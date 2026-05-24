중국 관영매체가 이재명 대통령 비판에 주목

중국 관영매체가 이재명 대통령의 비판에 주목하며 한중관계 개선에 도움이 될 수 있다고 평가했다. 이 대통령이 중국인의 서울 강남 아파트 매수 관련 보도를 비판하면서, 중국 쪽이 긍정적 신호로 해석했다.

중국 관영매체가 이재명 대통령의 ‘반중 가짜뉴스’ 비판 발언에 주목하며 한중관계 개선에 도움이 될 수 있다고 평가했다. 이 대통령이 중국인의 서울 강남 아파트 매수 관련 보도를 ‘혐중 선동 재료로 사용될 수 있게 의도적으로 만든 가짜뉴스’라고 비판한 데 대해, 중국 쪽이 긍정적 신호로 해석한 것이다.

중국 관영 글로벌타임스는 23일 이 대통령이 허위정보와 반중 선동 문제를 공개적으로 지적했다며, 중국 전문가들이 이를 긍정적으로 평가하고 있다고 보도했다. 잔더빈 상하이대외경제무역대 한반도연구센터 주임은 이 매체에 ‘이 대통령은 전임 정부들과 비교해 한국 내 반중 담론에 더 강경하고 빈번하게 입장을 밝히고 있다’고 말했다. 잔 주임은 윤석열 정부 시기 한국 사회의 반중 정서가 높아졌고, 한중관계 발전에도 손상을 줬다고 주장했다. 그는 특히 ‘중국의 한국 선거 개입설’에 대해 ‘아무 근거도 없는 황당한 이야기’라고 했다.

이어 ‘반중 언행은 어느 쪽에도 도움이 되지 않는다’며 ‘학자와 언론인 등이 보다 자유롭게 발언할 수 있어야 건강한 여론 환경 조성과 한중관계 발전에 도움이 될 것’이라고 말했다. 앞서 이 대통령은 21일 엑스에 ‘중국인 서울 강남 아파트 944채 기습 매수…다주택자 던진 물량 싹쓸이’라는 제목의 기사를 두고 ‘혐중 선동 재료로 사용될 수 있게 의도적으로 만든 가짜뉴스로 추정된다’고 비판했다. 이 대통령은 ‘확인해보니 1~4월 강남구 집합건물 중국인 매수는 5명 불과 등 명백한 허위기사’라며 ‘명색이 언론, 그것도 경제 언론인데 혐중을 부추겨 나라와 국민에 무슨 도움이 되겠나’라고 했다





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