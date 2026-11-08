중국 소비 위기에 빛나는 코치, 전통 명품 대체재로 급성장

샤넬, 구찌 등 전통 명품의 매출 부진과 대비되는 코치의 급성장세. 중국 매출 43% 증가로 접근 가능한 명품의 새로운 대안으로 부상하는 현황을 분석합니다.

미국 패션기업 태피스트리 가 1분기 실적을 발표하며 코치 브랜드의 폭발적인 성장세가 확인됐다. 태피스트리 는 최근 분기 매출이 전년 동기 대비 11.1% 증가한 18억9000만달러를 기록했다고 밝혔다. 이러한 실적을 견인한 핵심 동력은 코치로, 해당 브랜드의 매출은 전년 대비 16%나 급증했다.

전통 명품 vs 접근성 명품 시장 양극화

코치의 이런 행보는 샤넬, 구찌, 루이비통, 에르메스 등 전통적인 고가 명품 브랜드들이 직면한 소비 둔화 추세와 극명한 대비를 이룬다. 글로벌 데이터 분석firm인 글로벌데이터의 닐 손더스는 코치가 젊은 소비자들의 문화와 일상 속으로 자연스럽게 브랜드를 진입시키는 데 성공했다고 분석했다. 이는 고가 명품이 주저앉는 동안 상대적으로 접근성이 높은 제품들이 시장을 흡수하고 있음을 보여준다.

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특히 코치는 중국 시장에서의 성과가 두드러졌다. 코치의 중국 매출은 전년 동기 대비 무려 43% 급증했다. 이는 중국 내 부유층 대상 세금 단속 강화와 경기 불확실성으로 인해 고가 명품 수요가 위축되는 와중에, 가격 대비 만족도가 높은 제품군에 소비가 집중되고 있음을 의미한다. 코치는 이러한 추세를 포착하고 가격 전략을 통해 성공적인 시장 점유율을 확보했다.

200~500달러 가격대 '스위트 스폿' 공략

코치의 성공 배경에는 명확한 가격 전략이 자리 잡고 있다. 코치는 자사 제품 중 200~500달러, 한국 돈으로 약 27만~68만원 선을 핵심 가격대로 설정했다. 이 구간은 샤넬이나 에르메스처럼 수천만 원을 지불해야 하는 전통 명품보다는 접근하기 수월하지만, 일반 패션 브랜드보다는 고가에 위치해 있는 '스위트 스폿'이다.

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경기가 불확실해지더라도 일정 수준의 소비 여력이 있는 고객들이 '완전히 소비를 끊는 대신 조금 덜 비싼 사치품을 선택하는' 트렌드와 정확히 맞아떨어졌다. 수십만 원대 제품에는 지갑을 열지만, 수백만 원 이상의 제품 구매는 주저하는 젊은 소비자들을 타겟으로 한 이 전략은 현재 시장 상황에서 가장 효과적인 소비심리 포착으로 평가된다.

Z세대 타겟 마케팅과 글로벌 확장

코치는 북미, 중국, 유럽을 중심으로 Z세대를 적극적으로 유입시키고 있다. 이를 위해 가방에 달 수 있는 작은 장식물인 '백 참'과 같은 소규모 액세서리 제품을 확대하고, 다양한 팝컬래보레이션을 진행 중이다. 또한 글로벌 스타들을 활용한 마케팅으로 젊은 층과의 접점을 넓혔다.

광고 모델로는 가수 타일라, 배우 엘르 패닝, 그리고 K팝 스타 소연 등을 기용했다. 이는 서양 시장과 아시아 시장을 아우르며 브랜드 인지도를 동시에 높이는 전략이다. 특히 한국 시장에서의 K팝 스타 활용은 아시아 지역에서의 브랜드 선호도 상승에 기여하고 있으며, 글로벌 데이터의 분석처럼 브랜드가 젊은 소비자의 라이프스타일에 녹아들게 만드는 데 성공했다.

경쟁사 비교와 향후 전망

코치의 선전은 명품 업계 전반의 흐름과 대비된다. 구찌를 보유한 케링과 루이비통, 디올 등을 거느린 LVMH는 미국과 중국 소비 둔화로 어려움을 겪고 있다. 반면, 랄프로렌은 최근 분기 중국 매출이 35% 증가하며 젊은 고객 유입을 성장 요인으로 꼽았다. 랄프로렌은 올해 매출 증가율 전망을 기존 5~6%에서 6~7%로 상향 조정했다.

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결국 명품 시장의 중심이 '고가 exclusivity'에서 '접근 가능한 럭셔리'로 이동하고 있다. 코치와 태피스트리는 이러한 구조적 변화에 유연하게 대응하며 성장세를 이어가고 있다. 앞으로 전통 명품 브랜드들도 가격 경쟁력과 젊은 세대를 위한 제품 라인업 확충에 더욱 주력해야 할 것으로 보인다. 시장의 판도가 바뀌면서 소비자는 더 합리적이면서도 스타일리시한 선택을 요구하고 있다.