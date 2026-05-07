중국 유조선이 호르무즈 해협 인근에서 공격받은 사실이 뒤늦게 전해졌다.

중국 소유 유조선이 호르무즈 해협 인근에서 공격받은 사실이 뒤늦게 전해졌다. 미국과 이란 간 전쟁이 발발한 이후 처음이다. 8일 로이터통신은 중국 소유 석유제품 운반선 한 척이 이달 4일 호르무즈 해협 인근에서 공격받았다고 중국 경제매체 차이신을 인용해 보도했다.

중국 소유 유조선이 호르무즈 해협 인근에서 공격받은 사실이 뒤늦게 전해졌다. 미국과 이란 간 전쟁이 발발한 이후 처음이다. 8일 로이터통신은 중국 소유 석유제품 운반선 한 척이 이달 4일 호르무즈 해협 인근에서 공격받았다고 중국 경제매체 차이신을 인용해 보도했다.

차이신은 ‘지난 4일 중국 선주 소유의 대형 석유제품 운반선 한 척이 호르무즈 해협 입구의 아랍에미리트(UAE) 외해에서 공격받아 선박 갑판에 불이 났다’고 전날 보도했다. 매체에 따르면 공격은 UAE 미나 사크르 인근 걸프 해역에서 발생했다. 선박에는 ‘중국 선주 및 선원’이라고 표시돼 있었다. 선박 소유주가 구체적으로 누구인지, 또 승선원 중 부상자가 있는지 등은 아직 알려지지 않았다.

다만 해양 안보 소식통들은 해당 선박이 마셜제도에 등록된 석유제품·화학제품 운반선인 ‘JV 이노베이션’으로 추정된다고 전했다. 이 선박은 지난 4일 갑판 화재를 인접한 선박들에 알린 바 있다. 이번 사건은 지난 2월 말 미국과 이스라엘이 이란을 공격하며 촉발된 호르무즈 해협 봉쇄 사태 이후 중국 선박과 관련한 첫 피격 사례인 것으로 전해졌다. 차이신은 호르무즈 해협 정세 긴장 속 이란 혁명수비대가 여러 국가의 상선 여러 척을 잇달아 공격했다며 세계 3위 해운사인 프랑스의 CMA CGM 공격 사례를 언급한 뒤 중국 유조선 피해를 거론했다.

CMA CGM은 성명에서 공격 주체를 명확히 밝히진 않았지만, 이란 측 공격을 받은 것으로 알려졌다. 중국 유조선의 공격 주체 역시 확인되지 않았다. 로이터는 중국 외교부가 업무 시간 외에 이뤄진 이 사안 관련 논평 요청에 대해 응답하지 않았다고 소개했다. 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 호르무즈 해협에 갇힌 선박들의 이동을 지원하는 ‘프로젝트 프리덤(Project Freedom)’을 지난 4일 개시한다고 밝혔다가 하루 만에 일시 중단한 바 있다.

중동 위기가 지속하며 걸프 해역에는 수백척의 선박과 선원 2만명이 묶여 있는 것으로 알려졌다. 이번 주 선박들에 대한 공격이 재개되며 호르무즈 해협 통항은 사실상 마비된 상태다. 중국 소유 선박에 대한 공격 사실까지 알려진 가운데 통항 차질 장기화 우려가 제기된다





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