도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일 중국 선전에서 개최된 아펙 정상회의 계기 사상 첫 3국 정상회담을 진행했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일 중국 광둥성 선전치린산장에서 개최된 아시아태평양경제협력체(APEC) 아펙 정상회의 의 한 자리에서 역사적인 3자 회담에 나섰다. 이는 세 나라 정상이 한자리에 모여 공식 회담을 가진 사상 최초 사례로 기록되었다.

3국 정상 사상 첫 회담의 핵심 내용

세 정상은 19일 오후 4시(한국시각 오후 5시)에 진행된 회담에서 핵무기 확산 방지와 석유 생산 및 공급 확대, 유엔 개혁을 골자로 하는 미중러 정상 평화선언을 공동으로 발표했다. 시진핑 중국 국가주석은 이번 회담이 획기적인 의미를 가진다고 평가하며, 도널드 트럼프 미국 대통령은 우리가 정말로 역사를 만들고 있다고 단언했다.

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평화선언의 주요 조항에는 핵 위험 감소 및 핵무기 확산 방지를 위한 대화를 진행한다는 내용이 명시되어 있다. 에너지 분야에서는 3국이 정제 석유 제품의 생산과 공급을 확대하여 전세계에 도움을 줄 계획이라는 합의가 담겨 있었으며, 국제형사재판소 ICC 관할권 남용을 방지하는 데도 의견이 일치했다.

각국의 이해관계와 정치적 배경

세계 3대 핵보유국 정상이 핵 위험 감축에 뜻을 모은 점은 의미 있는 진전이나, 이번 회담에서 구체적인 실행 방안은 도출되지 않았다. 석유 공급 확대와 국제형사재판소 관할권 문제는 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 주된 관심사를 반영한 결과로 분석된다. 특히 러시아는 서방 제재로 인해 석유 수출에 어려움을 겪고 있는 상황이다.

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도널드 트럼프 미국 대통령이 유가 상승을 중간선거 패배의 주요 원인으로 지목한 점 역시 에너지 협력 논의에 영향을 미친 요인으로 작용한 것으로 보인다. 세 정상 간에는 현재 진행형인 우크라이나 전쟁이나 이란 관련 분쟁에 대한 구체적인 해법은 제시되지 않았다.

한반도 문제 및 양자 회동 상세 결과

러시아 타스 통신은 세 정상이 한반도 문제도 논의했다고 전했으나, 구체적인 내용은 공개되지 않았다. 회담 직전 도널드 트럼프 미국 대통령은 시진핑 중국 국가주석과 가진 미중 정상회담에서 우크라이나 전쟁 종식을 위해 중국이 힘을 보태달라고 요청했다. 이번 미중 정상회담은 올해 세 번째로 진행되었다.

또한 도널드 트럼프 미국 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 약 40분간 약식 회동을 가졌다. 이 자리에서는 우크라이나 전쟁 문제가 주요 의제로 다뤄졌다고 러시아 측이 밝혔다. 이번 일련의 외교적 움직임은 글로벌 안보 및 경제 질서에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건으로 주목받고 있다.