전무를 지낸 이만식 전무를 선임해 프리미엄 브랜드 이미지를 구축하겠다는 의도를 밝혔다.

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이처럼 중국계 기업들의 우선 영입 대상은 BMW그룹코리아 출신 조인철 대표를 영입한 비야디나 아우디코리아 출신 인사를 채용한 창청자동차 사례에서도 알 수 있듯 국내 수입차 업계 경력자들이다. 한 수입차 관계자는 중국 업체들이 공격적으로 인재를 채용하자 동료들이 중국사로 이직할 것이라는 우려가 나오고 있다고 전했다.

내수 포화와 수출 증가 배경의 해외 진출

중국 전기차가 해외로 눈을 돌리는 근본적인 이유는 자국 시장의 포화 상태다. 중국자동차딜러협회 자료에 따르면 올해 1월부터 9월까지 중국 승용차 내수 판매는 전년 대비 21.7% 감소했으나, 전기차 등 신에너지차 수출은 138.8% 급증했다.

한국은 지리적으로 가깝고 수입차 판매 기반이 탄탄한 데다, 이미 선진출한 비야디가 기대 이상의 판매량을 기록하며 다른 중국 기업의 자극제가 되었다는 분석이 나온다. 이에 따라 국내 완성차 업계는 중국의 시장 잠식이 예상보다 빠르게 진행될 수 있다고 우려하고 있다.

정부 지원 확대 요구와 산업 보호 논의

국내 업계는 가격 경쟁력 측면에서 정부의 막대한 지원을 받는 중국 전기차와 싸우는 것이 사실상 불가능하다고 지적한다. 조철 산업연구원 연구위원은 유럽조차 상계관세를 부과했음에도 중국의 공세를 완전히 막지 못했으므로 정부 차원의 보호 없이는 국내 업체의 경쟁이 어렵다고 강조했다.

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실제 지난달 국정감사에서는 국내생산세액공제 대상에 전기차를 포함해야 한다는 주장이 잇따랐으며, 국회에는 관련 법안이 24건 발의되어 있다. 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 2일 자동차 업계와 만나 전기차 세액공제 논의 과정에 정부가 적극 참여하겠다고 밝혔다.