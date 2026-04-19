죽음의 계곡, 생명의 경이로움을 품다

지구상 가장 뜨겁고 건조한 데스밸리의 극한 환경 속에서 펼쳐지는 신비로운 풍경과 강인한 생명력에 대한 탐방기

낯선 세계에 대한 동경은 인간의 본능일지도 모릅니다. 인공적인 손길이 닿지 않은 원시의 자연을 경험하고 싶어, 2026년 3월 3일부터 10일까지 미국 중서부 의 여러 협곡을 탐방했습니다. 이곳에서 보고 느낀 점들을 몇 차례에 걸쳐 소개하려 합니다. 지구상에서 가장 뜨겁고, 북미 대륙에서 가장 건조하며, 서반구에서 가장 낮은 지대인 데스밸리 는 1913년 섭씨 57도라는 경이로운 최고 기온을 기록한 곳으로 유명합니다. 여름철 평균 기온이 40도를 훌쩍 넘는 이곳은 문자 그대로 생명체가 살기 힘든 '죽음의 계곡'이라 불립니다. 그럼에도 불구하고 매년 80만 명이 넘는 방문객이 이곳을 찾으며, 더운 여름이 오히려 성수기로 여겨지기도 합니다. 데스밸리 는 캘리포니아주 동쪽과 네바다주 서남부에 걸쳐 있는 거대한 사막으로, 약 13,650㎢에 달하는 면적은 미국 본토 국립공원 중 가장 넓으며 서울시 면적의 22배에 육박합니다.

산으로 둘러싸인 분지 지형 때문에 덥고 건조한 기후를 보이며, 연간 강수량은 50mm를 넘지 않아 풀 한 포기 자라기 어려운 극한의 환경입니다. 이처럼 척박한 땅에 사람들이 모여드는 이유는 사막과 협곡이 만들어내는 신비로운 풍경 때문입니다. 흔히 사막하면 모래를 떠올리지만, 지구상의 사막 중 10%만이 모래로 이루어져 있으며 대부분은 바위와 자갈로 구성되어 있습니다. 데스밸리 역시 바위로 이루어진 암석 사막입니다. 구불구불한 산길을 한참 달려 해발 1,700미터에 위치한 단테 전망대에 올랐습니다. 이탈리아의 대문호 단테가 '신곡'에서 묘사한 천국, 연옥, 지옥을 떠올리게 하는 이름입니다. 이곳에서 내려다본 풍경은 비취색으로 펼쳐진 광활한 평원과 하얀 소금 결정으로 뒤덮인 지면이 어우러져 마치 다른 행성에 와 있는 듯한 초현실적인 느낌을 선사합니다. 1만 년 전 이곳은 빙하가 녹아 형성된 호수였으나, 지각 변동으로 빙하수 유입이 끊기면서 물이 증발하고 지표면의 염분이 농축되어 거대한 소금사막이 되었습니다. 골짜기를 타고 흐르는 바람은 차가운 공기와 더운 공기가 섞여 독특한 대기를 형성하고, 군데군데 키 작은 식물들이 자라나는 모습은 생명력의 강인함을 느끼게 합니다. 돌 무더기 위에서 일광욕을 즐기는 도마뱀을 보며, 이곳에 1,000종이 넘는 동식물이 서식한다는 사실에 놀라움을 금치 못했습니다. 약 30분간 차로 이동하여 도착한 배드워터 분지는 12km 길이와 8km 너비의 광활한 소금 평원으로, 해수면보다 낮은 표고(-86m)와 적은 강수량으로 인해 땅속의 염분이 계속해서 쌓이는 지형입니다. '나쁜 물'이라는 지명은 과거 이곳을 지나던 사람들이 목을 축이기 위해 마셨던 물이 너무 짜서 붙여진 이름이라고 합니다. 척박한 소금밭에서도 야생화가 피어나는 모습은 경이롭기까지 합니다. 발걸음을 옮길 때마다 사각거리는 소금 알갱이의 느낌은 3월 초순, 29도의 따뜻한 날씨 속에서도 생생하게 느껴졌습니다. 7~8월의 극심한 더위에는 물기가 사라지고 오롯이 소금 결정만이 남을 것입니다. 이곳 역시 기상이변을 겪고 있는데, 몇 해 전에는 하루 만에 연간 강수량에 해당하는 비가 쏟아져 주민 대피 소동이 벌어지기도 했습니다. 데스밸리에서 가장 아름다운 풍경을 자랑하는 자브리스키 포인트는 과거 탄광업에서 관광업으로 전환하는 데 기여한 인물의 이름을 따서 명명되었습니다. 황금빛 계곡과 능선이 어우러진 모습은 마치 장인이 빚어낸 예술 작품과 같습니다. 이곳은 호수에서 유입된 침전물이 쌓여 형성된 골짜기로, 솜씨 좋은 예술가의 붓 터치와도 같습니다. 광활한 평원에는 봄꽃들이 만발하여 노란색 사막 메리골드(desert marigold)가 지천으로 피어 있습니다. 봄마다 야생화가 피지만, 이처럼 대지를 뒤덮을 정도로 많은 꽃이 한꺼번에 피는 것은 매우 드문 현상이라고 합니다. 이 장관을 보기 위해 사진작가들의 발길이 이어지고 있으며, 저는 운 좋게 이 시기에 이곳을 방문했습니다. 사막은 모든 것을 걷어냄으로써 '비움'의 의미를 우리에게 전하는 듯합니다. '채우지 말고 비우라'는 메시지 말입니다. 아침 햇살이나 노을이 물드는 시간, 혹은 소금사막에서 바라보는 밤하늘의 별과 은하수는 또 어떤 장관을 연출할지 상상하며, 마지막 목적지인 라스베이거스로 향했습니다. 사막 한가운데 세워진 유흥과 도박의 도시로 들어가는 발걸음은 자연의 품에서 치유받던 마음과 대조되어 무거웠습니다. 인간은 자연을 파괴하면서도 숭배하고, 문명의 편리함을 누리면서도 자연의 안식처를 갈망합니다. 이 둘 사이의 경계는 위태롭습니다. 현재 지구 곳곳에서는 영토, 안보, 민족, 종교, 자원을 둘러싼 다양한 이유로 전쟁이 벌어지고 있습니다. 이러한 군사 행동은 탄소 배출, 삼림 파괴, 토양 오염 등 자연 생태계에 치명적인 상처를 남깁니다. 전쟁의 승패와 상관없이, 결국 그 후유증은 자연을 통해 인간에게 전달될 것이며, 미래 세대가 그 대가를 치르게 될 것입니다. 세도나, 그랜드 캐니언, 앤텔로프 캐니언, 브라이스 캐니언, 자이언 캐니언, 그리고 데스밸리로 이어진 6박 7일의 여정은 원시 자연 속에서 위안을 얻는 깊이 있는 시간이었습니다. 붉게 물들던 세도나의 노을, 웅장했던 그랜드 캐니언의 자태, 신비로운 앤텔로프 캐니언의 햇살, 쏟아질 듯 반짝이던 브라이스 캐니언의 별들, 거대한 자이언 캐니언의 바위산, 그리고 묘한 감동을 선사한 데스밸리의 푸른 소금밭은 오래도록 기억될 것입니다. 덧붙이는 글: 데스밸리를 가장 아름답게 감상할 수 있는 계절은 11월부터 3월까지입니다. 극한의 경험을 원하지 않는다면, 늦가을부터 초봄 사이에 방문하는 것을 추천합니다





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