중국 외교부, 제슨 황 부인 중국 간첩 설 강력 부인

중국 외교부 궈지아쿤 대변인은 엔비디아 CEO 제슨 황의 배우자를 중국 간첩으로 지목한 보도를 '허위 주장'이라고 강하게 부인했습니다. 미국 정보당국과 엔비디아의 조사가 진행 중인 가운데 양측의 입장이 대조됩니다.

중국 외교부 는 엔비디아 의 제슨 황 CEO와 사적 관계가 있는 여성이 중국의 정보기관에 의해 고용된 간첩이라는 미국의 주장을 전면적으로 부인했습니다. 9일 정례 브리핑에서 궈지아쿤 대변인은 해당 보도가 근거 없는 중상모략이라고 강력히 선을 그었습니다. 그는 이 같은 소문이 사실무임을 강조하며, 상대방의 주장을 '바람을 잡구 그늘을 쥐는(잡풍취영)' 허무맹랑한 것이라고 일축했습니다. 이 과정에서 중국 측이 해당 여성의 정체성과 활동에 대한 미국의 의혹 제기를 전면적으로 거부함을 재확인했습니다.

중국 측의 철저한 부인 입장

궈지아쿤 대변인은 기자들이 재차 질문하며 해당 여성이 중국 정보기관에서 일하는지에 대해 물어보았을 때, 동일한 논리로 답변을 되풀이했습니다. 그는 해당 보고가 단순히 근거 없는 허구일 뿐이라고 단언하며, 중국 측이 그러한 정황에 관여했거나 인지하고 있지 않음을 분명히 했습니다. 이 같은 태도는 중국 정부가 해외 언론과 미국 정보당국의 주장에 대해 일관되게 부정적 입장을 고수하고 있음을 보여줍니다. 그는 '간첩'이라는 표현 자체가 과도한 추측이며, 실제 증거 없이 이루어진 정치적 공격에 불과하다고 강조했습니다.

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엔비디아의 독립 조사 발표

미국의 이러한 의혹 제기는 엔비디아 내부의 공식적인 검토 절차를 촉발했습니다. 현지 시간으로 8일, 엔비디아 이사회는 제슨 황 CEO가 외부 정보기관으로부터 표적이 되었다는 보도에 대해 독립적인 조사를 시작한다고 발표했습니다. 이 조사는 중립적인 제3자의 관점에서 진행되며, 회사의 거버넌스 기준과 관련된 모든 사항을 철저히 점검할 예정입니다. 엔비디아는 이러한 조사를 통해 외부의 의혹이 사실인지, 혹은 단순히 루머인지에 대한 명확한 결론을 도출하려는 입장을 밝혔습니다.

제슨 황 CEO 또한 이번 사건과 관련하여 공개적으로 사죄하는 발언을 했습니다. 그는 자신의 사적 행동이 가족과 회사에 부담을 끼쳤다는 점을 인정하고, 사과 의사를 표시했습니다. 하지만 그가 밝힌 사과는 구체적인 정보 유출이나 간첩 행위와 관련된 것은 아니며, 개인적인 윤리적 문제와 회사 내부 안정을 위한 차원의 것이었습니다. 엔비디아는 현재 조사가 진행 중이지만, 제슨 황 CEO의 직무 수행에 즉각적인 제약이 가해지지는 않은 것으로 알려져 있습니다.

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황 리 및 미국 정보당국의 관점

미국 정보당국과 일부 미디어는 황 리(영문명 Alice Huang)를 주요 대상으로 삼고 있습니다. 그녀는 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드의 전임 임원으로, 중국 국가안전부(MSS)의 간첩일 가능성이 있다고 의심받고 있습니다. 미국 측의 주장에 따르면, 황 리는 고도화된 인공지능 반도체와 미국 정부 내부의 개발 동향을 수집하기 위해 제슨 황 CEO에게 접근했을 가능성이 크다고 판단했습니다. 이러한 관점은 황 리의 과거 이력과 그녀의 사회적 관계를 미국의 국가 안보 위협 요소로 해석하는 데 근거를 두고 있습니다.

미 정보당국은 황 리를 이미 모니터링 상태로 유지해 왔으며, 그녀가 제슨 황 CEO와의 관계를 통해 엔비디아의 핵심 기술 비밀을 빼내려는 의도가 있었을 것이라고 보고 있습니다. 이 관점에서는 제슨 황 CEO가 단순한 사적 관계를 넘어, 의식하지 못한 상태에서 정보 유출의 매개체가 되었을 수 있다고 추정합니다. 이러한 주장은 미국 내 인공지능 기술 경합의 격화와 중국 기술 부문의 급속한 성장에 대한 미국의 경계심이 반영된 결과로 해석됩니다.

시장 및 기업 거버넌스에 미칠 영향

이번 사건은 엔비디아 주가와 글로벌 반도체 시장에 일시적인 불확실성을 초래할 수 있습니다. 엔비디아는 AI 반도체 시장의 선두주자로, 그 기술의 신뢰성과 보안은 투자자와 고객의 중요한 판단 기준이 됩니다. 독립 조사의 결과가 나오기 전까지 시장 참여자들은 기업의 거버넌스 수준과 내부 통제 시스템의 견고함에 주의를 기울일 전망입니다. 특히 외부의 간첩 의혹과 관련하여 기업의 내부 정보가 얼마나 안전하게 보호되고 있는지에 대한 의구심이 증폭될 수 있습니다.

향후 엔비디아는 독립 조사단의 결론을 기다리며 내부 보안 프로토콜을 재점검할 것으로 보입니다. 만약 조사 결과에서 공식적인 문제점이 확인되지 않더라도, 이번 사건은 기업의 대외 신뢰도 관리에 있어 중요한 교훈이 될 것입니다. 중국 측의 강력 부인과 미국 측의 persistent한 의심은 앞으로 수개월간 지정학적 긴장과 기술 경쟁의 한 축으로 작용할 수 있습니다. 관련 당국과 기업들은 추가적인 정보 유출을 막기 위해 보안 강화 조치를 취할 가능성이 높습니다.