중국 드라마 ‘축옥’ 군인 미화 논란… “남성성 훼손 vs 미적 자유”

중국 드라마 ‘축옥’의 군인 미화 묘사를 둘러싸고 중국 소셜 미디어에서 논쟁이 격화. 중국 당국은 '외모 숭배' 경향을 비판하며 규제에 나서고 있으며, 남성 화장 자유 옹호와 군인의 남성성 기준에 대한 논란도 발생. 드라마의 인기와는 별개로 현실성 부족 지적도 이어져.

“군인의 이미지를 훼손하지 말아 주세요. 하지만 저의 미감도 공격하지 말아 주세요.” (중국 소셜미디어 웨이보 사용자). 엄청난 인기를 누리고 있는 중국 드라마 ‘축옥: 옥을 찾아서’ 속 군인 미화 에 대한 비판이 중국 소셜 미디어에서 뜨겁게 번져나가고 있습니다. 이 드라마는 중국군 관련 매체의 주장에 따르면 ‘남성적 기개’를 훼손한다는 비판을 받고 있으며, 중국 당국은 드라마 제작 과정에서 과도한 화장을 한 등장인물 등을 통해 ‘ 외모 숭배 ’ 경향이 나타난다고 지적하며 논란을 차단하려는 움직임을 보이고 있습니다. 이 드라마는 백정의 딸인 판창위(톈시웨이)와 귀족 출신 장수 셰정(장링허) 사이의 로맨스를 중심으로 한 40부작 가상역사 드라마로, 지난달 6일 OTT 플랫폼을 통해 공개된 이후 한국을 포함한 글로벌 시장에서 큰 인기를 얻으며 중국 드라마 의 대중적 인지도를 크게 높였습니다. 그러나 높은 인기와 함께 현실성이 떨어진다는 비판도 제기되었습니다.

특히, 장수 셰정이 새벽 6시에도 흐트러짐 없이 화려한 화장을 한 채 전투에 나서는 장면을 두고 ‘파운데이션 장군’이라는 조롱 섞인 비판이 이어졌습니다. 이러한 상황은 군과 군 관련 매체의 가세로 더욱 심화되었습니다.\3월 말, 중국군 기관지 해방군보가 운영하는 소셜미디어 계정 ‘쥔정핑 스튜디오’는 일부 드라마가 군인을 ‘남성적이고 강인한 기상’을 제대로 보여주지 못하고 “지나치게 부드럽고 다듬어진 모습”으로 묘사한다고 비판했습니다. 이 계정은 구체적인 작품을 언급하지 않은 채, “군인의 이미지를 ‘미화’하는 것은 진정성을 잃을 뿐 아니라 남성적 기개를 약화할 위험이 있다”고 지적하며 논쟁에 불을 지폈습니다. 급기야, 지난 1일에는 중국군 신장군구가 소셜미디어 공식 계정을 통해 ‘파운데이션은 필요 없다, 이것이 진정한 군인 정신’이라는 제목의 홍보 영상을 올리면서 웨이보 등 중국 소셜 미디어에서는 이에 대한 반발 여론이 거세게 일어났습니다. 한 사용자는 “군인은 군인이고, 연기는 연기일 뿐, 완전히 다른 것 아닌가? 왜 굳이 양자택일의 방식을 고집하는 건가?”라며 당국의 입장에 대한 의문을 제기했습니다. 일부 네티즌들은 ‘화장을 하면 군인이 갖춰야 할 남성성이 약화된다’는 중국군의 주장에 대해 “남자가 화장을 하든 안 하든 그것은 결코 남성성을 측정하는 기준이 될 수 없다”며 반박했고, 남성이 화장을 할 자유를 억압하는 것이 아니냐는 비판도 제기되었습니다. 이렇듯 논란이 확산되자, 중국 국무원 직속 국가광파전시총국 드라마국은 지난 2일 주요 온라인 영상 플랫폼 및 드라마 제작사 책임자들을 소집하여 ‘드라마의 건강한 심미관 좌담회’를 개최했습니다. \이 자리에서 당국은 “왜곡된 미적 기준을 단호히 거부”해야 한다고 강조하며, “의상, 메이크업, 소품은 인물의 정체성과 부합하고 건강함을 고양하는 전체적 분위기를 전달해야 한다”고 밝혔습니다. 또한, 회의에서는 ‘건강한 심미관’을 통해 드라마가 중국 정신·가치·역량을 보여주는 매개체가 되어야 한다고 강조하며, “인민대중이 요구하는 것은 보기 좋은 외모가 아니라 오랫동안 볼 수 있는 이야기”라고 말했습니다. 이는 외모 중심적이고 중성적인 이미지 추구를 억제하여 ‘남성의 여성화’를 방지하려는 중국 당국의 지속적인 콘텐츠 업계 및 연예계 지침과 맥락을 같이 합니다. 이와 같은 논란은 중국 사회의 문화적 가치관과 미적 기준에 대한 다양한 해석과 갈등을 반영하며, 대중문화 콘텐츠 제작에 있어서 정부의 규제와 개입이 얼마나 큰 영향을 미치는지 보여주는 사례라고 할 수 있습니다. 한편, 이와는 별개로 일본, 이란에 대한 “전쟁 종식·호르무즈 선박 안전 확보”를 요구하는 목소리가 높아지고 있으며, 남양주에 이어 창원에서도 스토킹 살인 사건이 발생하여 경찰의 상담에도 불구하고 예방하지 못했다는 소식이 전해졌습니다. 또한, 아르테미스 2호가 지구로부터 40만6771㎞ 떨어진 지점까지 도달했다는 소식도 함께 전해졌습니다





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