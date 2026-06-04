3대 특검 잔여 사건 수사, 권창영 특검팀 김용현·이상민 불러 조사

권창영 특검팀이 4일 김용현 전 국방부 장관을 내란에 가담한 혐의로, 이상민 전 행정안전부 장관을 대통령 관저 이전 공사비 예산 전용에 관여한 혐의로 각각 불러 조사하고 있다. 이들 모두 구치소에 수감된 상태로, 법무부 호송차를 타고 비공개 출석했다.

왼쪽부터 김용현 전 국방부 장관 , 윤석열 전 대통령, 이상민 전 행정안전부 장관 . 연합뉴스, 김영원 기자 forever@hani.co.kr3대 특검 잔여 사건을 수사하는 권창영 특별검사팀이 4일 김용현 전 국방부 장관 을 내란에 가담한 혐의로, 이상민 전 행정안전부 장관 을 대통령 관저 이전 공사비 예산 전용 에 관여한 혐의로 각각 불러 조사하고 있다.

종합특검팀은 이날 오전 10시부터 김 전 장관과 이 전 장관에 대한 피의자 조사를 진행하고 있다. 이들 모두 구치소에 수감된 상태로, 법무부 호송차를 타고 비공개 출석했다. 종합특검팀이 이들을 대면 조사하는 건 이번이 처음이다. 김 전 장관은 12·3 비상계엄 당시 무장 병력을 국회와 중앙선거관리위원회에 투입해 내란에 가담한 혐의를 받는다.

노상원 전 국군정보사령관 등과 공모해 합동수사본부 산하에 ‘수사2단’이라는 비선조직을 꾸리고 선관위 장악을 계획한 혐의도 있다. 김 전 장관 쪽은 종합특검팀 수사가 현재 재판 중인 자신의 내란 혐의 공소사실과 사실상 동일하다고 반발한다. 김 전 장관 쪽 유승수 변호사는 이날 과천 종합특검팀 사무실 앞에서 ‘포장지만 바꾼다고 내용물이 바뀌는 게 아니다’라며 ‘명백한 중복 수사이자 이중 기소의 불법’이라고 밝혔다. 이 전 장관은 2022년 대통령 관저 이전 공사 당시 무자격 업체인 21그램에 공사비를 지급하기 위해 행안부 예산 28억원을 불법 전용하는 데 관여한 혐의(직권남용)를 받는다.

앞서 종합특검팀은 지난달 22일 김대기 전 대통령 비서실장과 윤재순 전 총무비서관을 구속하고 관저 이전 의혹의 ‘윗선’을 규명하는 데 수사력을 모으고 있다. 종합특검팀은 이 전 장관을 상대로 당시 의사결정 과정에 윤석열 전 대통령 부부가 관여했는지 등을 집중적으로 조사할 방침이다. 한편 종합특검팀은 홍장원 전 국가정보원 1차장을 내란 중요임무 종사 등 혐의 피의자 신분으로 오는 11일 소환조사할 예정이다. 종합특검팀은 홍 전 차장이 윤 전 대통령의 비상계엄 선포 직후 미국 정보기관에 계엄 선포의 정당성을 설명하는 과정에 관여한 것으로 의심한다. 임철휘 기





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특검 김용현 전 국방부 장관 이상민 전 행정안전부 장관 내란 대통령 관저 이전 공사비 예산 전용 비공개 출석 중복 수사 이중 기소

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