중고 전기차 직거래 54% 급증…테슬라 모델Y와 국산차 수요 폭발

중고 전기차 직거래 시장이 전년 동기 대비 54% 성장하며 패밀리카로 자리잡고 있다. 테슬라 모델Y와 국산 소형차 수요가 폭증하는 시장 변화와 구체적인 통계 수치를 살펴본다.

중고차 직거래 플랫폼 당근은 올해 1월부터 10월까지의 중고 전기차 시장 데이터를 분석하여 5일 공식 발표했다. 분석 결과 중고 전기차 의 실제 거래 완료 건수가 지난해 같은 기간 대비 54% 증가했으며, 개인이 등록한 전기차 매물 수도 무려 79% 늘어났다. 이는 전체 중고차 시장에서의 전기차 입지가 빠르게 확장되고 있음을 보여준다.

테슬라 모델Y 거래량 2.7배 폭증

차종별 가장 가파른 성장세를 보인 곳은 테슬라 모델Y이다. 모델Y의 거래 완료 건수는 전년 동기 대비 2.7배로 급증했으며, 매물 등록 건수는 약 2.9배 증가했다. 또한 구매 문의 건수도 88%나 늘었으며, 이는 전체 중고 전기차 시장의 평균 증가율을 크게 상회하는 수치이다. 실제로 실제 거래량은 테슬라 모델Y가 1위를 차지했다.

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패밀리카로서의 입지 공고화

중고차 시장에서 테슬라 모델Y는 단순한 기술 매니아의 선택을 넘어 가족 단위 구매자의 주요 관심사로 빠르게 자리 잡고 있다. 내연기관 패밀리카 대표주자인 기아 쏘렌토와의 격차가 빠르게 좁혀지고 있다. 지난해 쏘렌토의 구매 문의 건수는 모델Y의 약 4.2배에 달했으나, 올해 1월부터 10월까지의 기간에는 격차가 1.6배로 줄었다.

특히 지난 10월에는 쏘렌토의 구매 문의 건수가 모델Y의 1.3배 수준까지 떨어지며, 두 차종 간의 선호도 차이가 크게 축소되었다. 이러한 변화는 중고 전기차가 일부 소비자의 보조용 세컨드카를 넘어, 가족용 주력 차량인 메인카로서의 가치를 인정받고 있다는 분석을 뒷받침한다.

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국산 중소형차 수요 급등

합리적인 가격 경쟁력을 갖춘 국산 중소형 전기차들의 거래도 활발해졌다. 기아 EV3의 구매 문의자 수는 전년 동기 대비 약 2.9배 증가했다. 테슬라 모델 3의 거래 완료 건수도 2배 넘게 늘어났으며, 국산 경·소형 전기차의 성장세는 뚜렷하다. 기아 니로 EV와 레이 EV의 거래량은 각각 전년 동기 대비 2배 이상 증가했다.

현대차 아이오닉 5와 테슬라 모델 3가 거래량 순위에서 모델Y 다음을 이었으며, 현대차 포터 EV가 4위를 차지했다. 신차보다 가격이 낮은 중고 전기차를 찾는 소비자가 늘면서 차종별 수요도 기존에서 다양해지고 있는 추세이다.

감가상각 반영된 가격 선호 현상

당근 관계자는 시장 변화에 대해 감가상각이 반영된 합리적인 가격대의 중고 전기차를 찾는 소비자가 크게 늘고 있다고 설명했다. 이는 전기차가 얼리어답터 중심의 세컨드카를 넘어 패밀리카 등 대중적인 메인카 선택지로 안착하는 흐름을 보여준다. 신차 구매 부담이 큰 소비자들에게 중고 전기차는 경제적이고 실용적인 대안으로 자리잡고 있다.