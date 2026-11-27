중국 국무원이 중앙회금공사의 안정자금 최적화 및 배당 확대를 지시하며 증시 부양 메시지를 발령했다. 상하이종합지수와 과창판 50지수가 큰 폭으로 상승하며 3개월 만에 회복세를 기록했다.

중국 국무원 은 27일(현지시간) 장중 이례적으로 정부 주도 자금의 역할을 강조하며 주가 부양 의지를 분명히 했다. 이러한 강력한 정책 메시지에 힘입어 주요 중국 주가지수가 급등하며 시장 낙관론을 되찾았다.

국무원은 상장기업의 배당 확대와 자사주 매입을 촉진해야 한다고 명시했다. 또한 중앙회금공사를 비롯한 국가 대표팀으로 불리는 정부 지원 투자기관이 시장 안정화 기능을 최적으로 수행하도록 유동성을 충분히 공급할 것을 요구했다. 해외 금융 위험 대응 강화와 자본시장 감독 강화, 불법 행위 단속 등 투자자 권리 보호 조치도 함께 포함됐다. 국무원은 추가적인 정책 발표를 계획 중이라고 밝혔다.

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국무원의 직접적 지시와 정책 메커니즘

국무원 상무회의는 직전 유동성 지원 패키지 발표 때인 2024년 이후 매우 드문 직접적 발언을 내놨다. 로이터통신에 따르면 공식적인 국가대표팀 명단은 존재하지 않지만, 중앙회금공사와 정부 지원 투자기관, 지주사가 시장 변동성 확대 시 안정화 기능을 수행한다. 정부는 투자자 증거금 비율을 기존 100%에서 80%로 낮추는 등 30일부터 규제 완화를 추진 중이다.

이러한 조치들은 시장의 중장기적 상승세를 위한 실질적 지원책으로 해석된다. 당국은 법에 따른 자본시장 감독을 강화하고 회계 조작 및 불법 행위를 단속하여 시장의 투명성을 제고할 계획이다. 이는 단순한 시장 개입을 넘어 제도적 기반을 마련하여 투자 신뢰도를 회복하려는 전략으로 볼 수 있다.

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전문가들의 평가와 시장 심리 변화

홍콩 동아은행 제이슨 찬 전략가는 국무원의 발언이 매우 이례적이라고 평가했다. 그는 당국이 하락세를 멈추겠다는 의지를 보였지만, 전체 시장을 들어올리기에는 상황이 간단하지 않다고 지적했다. 시장 신뢰도를 회복하려면 립서비스가 아닌 실질적 지원책이 필요하며 이를 주시해야 한다고 강조했다.

페퍼스톤그룹 우디린 전략가는 점심시간 발표가 투자자들이 오후 거래 전 메시지를 소화할 수 있게 하려는 의도라고 분석했다. 그러나 성명서에 구체적인 자금 약속이나 적용 시간표가 명시되지 않았다는 점을 지적했다. 삭소마켓츠 차루 차나나 수석 투자전략가는 당국의 의지와 시장 펀더멘털을 구분해야 한다며, 정책 반등이 펀더멘털 기반 회복세로 이어져야 단단한 바닥이라고 자신할 수 있다고 밝혔다.

광대증권국제 케니 응 전략가는 시장 심리가 오랫동안 비관적이었기 때문에 정부 의지가 생긴 점만으로도 긍정적인 조치라고 평가했다. 상황이 나빠질 경우 국가대표팀이 구해줄 것이라는 기대감이 작용하며, 투자자들이 의지할 대상을 확보했다는 분석이다. 이러한 전문가들의 시각은 시장이 단순한 기술적 반등이 아닌 구조적 안정화를 원하고 있음을 보여준다.

증시 급등과 기술주 중심의 상승세

이러한 정책 기대감에 따라 상하이 종합지수는 전일 종가 대비 3.73% 상승한 3,606.49에 장을 마감했다. 이는 2024년 10월 8일 4.59% 상승 이후 가장 높은 상승률이며, 3,600선 회복을 의미한다. 상하이종합지수는 5월 13일 종가 4,242.57 대비 18% 하락했던 바 있어, 이번 반등은 최근 약세장에서 중요한 전환점으로 평가된다.

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과학기술주 전용 시장인 과창판 50지수는 전장 대비 15.07% 급등한 1,346.25로 거래를 마쳤다. 과창판 50지수는 6월 30일 종가 2,207.86 대비 47% 하락했던 수치에서 큰 폭으로 반등했다. 장중 저점인 1,174.13에서 출발한 과창판 50지수는 국무원 회의 결과 발표 시점부터 급등세를 기록했다.

기술주 강세와 인민은행의 유동성 정책

기술주 중심의 상승세 속에서 반도체 업체들의 주가가 크게 올랐다. 창신메모리는 12.97% 상승했으며, 캠브리콘은 18.68% 급등했다. 이러한 상승은 국무원이 강조한 배당 확대 및 자사주 매입 정책 기대감이 기술주 섹터에 집중적으로 작용한 결과로 분석된다. 시장은 고성장 기술섹터에 대한 정부 지원을 긍정적으로 평가하고 있다.

한편 인민은행은 올해 금융안정 보고서를 통해 여러 통화정책 수단을 유연하고 효과적으로 운용하여 유동성을 충분히 유지하겠다고 밝혔다. 사회 융자 조건을 상대적으로 느슨하게 하고, 위안화 환율이 합리적·균형적 수준에서 기본적으로 안정되도록 할 계획이다. 인민은행은 환율 형성에서 시장의 결정적 역할을 유지하면서도 외환시장 안정을 도모하겠다는 이중적 메시지를 전달했다.