중국 국가안전부(MSS)가 2년 넘게 미국 수출 규제를 우회하여 엔비디아 등 AI 첨단 반도체를 밀반입한 정황이 드러났다. 기술 자립과 안보 강화 목적의 대규모 작전이었다.

외신 보도에 따르면 중국 국가안전부 (MSS)가 미국을 포함한 서방 국가들의 첨단 반도체 수출 금지 제재를 우회하기 위해 2년 넘게 비밀 작전을 전개해 온 것으로 확인되었습니다. 이 작전의 핵심 목표는 중국 내 인공지능(AI) 개발을 지원하기 위한 최첨단 반도체 칩을 확보하는 것이었습니다.

미 수출 규제 우회한 2년 치밀한 작전

미 상무부는 2022년 말부터 엔비디아의 첨단 반도체 중국 수출을 엄격하게 금지하여 왔습니다. 이러한 규제 속에서 중국은 기술 격차를 좁히기 위한 대안을 모색해 왔으며, 그 과정에서 정보기관이 직접적인 역할을 수행한 정황이 포착되었습니다.

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뉴욕타임스는 21일(현지시간) 전·현직 미국 정부 당국자들을 인용하여, 중국 국가안전부가 최소 2년 전부터 이러한 반도체 확보 작전을 진행해 왔다고 전했습니다. 해당 전담팀은 미국 등 서방권의 첨단 반도체 수출 규제를 피해 물품을 구하고, 이를 중국 내로 밀반입하는 활동을 적극적으로 지원했습니다.

또한 이 전담팀은 글로벌 반도체 산업의 동향과 공급망 관련 중요한 정보들을 수집하는 업무도 병행했습니다. 작전은 천이신 국가안전부장에게 직접 보고되었으며, 그의 지휘 체계 하에 움직이는 것으로 나타났습니다.

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기술 봉쇄 극복 위한 안보 차원 대응

중국 지도부는 미국의 기술 제재가 중국이 인공지능 등 핵심 기술 격차를 따라잡지 못하도록 막으려는 의도적인 '사다리 걷어차기'이자 과학기술 분야에 대한 '목 조르기'로 규정하고 대응했습니다. 시진핑 국가주석은 1월 중국 공산당 간부들이 모인 정치국 회의에서 명시적으로 지시하기도 했습니다.

시 주석은 이 자리에서 '중점 분야의 핵심 기술을 확보하기 위해 비상한 조처를 취해야 한다'며, '미래 산업의 발전을 가로막는 목 조르기 문제를 가능한 한 신속히 해결해야 한다'고 강력히 주문했습니다. 이는 단순한 기술 이슈를 넘어 국가 안보의 중대한 사안임을 시사합니다.

천이신 국가안전부장 또한 올 4월 공산당 간행물에 기고한 글을 통해 국가안전부가 '봉쇄에 맞선 투쟁을 심화'하고 '인공지능 혁신 및 산업 발전·응용을 포괄적으로 추진'해야 한다고 강조했습니다. 그는 특히 '핵심 기술의 목 조르기 문제를 해결하는 데 주력해야 한다'며 그 필요성을 반복하여 피력했습니다.

치열해진 미중 기술 경쟁의 양상

천이신 부장은 지난해 기고에서도 '일부 국가들이 핵심 기술에서 중국의 목을 조르기 위해 모든 수단을 동원하고 있다'고 지적하며, 강대국 간 기술 경쟁이 '가장 치열하고 힘겨우며 가장 중대한 백병전 단계에 접어들었다'고 평가했습니다. 이러한 문맥은 작전의 배경을 명확히 보여줍니다.

안보 분야 전문 컨설팅회사 가노글로벌의 보안 부문 대표 알렉스 조스는 뉴욕타임스와의 인터뷰에서 천 부장의 행보가 중요한 신호를 보내고 있다고 분석했습니다. 그는 '천 부장은 중국 공산당 지도부와 국가안전부 내부 구성원들에게 국가안전부가 미국과의 인공지능 경쟁을 장기적인 최우선 과제로 격상하고 있다는 신호'라고 설명했습니다.

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조스 대표는 또한 천 부장이 소속 요원들에게 '이 투쟁을 수행할 더 많은 방법을 찾아내라고 지시하고 있다'며, 작전이 단순한 밀매를 넘어 체계적인 전략의 일환임을 시사했습니다. 이는 중국이 기술 주권 회복을 위해 조직적인 노력을 기울이고 있음을 보여줍니다.

저성 출신 천 부장의 역할과 영향력

이 작전을 지휘하는 천이신 국가안전부장은 중국 첨단산업의 중심지로 꼽히는 저장성에서 과거 시진핑 중국 국가주석과 함께 지방 관료로 일했던 이력이 있습니다. 이러한 인연과 경험은 그가 현재 국가 안보 최전선에서 중요한 역할을 수행하는 데 영향을 미쳤을 가능성이 높습니다.

미국을 비롯한 서방 국가들은 중국의 기술 도약을 막기 위해 다양한 수출 통제 조치를 취해 왔습니다. 그러나 중국의 정보기관이 개입한 이러한 비밀 작전은 국제적인 기술 제재 시스템에 숨겨진 구멍을 노리고 있는 것으로 해석됩니다.

앞으로 글로벌 반도체 공급망은 더욱 복잡해질 전망입니다. 중국이 자체적인 기술 자립도를 높이기 위한 움직임은 가속화될 것이며, 이에 따라 미국과 중국 간 기술 패권 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. 향후 국제 사회의 대응과 중국의 추가 기술 개발 동향이 주목됩니다.