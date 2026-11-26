중국에서 기술 유출 정보를 제공하다 간첩죄로 체포된 한국인 2명이 3년째 구금 중입니다. 정부는 중국의 정보 제공 요구를 거부하며 외교적 노력을 기울이고 있습니다.

중국에서 산업 기술 유출 정황을 조사하여 국내 정보당국에 전달하던 한국인 2명이 간첩죄로 체포되어 약 3년 동안 구금 상태에 놓인 것으로 확인되었습니다. 이 사건은 단순한 개인 범죄를 넘어 한-중 간 정보 협력 및 외교적 마찰로 이어지며, 관련 부처가 석방을 위한 협상을 진행 중인 중요한 사안입니다.

한국인 체포 경위 및 구금 현황

26일 한겨레의 취재 결과, 중국 반도체 기업에 근무하던 한국인 A씨는 한국 기업의 기술이 중국 측으로 유출되고 있다는 사실을 확인한 후, 이를 국가정보원에 알리는 과정에서 2023년 말 중국 공안에 의해 간첩 혐의로 구속되었습니다. A씨는 국내 기업 기밀 보호를 위해 정보를 수집한 것으로 파악됩니다.

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또 다른 한국인 B씨 역시 반도체 분야가 아닌 다른 중국 기업에 재직하던 중 유사한 혐의로 체포되어 현재 재판 과정을 밟고 있으며, 두 사람 모두 교도소에 수감된 상태입니다. 이들은 국민 보호 차원에서 중국 측에 선처를 요청하는 시도가 이루어지고 있는 주요 대상입니다.

정부의 석방 협상 및 중국 측 제안 내용

이재명 정부 들어서고 지난해 6월 본격화된 석방 협상 과정에서, 국정원은 지난해 10월부터 중국 정보당국과 직접적인 접촉을 유지하며 우리 국민들의 석방을 요청해 왔습니다. 그러나 중국 측은 한국 내 활동 중인 타국 출신의 첩보 활동 수행자, 이른바 흑색인물에 대한 정보를 제공해 줄 경우 석방과 맞바꾸자는 제안을 내놓았습니다.

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사안을 잘 아는 정부 관계자는 미국이나 일본 출신의 요원에 대한 정보 제공을 요구한 것은 아니라고 진술했습니다. 중국 측의 관심사와 요청 내용을 분석할 때, 대만 관련 요원에 대한 정보를 요구한 것으로 판단되며, 이는 지정학적 이해관계가 반영된 것으로 보입니다.

국정원의 제안 거부 및 외교적 입장

국정원은 중국의 이러한 제안을 받아들이지 않기로 최종 결정했으며, 그 이유는 한국 정보기관과 중국 정보기관이 이러한 방식으로 정보 거래를 한 선례가 없어 신중하게 대응할 수밖에 없었다고 설명했습니다. 또한 국민 보호도 중요하지만, 중국 측이 요구한 반대가치 제시는 부적절하다는 판단이 깔려 있었습니다.

국정원은 이러한 정부의 입장을 견지하며, 정보 획득을 위한 비윤리적 거래나 원칙 없는 협상에 동의하지 않았습니다. 이는 한국의 외교적 신뢰도를 유지하고 국내 보안 원칙을 준수하기 위한 조치로 해석됩니다.

한미 정보 협력 관계 및 언론 보도 논란

이번 협상 과정에서 올해 상반기 한-중 정보당국 간의 논의 사실을 파악한 미국은 국정원에 어떤 사항이 오가고 있는지 문의했으며, 국정원은 이에 대해 진행 상황을 설명한 것으로 전해집니다. 이는 한미 간 정보 공유 채널이 활발하게 작동하고 있음을 보여줍니다.

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최근 일부 언론은 국정원이 휴민트(정보원) 석방 협상 중 중국이 대미 공작 활동을 조건으로 제시했고, 이로 인해 한-미 정보 협력에 균열이 생겼다고 보도했습니다. 그러나 국정원은 이러한 보도를 전면 부인하며, 중국 당국으로부터 그러한 제안을 받은 사실이 전혀 없다고 못 박았습니다.

국정원은 대변인을 통해 한미 간 정보 협력이 방첩을 포함한 다양한 분야에서 쌍방향 호혜적으로 활발히 이루어지고 있음을 다시 한번 강조했습니다. 정부 관계자 또한 한국 정보기관에 대한 대미 첩보 공작을 제안하는 것은 중국으로서도 상상할 수 없는 일이라고 일축했습니다.