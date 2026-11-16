중국 내수 자동차 시장 급감, 수출 경쟁 심화

중국 승용차 내수 판매가 22.3% 급감하며 위기를 맞자 현지 업체들이 수출로 눈을 돌리고 있다. 보조금 축소와 세금 혜택 삭감이 주원인으로 작용했다.

세계 최대 자동차 시장으로 꼽히는 중국에서 내수 판매가 가파르게 감소하며 위기가 현실화되고 있다. 중국 자동차 유통협회 승용차시장정보연석분회(CPCA)의 발표에 따르면, 올해 1월부터 10월까지 중국 승용차 내수 소매 판매량은 1497만8000대를 기록했다. 이는 전년 동기 대비 무려 22.3% 급감한 수치로, 과거 팬데믹时期的 충격보다 훨씬 심각한 수준이다.

보조금 축소와 세금 정책 변화

중국 자동차 시장 침체의 근본적인 원인은 정부의 보조금 및 세제 혜택 축소에 있다. 중국 정부는 지난해 노후차 폐차 시 신에너지차 구매를 지원하기 위해 일괄 2만위안(약 400만원)의 지원을 제공했으나, 올해부터 지원 방식을 변경했다. 현재는 차량 가격의 12%를 지원하되 최대 2만위안으로 상한선을 두었다. 또한 신에너지차 취득세 면제 한도도 3만위안에서 1만5000위안으로 절반 수준으로 낮춰졌다.

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이러한 정책 변화는 소비 심리를 위축시키는 직접적인 요인으로 작용했다. CPCA가 집계한 올해 1월부터 10월까지 중국 내 신에너지차 소매 판매량에서 비야디(BYD)는 194만5400대를 판매하며 전년 동기 대비 31.5% 감소했다. 지리는 104만5800대로 16.8%, 창안은 57만100대로 14.0% 감소하며 시장 위축의 실체가 드러났다.

수출 증가와 글로벌 경쟁 심화

중국 자동차 업체들은 내수 부진을 만회하기 위해 수출을 공격적인 대안으로 삼고 있다. 올해 1월부터 10월까지 중국의 승용차 수출은 794만6000대로 전년 동기 대비 74.6% 급증했다. 이 중 신에너지차 수출은 447만2000대로 139.7%나 늘어났다. 중국산 자동차는 대규모 생산 능력과 첨단 기능, 가격 경쟁력을 앞세워 해외 시장으로 빠르게 진출하고 있다.

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중국 업체들의 이러한 움직임은 글로벌 자동차 시장의 경쟁 구도를 더욱 치열하게 만들 전망이다. 특히 시설 가동과 수익성 유지의 중요성이 커진 만큼, 해외 판매 확대에 더욱 공격적으로 나설 가능성이 크다. 중국산 자동차의 제2차 대공세가 예고되는 대목이다. 일본 마쓰다와 닛산 또한 중국 시장에서의 판매 압박을 호소하며 경쟁사의 빠른 신차 출시 속도가 치열함을 토로했다.

현대차·기아, 중국 시장 대응 전략

한국 현대자동차와 기아도 중국 내수 시장에서 고전하고 있다. 현대차의 올해 3분기 중국 도매 판매량은 1만2790대로 전년 동기 대비 69.5% 급감했다. 올해 1월부터 9월 내수 판매는 6만1370대로 전년 동기 대비 32.5% 감소했다. 기아 역시 3분기 소매 기준 1만6068대로 전년 동기 대비 24.1% 줄었으며, 올해 1월부터 9월 내수 판매는 5만2068대로 12.7% 감소했다.

이에 현대차와 기아는 현지 기술 도입과 생산 기지 전환을 통해 돌파구를 모색하고 있다. 현대차는 중국 전용 전기차 아이오닉 V를 출시하고, 2030년까지 22개 제품을 선보인다는 계획을 발표했다. CATL의 배터리와 모멘타의 자율주행 기술, 베이징자동차와의 공동 개발 플랫폼을 활용해 개발 속도와 원가 경쟁력을 높일 방침이다. 또한 중국을 판매 시장뿐 아니라 개발과 생산, 수출 거점으로 활용하는 전략을 추진 중이다.

기아는 중국 장쑤성 옌청 공장을 글로벌 수출 거점으로 전환하는 전략에 무게를 싣고 있다. 현지 판매가 부진하더라도 수출 물량을 통해 공장 가동률을 유지하고 생산 효율과 수익성을 확보하겠다는 목표다. 양사는 중국 내수와 수출을 합쳐 2030년 연간 50만대 이상을 판매한다는 야심 찬 목표를 제시하며 위기를 기회로 전환하려 안간힘을 쏟고 있다.