죽음과 삶을 조명하다: 데미이언 허스트의 충격적인 예술 세계

끊임없는 논란과 화제를 몰고 다니는 데미이언 허스트의 작품 세계를 탐구합니다. 죽음이라는 주제를 통해 인간의 본질을 파고드는 그의 예술, 그리고 그 뒤에 숨겨진 이야기들을 만나보세요.

‘살아있는 인간은 죽음을 이해할 수 없다.’ 데미이언 허스트 의 말은 특히 현대 사회에 사는 우리에게 더욱 와닿는다. 죽음은 우리 삶의 일부이지만, 동시에 격리되고 진공 포장된 채로 우리 앞에 나타난다. 단백질 섭취를 위해 소고기를 먹지만, 정작 도축된 소의 머리를 직접 본 적은 드물다. '해충'이라며 파리와 모기를 쉽게 죽이지만, 그들의 생명과 죽음에 대해 깊이 생각해 본 적은 없다. 데미이언 허스트 (이하 허스트)의 작품을 접하기 전까지는 말이다.

‘왜 내 작품이 불쾌하다는 건지 이해가 안 돼요. 세상에서 무슨 일이 일어나고 있는지 생각한다면요.’ 허스트가 영향을 받았다고 언급한 프랜시스 베이컨(Francis Bacon, 1909-1992)의 말처럼, 허스트는 회화에서 조각으로 방향을 튼 이유를 ‘베이컨의 회화가 나를 더 이상 할 수 있는 것이 없게 만들었다’고 설명한다. 베이컨이 인간의 뒤틀린 형상이나 짐승 같은 이미지를 주로 그렸다면, 허스트는 1990년대의 과학적, 물리적 환경을 적극 활용하여 동물을 통해 인간의 본질을 드러낸다.

윤리, 종교 그 모든 것을 초월한 예술 허스트가 작품을 통해 인간의 동물 살생을 자각시키려는 것은 아니다. 베이컨의 말처럼, 그는 이미 벌어지고 있는 일들을 예술로 가져왔을 뿐이다. 그렇다면 우리는 질문을 던져야 한다. 그는 왜 죽음을 전시하는가? 죽음뿐 아니라, 그의 작품이 유례없이 잔혹하게 느껴지는 이유는 죽음이 벌어지는 '현장'을 직접 목격하게 만들기 때문이다. 파리떼가 동물의 사체 주위에서 춤추는 장면, 전기 충격기로 파리가 무자비하게 죽어가는 모습. 미술사에서 이토록 충격적인 작품은 찾아보기 힘들 것이다.

AD 언급하며 허스트는 ‘살충기에 죽어가는 파리는 잠시 후 신이 떠난 껍데기가 된다’고 말한다. 관람객은 작품 앞에서 파리의 삶과 죽음을 지켜보며, 적어도 그 순간만큼은 신의 시선으로 삶과 죽음을 관조하게 된다. 그렇다면 인간의 삶과 죽음은 파리와 얼마나 다를까? 2008년 중앙일보 인터뷰에서 허스트는 ‘내 이야기는 근본적으로 인간에서 시작한다’고 밝히며, 인간을 직접 전시할 수 없기에 동물을 통해 그 작업을 대신한다고 말했다. 그의 인터뷰집에서도 대상을 이해하기 위해 ‘폭력적인 개입’을 통해 죽여 내부를 관찰해야 한다고 언급한다. 윤리적인 문제에 대한 질문에는 ‘진지하게 고민하고 있다’고 답하면서도, 포름알데히드에 넣고 싶은 것이 더 있느냐는 질문에는 ‘반으로 잘린 남녀의 성교 장면’이라고 농담 섞인 답변을 내놓았다. 이러한 그의 언행에서 일반적인 윤리관을 기대하기는 어려워 보인다.

그의 작품에서 인간은 특별히 동물보다 우위에 있지 않다. 프랜시스 베이컨처럼, 허스트에게 인간 또한 전시장의 동물 시체와 크게 다르지 않은 존재일 뿐이다. 허스트가 인간을 전시하고 싶다는 말을 단순히 언급한 것만은 아니다. 이미 다이아몬드로 장식된 해골은 실제 인간의 해골이며, 그의 전시에서 인간의 죽음은 이미 여러 번 사용되었다. 허스트에게는 윤리, 종교 그 모든 것보다 예술이 우선한다. 그는 12살 때 종교적 믿음을 예술로 바꿨다고 말한다. 그의 작품 은 중세 성당의 스테인드글라스처럼 삼면화로 제작되었으며, 죽은 나비로 만들어졌다. 멀리서 숭고해 보이는 것들도 자세히 들여다보면 죽음을 내포하고 있다. 그리고 그 앞에, '다이아몬드 해골'이 자리한다. 죽음 앞에서 어떤 욕망도, 부도 덧없음을 보여주는 작품이다.

죽음의 전시, 죽음을 탐구하다 관람객을 향해 입을 벌린 채 공포감을 자아내는 상어, 죽음을 피할 수 없는 존재다. 상어가 죽음을 피할 수 없듯이, 우리 모두 죽음을 피할 수 없다. 허스트는 왜 죽음을 전시하고, 관람객을 죽음 앞에 마주하게 하는가? 죽음을 인식해야만 삶과 생명을 제대로 인식할 수 있기 때문이다. 허스트의 작품에 등장하는 동물들을 보고 나서야, 전시에 들고 간 매끄러운 소가죽 가방이 품고 있던 생명이 비로소 ‘인식’된다. 아이들과 함께 간 수족관에서 상어와 돌고래를 보며, ‘산 채로 전시되는 것이 죽어서 전시되는 것보다 나을까’를 고민하며 ‘전시된 생명’이 진정한 생명인지 질문하게 된다. 허스트의 목표는 죽음을 전시하는 것 자체가 아니다. 죽음을 외면하려는 인간의 방식을 드러내기 위한 것이다. 미술사에서 이보다 강력한 메멘토 모리를 찾기는 힘들 것이다.

약장 시리즈는 현대인의 죽음에 대한 고찰을 담고 있다. 멀리서 보면 회화처럼 보이는 설치 작품 (1998)은 약의 반복적인 배열을 통해 하나의 회화적 이미지를 만들어낸다. 할머니의 약장에서 영감을 얻은 이 작품은 현대인의 죽음에 대한 공포와 약에 대한 맹목적인 믿음을 여실히 보여준다. 영원을 갈망하는 인간의 본능, 그리고 과학에 대한 맹신은 신선한 음식보다 약 한 알을 더 신뢰하게 만든다. 약으로 가득 찬 은 마치 약, 영양제로 가득 찬 우리 몸 같기도 하고, 죽음에 대한 두려움 그 자체를 나타내기도 한다. 인류 역사에서 질병이나 장애는 ‘신의 저주’로 여겨졌고, 기도와 회개가 현세와 내세를 편안하게 해줄 것이라고 믿었다. 하지만 현대 사회에서 우리는 죄를 뉘우치기보다 영양제를 먼저 찾는다. 건강한 식단과 운동보다, 영양제와 약이 ‘아픈 상태에서 구원’해줄 것이라고 믿는다. 의학은 현대의 종교가 되었고, 약은 치료의 도구이자 죽음에 대한 공포의 표식이 되었다.

1990년대 영국 마거릿 대처 정부의 예술 지원 축소 이후, 예술가들은 시장에 편입되었다. ‘사람들의 기억 속에 남기 위해서는 무슨 짓이든 한다’는 허스트의 과감함, 치기, 흐릿한 동물 윤리, 그리고 찰스 사치(Charles Saatchi, 1943~)라는 거대한 자본가의 만남은 허스트라는 브랜드와 YBA(Young British Artists) 신화를 만들어냈다. 허스트를 비롯한 YBA 작가들이 미술사에서 획기적인 평가를 받는 것은 아니다. 데이비드 홉킨스는 이들을 ‘1950/60년대 아이디어를 재활용’하고 ‘시대착오적인 감성’을 가졌다고 평가했다. 허스트가 사용하는 기법이나 매체가 현대적일지는 몰라도, 그의 예술이 던지는 질문들이 새롭게 느껴지지는 않는다. 게다가 작품 제작 연도를 잘못 기재하거나, 자신의 작품을 다시 사들여 시장 가격을 조작하는 행위는 작가의 진정성을 의심하게 만든다.

그럼에도 불구하고, 20세기 미술사에서 ‘데이미언 허스트’는 빼놓을 수 없는 존재가 되었다. 그의 예술은 과거 예술가들이 오랫동안 고민해 온 죽음과 유한성에 대한 문제를 가장 직접적인 방식으로 제시한다. 죽음을 사유의 영역이 아닌 경험의 영역으로 끌어내면서, 대량 생산과 소비 속에 숨겨진 죽음, 그리고 누구도 피할 수 없는 개인의 죽음에 대한 자각을 불러일으킨다.

‘논란의 작가’임을 포기하지 않을 것 1990년대 ‘한물간’ 혹은 ‘소진된’ 작가의 전시를 국립 미술관에서 개최해야 하는지에 대한 논란이 있었다. 허스트의 전시를 직접 보기 전까지는 그러한 평가가 어느 정도 납득되었다. 다이아몬드로 장식된 해골이나 포름알데히드 속 상어, 잘린 소의 머리는 이미 현대 미술에서 반복적으로 소비된 이미지처럼 보였기 때문이다. 하지만 전시를 본 후에는 생각이 달라졌다. 평일 관람 시간 전부터 이어진 긴 대기 줄, 전시 관람 후 예술에 대해 토론하는 관람객들, 단순한 ‘인증샷’이 아닌 작품에 대한 다양한 반응으로 채워진 SNS 후기 등. 이러한 현상들은 허스트의 작품이 여전히 강력하게 소통하고 있음을 증명한다. ‘개인전’으로 기획되었지만, 회고전과 같은 분위기를 풍기는 것도 사실이다. 그의 ‘전성기’는 지났을지 모른다. 그러나 허스트는 여전히 많은 사람들의 궁금증을 자극하고, ‘한 줄 평’을 남기게 만드는 작가다. 허스트의 매력은 바로 그것일 것이다. 전시를 보고 나면 한마디라도 하고 싶게 만드는, 그가 원했던 대로, 한 번 보면 ‘기억되는 작가’. 논란과 비판이 끊이지 않는 허스트이지만, 그의 설치 작품이 현대미술사에서 계속해서 회자될 것이라는 사실은 분명하다. 영국 미술 비평가들에게도 논쟁적인 평가를 받지만, 그는 ‘논란의 작가’이기를 포기하지 않을 것이다. 왜냐하면, 사람들의 기억 속에 남고 싶어하는 ‘데이미언 허스트’이기 때문이다. 논란은 반대로, 작품이 관람객에게 가장 직접적인 질문을 던졌다는 의미이기도 하다. ‘진실은 없고, 모든 것은 가능하다’는 전시 제목처럼, 이 전시는 하나의 해석이나 결론으로 수렴되지 않는다. 대신, 각자의 질문을 남긴다. 그리고 그 질문에서부터 현대미술의 경험은 시작된다. 국립현대미술관 서울관, 6월 28일까지. 일반 8,000원 덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다. 참고 오자키 테츠야, , 부커스, 2022. 데이비드 홉킨스, , 미진사, 2025. 김성희, , 마로니에북스, 2024. https://youtu.be/KDjaAkD5J8g?si=160NtN_cc2iZFTnZ https://www.arte.co.kr/art/news/10864 https://www.joongang.co.kr/article/25396533 https://www.joongang.co.kr/article/3204953 https://www.theguardian.com/artanddesign/2024/oct/20/the-art-of-confrontation-an-encounter-with-damien-hirst-1996?CMP=share_btn_url https://www.marieclairekorea.com/culture/2026/01/mmca-entrance-fee/ https://www.theguardian





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데미이언 허스트 현대미술 죽음 전시 논란

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