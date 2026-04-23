주호영 의원, 대구시장 불출마 결정…'선거 꼬일 수 있다' 판단

국민의힘 대구시장 경선에서 컷오프된 주호영 의원이 불출마를 결정했습니다. 법원 가처분 신청 기각 이후, 선거의 혼란을 우려하여 불출마를 선택했으며, 당의 공천 구조 개선과 보수 재건에 집중하겠다는 의지를 밝혔습니다.

국민의힘 6·3 지방선거 대구시장 경선에서 공천 배제( 컷오프 )된 주호영 의원(6선, 대구 수성구갑)은 23일 결국 불출마 를 결정했다. 주 의원은 불출마 결정 과정에 대한 취재진의 질문에 답변을 거절한 채 자리를 떠났다.

그는 기자회견에서 '출마 공방이 이어질수록 선거를 살리기보다 오히려 더 꼬이게 할 수 있다는 판단을 했다'고 밝혔다. 이는 전날 법원이 그의 컷오프 효력정지 가처분 항고를 기각한 데 따른 결정이다. 주 의원은 법원 결정에 대해 '매우 아쉽게 생각한다'면서도 '정당의 자율성 존중과 내부 문제라는 말 뒤로 비겁하게 물러섰다고 생각한다'고 비판적인 시각을 드러냈다. 그는 또한 '법원의 기각 결정이 어처구니없는 공천 절차를 정당화할 수 없다'고 강조하며 당의 행태에 대한 실망감을 표출했다.

다만, '먹던 물에 침을 뱉지 않겠다'며 당원들과의 불필요한 갈등을 피하고 싶다는 의지를 밝혔다. 주 의원은 그동안 무소속 출마 가능성을 열어두었던 배경으로 '대구를 더불어민주당에 넘겨서는 안 된다는 절박함'을 언급했다. 그는 김부겸 후보의 기세를 우려하며 현재의 경선 구도로는 흐름을 막아내기 어렵다고 판단했었다. 그러나 '제 문제가 선거보다 앞에 설 경우, 공천의 잘못과 본선의 위기가 다시 흐려질 수 있다'고 지적하며, 자신의 출마가 오히려 선거에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 우려했다.

그는 앞으로 당의 공천 구조를 바로잡고 보수를 재건하는 데 더욱 집중할 것이라고 밝혔다. 주 의원은 '전략공천이라는 이름으로 낙하산을 내리고, 특정인을 찍어내기 위해 기준을 비틀고, 아무도 책임지지 않는 구조를 고치겠다'는 의지를 강조하며, 공천 실패에 대한 책임을 묻고 당의 질서를 바로 세우겠다고 다짐했다. 그는 장동혁 대표에게 '나아가고 물러날 때를 알기 바란다'고 직격하기도 했다. 주 의원은 기자회견 말미에 '덕미이위존(德微而位尊)하고 지소이모대(智小而謀大)면 무화자선의(無禍者鮮矣)'라는 고사성어를 인용하며, 인격과 지혜가 부족한 사람이 높은 지위에 있으면 화를 면하기 어렵다는 점을 강조했다.

그는 '오늘은 질의응답을 받지 않겠다'며 기자들의 질문에 응답하지 않고 자리를 떠났다. 취재진은 그를 따라가며 이진숙 전 방송통신위원장과의 교감 여부, 선거대책위원회 참여 가능성 등을 질문했지만, 주 의원은 '노코멘트'로 일관했다. 이번 불출마 결정은 컷오프 항고심 기각이라는 법원의 판단과 더불어 주 의원의 고심 끝에 내려진 것으로 보인다. 그는 무소속 출마 가능성도 열어두었지만, 결국 당의 화합과 선거 승리를 위해 불출마를 선택했다. 그의 불출마 결정은 대구시장 선거 판도에 어떤 영향을 미칠지 주목된다





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