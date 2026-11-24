중국이 5개 권역에 4년간 수소전기차 장려금을 지원하며 상용차 중심으로 생태계를 키우는 가운데, 내년 한국 수소전기차 보급 예산은 22.6% 줄어든다.

중국 정부가 수소전기차 산업을 키우기 위해 베이징·톈진·허베이( 징진지), 광둥·홍콩·마카오 대만구(大灣區), 창장삼각주 등 5개 권역을 선정했다고 25일 산업계가 전했다. 중국 정부는 지난달 이들 5개 권역을 대상으로 한 수소 산업 지원 방안을 확정했으며, 중국은 올해부터 4년간 사업 성과에 따라 최대 80억위안(약 1조6천억원)의 장려금을 이 권역에 지원한다.

이번 지원의 목표는 수소 생산부터 저장, 운송, 활용까지 전 주기 산업 생태계를 구축하는 데 있다. 중국 정부는 지난 3월 2030년까지 수소전기차 누적 보급 대수를 현재의 두 배 수준인 10만대로 늘리고, 수소 판매가격을 ㎏당 25위안(약 5천원) 이하로 낮추겠다는 목표도 함께 제시한 바 있다.

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5개 권역 4년 장려금, 사업 성과에 따라 지급

중국은 5개 권역에 4년간 최대 80억위안을 사업 성과에 따라 지급하는 방식으로 수소전기차 산업을 지원한다. 장려금 규모가 성과에 연동되는 구조이기 때문에 권역별 사업 실적이 지원액을 좌우하게 된다.

이번 장려금은 앞선 정부 사업과 이어지는 성격을 띤다. 중국은 2021∼2025년 1차 시범도시군 사업에서도 76억8천만위안(약 1조5천억원)을 지원했다. 이를 통해 5개 도시군에 수소전기차 2만5천대 이상을 보급했고, 수소충전소 250곳 이상을 구축했다.

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권역 선정과 시범사업의 연속성은 중국 정부가 수소 인프라와 차량 보급을 함께 밀어붙이는 방식을 보여준다. 수소 판매가격을 ㎏당 25위안 이하로 낮추겠다는 목표 역시 차량 운영 비용을 낮춰 보급을 확대하려는 의도와 맞닿아 있다.

수소전기트럭이 장거리 운송에 유리한 이유

수소전기트럭은 배터리 전기트럭보다 적재량 감소 부담이 적고, 충전 시간이 짧으며, 주행거리가 길어 장거리 운송에 유리하다. 배터리 전기트럭은 무거운 배터리 때문에 적재량이 줄어드는 한계가 있다.

중국 둥펑(東風)은 지난 9월 독일 하노버 모터쇼에서 1회 충전 주행거리가 최대 1천700㎞에 달한다는 대형 수소전기트럭용 400㎾급 연료전지 시스템을 공개했다. 베이징자동차그룹(BAIC) 산하 상용차 업체 포톤도 주행거리가 1천㎞를 넘는다는 대형트럭 플랫폼 카반비컨을 선보였다.

시장 데이터에서도 중국의 상용차 중심 전략이 드러난다. 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 지난해 중국의 수소전기차 판매량은 7천797대로 한국(6천802대)을 앞섰다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 전 세계 상용 수소전기차의 95%가 중국에서 운행 중이며, 중국 내 수소전기차 중 상용차 비중은 70% 이상이다.

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한국 수소전기차 보급 예산 22.6% 감소 우려

기후에너지환경부의 내년 수소전기차 보급사업 예산은 4천457억원으로 올해보다 22.6% 감소했다. 국비 보조금이 배정되더라도 지방자치단체가 재정 여건상 지방비를 확보하지 못해 실제 차량 구매와 보급으로 이어지지 못하는 경우가 발생하고 있다.

특히 올해 수소전기버스 국비 예산은 1천800대 규모지만, 연말을 앞두고도 미집행 국비가 약 1천170억원에 이를 것으로 추산된다. 수소전기버스는 대당 국고보조금이 2억원을 넘어 지자체의 재정 부담이 크다는 점이 미집행의 배경으로 지목된다.

업계 관계자는 중국이 정부 주도 아래 상용차를 중심으로 수소전기차 보급과 수소 생태계 확대에 공세적으로 나서고 있다며, 지금이 한국 수소산업의 경쟁력을 좌우할 골든타임이라고 말했다. 이 관계자는 지자체 예산 매칭에 의존하는 구조를 개선하고, 중앙정부 차원에서 중장기 보급 목표를 일관되게 추진할 수 있도록 안정적인 예산 확보에 집중해야 한다고 강조했다.

현재 자료 기준으로 확인되는 다음 단계는 내년 예산안에 반영된 보급사업 규모가 실제 집행으로 이어지는지 여부다. 올해 미집행 국비 약 1천170억원을 연말까지 얼마나 집행할 수 있을지가 지자체 보급 속도를 가를 핵심 변수로 남아 있다.