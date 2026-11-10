중국 1∼10월 상품무역 흑자 1조 달러 돌파, AI 수출 호조가 견인

중국 1∼10월 상품무역 흑자가 1조425억9천만 달러로 1조 달러를 넘어섰다. 10월 수출입 증가율과 신에너지 차 수출 급증 흐름을 정리했다.

중국 해관총서 가 10일 발표한 자료에 따르면 올해 1∼10월 중국의 상품무역 흑자(달러 기준)는 1조425억9천만 달러(약 1천402조원)를 기록했다. 전년 동기 9천648억2천만 달러(약 1천297조원)보다 8% 늘어난 규모다. 연합뉴스 상하이 차병섭 특파원이 전한 이번 집계는 인공지능(AI) 붐에 따른 수출 호조가 배경으로 꼽혔다.

지난해에는 11월까지 누적 흑자가 1조758억5천만 달러(약 1천446조원)였는데, 올해는 한 달 앞당겨 1조 달러를 넘어섰다. 이에 따라 올해 연간 상품무역 흑자는 지난해 기존 최대치인 1조1천889억8천만 달러(약 1천598조원)를 넘어설 것으로 전망된다. 이 같은 흑자 확대로 미국과 유럽연합(EU) 등 무역 상대국들의 통상 압력이 커질 수 있다는 관측도 나온다.

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10월 수출입 동향과 반도체 자동차 호조

10월 수출액은 전년 동기 대비 35.2% 증가한 4천123억3천만 달러(약 554조원)를 기록했다. 전월 증가율 36.3%보다는 낮아졌지만, 로이터통신이 집계한 시장 전망치 33.5%는 웃돌았다.

10월 수입액은 전년 동기 대비 41.6% 늘어난 3천70억5천만 달러(약 413조원)로 집계됐다. 수입 증가율은 전월 31.0%와 로이터 집계 전망치 32.0%를 모두 넘어섰으며, 2021년 이후 가장 높은 수준이다.

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품목별로는 반도체와 자동차 수출 호조가 이어졌다. 같은 달 자동차 수출액은 전년 동기 대비 37.6% 많은 196억9천만 달러(약 26조원)였고, 휴대전화 수출액은 13.2% 늘어난 175억7천만 달러(약 23조원)였다.

신에너지 차 수출 급증과 내수 부진

중국승용차시장정보연석회(CPCA)가 전날 발표한 자료에 따르면 10월 신에너지 차 수출 대수는 전년 동기 대비 144.7% 많은 58만2천대였다. 전기차와 하이브리드차를 포함한 수치로, 해외 판매가 가파르게 늘어난 모습이다.

반면 같은 기간 신에너지 차 내수 판매는 110만9천대로 전년 동기보다 13.7% 하락했다. 수출은 급증했지만 국내 시장에서는 판매가 줄어든 셈이다. 수출 증가와 내수 감소가 동시에 나타난 점이 이번 통계의 특징으로 지적된다.

핀포인트 자산운용의 장즈웨이는 올해 중국 경제의 주요 성장동력이 수출업체들이었다고 평가했다. 그는 당분간 이들 기업의 양호한 실적이 이어질 것으로 내다봤다. 또 연내 중국 당국의 거시 정책이 크게 바뀔 것으로 보지 않는다는 입장을 밝혔다.

원유 수입 회복과 대두 수입 급감의 엇갈린 흐름

10월 원유 수입은 4천193만8천t으로 7개월 만에 최고치를 찍었다. 이라크 등 중동산 원유 수입이 회복된 데 힘입은 결과다. 다만 이 수치는 이란전쟁 이전인 전년 동기와 비교하면 여전히 13%가량 적은 수준이다.

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반면 10월 대두 수입은 전년 동기 대비 22.5% 감소한 734만5천t으로, 2023년 10월 이후 가장 적었다. 대두 수입 감소에는 재고 증가와 돼지고기 가격 약세 등이 영향을 미쳤다는 평가가 나온다.

원유 수입은 회복세를 보인 반면 대두 수입은 뚜렷하게 줄어든 것이 10월 수입 통계의 대비되는 부분이다. 같은 달 수입액은 41.6% 증가했지만, 품목별 흐름은 방향이 서로 달랐다.

무역 흑자 확대가 불러올 통상 압력과 연간 전망

이번 흑자 규모가 커지면서 미국과 EU 등 주요 무역 상대국이 중국 수출 확대에 대한 통상 압력을 강화할 수 있다는 관측이 나온다. 올해 흑자가 지난해 최대치를 넘어설 것으로 전망되는 만큼, 이 같은 논의는 한동안 이어질 가능성이 있다.

국내 수출 기업의 실적 흐름은 장즈웨이가 언급한 것처럼 당분간 양호할 것으로 예상된다. 다만 이 전망은 연내 중국 당국의 거시 정책이 크게 바뀌지 않는다는 전제에서 나온 평가라는 점을 함께 고려해야 한다.

다음 주요 확인 지점은 올해 1∼11월 누적 무역 통계와 연간 흑자 규모다. 해관총서는 월별 수출입과 품목별 실적을 계속 공개하고 있어, 신에너지 차 수출과 대두 수입 흐름이 연말까지 어떻게 이어지는지가 통계로 확인될 전망이다.