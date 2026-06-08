중국 고위층 '총출동'…北中 정상회담, 관계 전면복원 선언

시진핑 국가주석의 북한 방문 시 중국 외교·국방·경제 수장들이 대규모 수행하며 북중 관계의 전면적 복원을 공식화하였다. 북한의 경제난과 지역 안보 구도 재편을 배경으로 중국의 전략적 목표와 향후 영향력 확대 전망을 분석한다.

다소 소원해졌던 북중 관계 의 전면적 복원을 선언한 지난해 베이징 정상회담에 대한 답례 방문 성격으로 이뤄진 이번 방북길에 중국의 외교·국방·경제 수장 등이 총출동했다. 8일 중국 관영 신화통신이 공개한 북중 정상회담 평양 회담장 사진을 보면 시 주석의 공식 수행단으로 거명된 차이치 중국공산당 중앙서기처 서기와 왕이 외교부장 외에 둥쥔 국방부장, 정산제 국가발전개혁위원회(발개위) 주임(장관급), 왕원타오 상무부장 등이 배석한 것으로 나타났다.

중국 공산당 중앙서기처 서기인 차이치는 국내 공식 서열 5위에 해당하는 핵심 인사로 시 주석의 비서업무를 총괄하는 중앙판공청 주임을 겸하고 있다. 시 주석이 푸젠성과 저장성에서 근무하던 시절부터 함께하며 주요 보직을 함께해 온 대표적인 측근으로, 최근에는 당내 핵심 인재 양성 기관인 중앙당교 교장까지 맡아 당내 영향력이 더욱 확대되고 있다. 외교 수장인 왕이 부장은 시 주석의 '외교 복심'으로 불리며, 한때 후임자에게 자리를 넘겼다가 해당 후임자의 실각으로 다시 외교부장으로 복귀한 이례적인 경력을 가지고 있다.

국방부장 둥쥔은 전원 제복을 착용한 채 배석해 눈에 띄었는데, 이는 북한과의 군사 협력 강화를 시사하는 상징적 장면으로 해석된다. 중국군 내부의 여러 고위 인사들이 잇단 부상으로 자리를 비운 상황에서 그는 러시아 국방장관과의 회담 등 국제 무대에서 활발한 외교 활동을 펼쳐오며 존재감을 과시해왔다. 경제 정책을 총괄하는 정산제 국가발전개혁위원회 주임과 무역 분야를 담당하는 왕원타오 상무부장이 함께 한 점은 북한의 시급한 경제난 해결을 위한 중국의 협력 의지와 실질적 지원이 뒤따를 것임을 암시한다.

북한은 러시아-우크라이나 전쟁 이후 러시아와의 협력을 강화하며 중국에 대한 경제적 의존도를 의도적으로 낮춰왔는데, 이번 정상회담을 계기로 중국은 북한에 대한 경제적·정치적 영향력을 다시 공고히 하려는 전략적 목표를 가지고 있다. 시 주석의 핵심 측근인 차이치 서기와 각 분야의 장관급 인사들이 대규모로 동행한 이번 방북은 단순한 답례를 넘어 북중 관계의 전면적 재정립과 중국의 대북 정책 우선순위 재확립을 상징하는 의미를 지닌다.

평양에서 열린 회담에서 양국 정상은 전략적 협력을 강화하며 경제, 군사, 외교 등 다각적 분야에서의 협력을 약속했고, 중국은 북한이 직면한 경제적 어려움에 대한 지원 확대를 공식화할 것으로 예상된다. 이는 미국과의 전략적 경쟁 속에서 중국이 지역 안보 구도를 재편하려는 더 큰 그림의 일환으로도 볼 수 있다. 특히 대북 제재와 관련해 중국의 역할이 다시 부각되면서 국제사회의 주목이 집중되고 있다. 이번 회담의 결과로 북중 관계는 '특별한' 수준으로 회복될 가능성이 높아졌으며, 향후 한국과 미국, 일본 등 역내 국가들의 대북·대중 정책 재검토에도 영향을 미칠 전망이다





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