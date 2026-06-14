중국 메모리 반도체 IPO 임박...K반도체 긴장 고조

중국 메모리 반도체 기업 CXMT의 상장이 임박하면서 국내 반도체 업계에 위기감이 확산되고 있습니다. CXMT는 올해 1분기 매출이 전년 대비 719% 급증하고 흑자 전환에 성공하는 등 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 글로벌 빅테크들의 중국산 메모리 채택 움직임과 기술 유출 우려 속에서 한국 반도체의 초격차 전략이 요구됩니다.

중국 메모리 반도체 기업들의 증시 상장이 임박하면서 국내 반도체 업계에 긴장감이 고조되고 있다. D램 전문 업체인 창신메모리테크놀로지스( CXMT )가 상장 마지막 단계에 접어들었고, 낸드플래시 기업인 양쯔메모리테크놀로지스(YMTC)도 연내 기업공개( IPO )를 추진 중이다.

CXMT는 중국 증권감독관리위원회(CSRC)의 최종 승인만을 남겨두고 있으며, 이르면 이달 중 상장될 전망이다. 상하이증권거래소는 지난달 27일 CXMT의 커촹반(중국판 나스닥) IPO가 상장심사위원회 심의를 통과했다고 발표했다. 이번 공모 규모는 295억 위안(약 6조7000억원)으로, 올해 중국 증시에서 가장 큰 규모다. 이는 2020년 파운드리 기업 SMIC 상장 이후 커촹반 역대 두 번째로 큰 규모이기도 하다.

CXMT의 시장 침투 속도는 놀라울 정도다. 올해 1분기 세계 D램 시장 점유율은 8%로, 전년 동기 3% 대비 두 배 이상 증가했다. 상장 예비심사 자료에 따르면 1분기 매출은 508억 위안(약 11조3000억원)으로 전년 같은 기간보다 719.1% 급증했다. 영업이익은 지난해 1분기 28억 위안 적자에서 올해 1분기 354억 위안(약 8조4000억원) 흑자로 전환했다.

만년 적자에 시달리던 부실기업이 불과 1년 만에 고수익 기업으로 탈바꿈한 셈이다. 이는 삼성전자와 SK하이닉스 등 메모리 투톱이 고부가가치 제품인 HBM과 고성능 서버용 D램에 생산 역량을 집중하는 사이, CXMT가 최신 범용 제품인 DDR5와 모바일용 LPDDR5를 앞세워 중국 내 스마트폰과 PC 수요를 흡수한 결과로 분석된다. 상장을 통한 자금 조달 창구까지 확보하면서 기술 추격 속도는 더욱 빨라질 전망이다. 글로벌 메모리 공급 부족이 심화되는 가운데, 빅테크 기업들이 중국산 메모리 채택을 검토하는 것도 변수다.

퀄컴의 크리스티아노 아몬 CEO는 지난 2월 실적 발표에서 CXMT 제품 인증을 완료했다고 밝혔다. 또한 대만 디지타임스 등 외신에 따르면 퀄컴과 CXMT가 맞춤형 모바일 메모리를 공동 개발 중이라는 관측이 나온다. 미국 PC 업체 델, HP, 대만 에이수스 등도 CXMT D램 품질 테스트를 진행 중인 것으로 알려졌다. 다만 기술 격차는 여전히 존재한다.

CXMT는 연내 HBM3 양산을 추진하는 반면, 한국 반도체 기업들은 6세대 HBM4 양산 경쟁에 돌입했다. KB증권 김동원 연구원은 CXMT가 구동 속도와 전력 효율성에서 한계가 명확하며, 글로벌 빅테크의 엄격한 인증 기준을 통과하고 AI 서버 및 HPC 시장의 고스펙 메모리 수요를 충족하기에는 아직 갈 길이 멀다고 분석했다. 문제는 중국이 수단과 방법을 가리지 않는다는 점이다. 지난해 삼성 전직 임직원 10명이 첨단 D램 설계·공정 기술을 유출한 혐의로 재판에 넘겨졌으며, 이들이 기술을 넘긴 회사가 바로 CXMT였다.

반도체 업계 관계자는 중국이 메모리 반도체에서 경쟁력을 쌓는 방식이 과거 디스플레이, 태양광, 배터리에서 보여준 패턴과 유사하다고 지적했다. 천문학적 자본과 공격적 정책, 막대한 내수 시장을 바탕으로 밀어붙이는 중국식 반도체 굴기에 맞서, K반도체의 초격차 방어 전략이 시급하다는 경고다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CXMT 메모리 반도체 IPO 중국 반도체 굴기 K반도체

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

스페이스X, 역대 최대 IPO 기록 경신… 114조원 조달스페이스X가 주당 135달러로 주가를 확정하며 5억5천556만 주 매각해 750억달러를 조달했다. 전체 청약 물량은 목표의 4배를 초과했고, 개인투자자도 1천억달러를 넘겼다. 공모가 기준 기업가치는 1조7천700억 달러로 글로벌 상장기업 10위에 진입할 전망이다. 머스크는 개인투자자에게 최소 20% 물량을 배정해 팬 기반 마케팅을 펼쳤으며, 이후 스페이스X는{}이상 1조다ราะιαఁ빧ा

Read more »

NYT '스페이스X 1.8조달러?…일각서 비현실적 꿈 주장'(서울=연합뉴스) 김태균 기자=스페이스X의 역대 최대 기업공개(IPO)를 두고 기업가치와 사업 비전의 타당성이 부족해 투자자 피해가 우려된다...

Read more »

미국 스페이스X, 사상 최대 기업공개(IPO)로 화려한 증시 데뷔미국 우주·인공지능(AI) 기업 스페이스X가 사상 최대 규모의 기업공개(IPO)를 확정하며 화려한 증시 데뷔를 눈앞에 뒀다.

Read more »

스페이스X IPO, 한국에 3억달러 규모 공모 물량 배정…미래에셋증권 통해 공급미국 우주기업 스페이스X의 사상 최대 규모 기업공개(IPO)에서 한국 시장에 약 3억달러의 공모 물량이 배정되었다. 이는 미래에셋증권을 통해 전문 및 기관 투자자에게 공급되며, 전체 청약 수요 대비 20% 수준이다. 글로벌 시장 물량 부족으로 개인 투자자 배정은 제한되었고, 미래에셋그룹의 스페이스X에 대한 장기 투자 인연이 IPO 물량 확보에 기여한 것으로 분석된다.

Read more »

스페이스X 공모주 편입 계획에 차질미국 우주기업 스페이스X의 기업공개(IPO) 과정에서 국내 인수단이 공모주를 배정받지 못하면서 관련 주식 편입을 추진하던 자산운용사들의 계획에도 차질이 빚어졌다.

Read more »

스페이스X IPO, 미래에셋증권 물량 미배정으로 국내 ETF 운용사 발칵미래에셋증권이 스페이스X IPO 인수단으로 참여했으나 최종 물량 배정을 받지 못하면서 국내 자산운용사들의 ETF 편입 계획이 차질을 빚었다. 한국투자신탁운용과 미래에셋자산운용은 스페이스X 주식을 확보해 우주·AI 테마 ETF를 강화하려 했으나 미배정으로 인해 상장 직후 매매나 T+2 편입 등 대체 방안을 모색 중이다. 전문가들은 미국 IPO 시장의 관행과 변동성 리스크를 고려한 투자 전략 재정립이 필요하다고 조언한다.

Read more »