주한미군, 한국을 인도태평양 지역 군수 정비 허브로…중국 견제력 강화 기대

주한미군이 한국에 인도태평양사령부를 지원하는 ‘군수 정비 허브’ 구축 계획을 발표했습니다. 한국의 방위산업 역량을 활용하여 미군 전력 유지·정비·보수를 강화하고, 장기적으로 중국 견제력을 높이려는 전략적 의도가 있는 것으로 분석됩니다. 이 계획은 미국 본토 중심의 유지·보수 체계를 역내 동맹국과의 협력으로 전환하는 RSF 정책의 구체화된 형태로, 한국 방산 기업과의 협력 범위를 확대할 것으로 예상됩니다.

지난 14일 경기도 연천군 임진강에서 실시된 한·미연합 도하훈련에서 제이비어 브런슨 한·미연합사령관이 취재진과 인터뷰하고 있다. 연합뉴스 주한미군 이 한국에 인도태평양사령부 를 지원하는 ‘ 군수 정비 허브 ’ 구축 계획을 밝히면서 전략적 배경에 대한 다양한 해석이 나오고 있다.

이번 계획의 핵심은 한국의 방위산업 역량을 인도태평양 지역 미군 전력의 유지·정비·보수(MRO)에 투입하는 것이다. 주한미군이 전략적 유연성을 강화하고, 장기적으로 중국 견제력을 높이려는 포석이라는 분석도 나온다. 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 지난 22일(현지시간) 미 의회 청문회를 통해 밝힌 ‘권역 지속지원 허브’(Regional Sustainment Hub·RSH) 개념은 미 인태사령부가 2024년 전 세계에 배치된 미군 무기 및 시설 보수를 역내 동맹국들과 협력하겠다고 발표한 ‘권역 지속지원체계(RSF)’를 구체화한 개념이다.

사실상 한국을 미군 전력의 유지·정비·보수(MRO) 등을 맡는 핵심 거점으로 삼겠다는 것이다. 앞서 미국 국방부는 2024년 발표한 RSF 계획을 통해 전 세계에 배치된 미군 전력의 유지·정비·보수 체계를 미국 본토 중심에서 역내 동맹국과 협력하는 방식으로 전환하겠다는 방침을 밝힌 바 있다. 이번에 브런슨 사령관이 언급한 RSH는 이를 보다 구체화한 개념으로, 유지·보수 협력을 넘어 군수물자 지원과 수송까지 한국 방산 기업들과의 협력 범위를 확대하겠다는 내용을 담고 있다.

그간 한국 방산업체들은 주한미군 소속 F-15 전투기와 CH-47(치누크) 헬기 등 주요 항공 자산을 대상으로 유지·보수·정비(MRO) 분야에서 협력을 이어왔다. 브런슨 사령관이 밝힌 RSH 계획이 추진될 경우 협력 범위는 주한미군을 넘어 주일미군 등 인도태평양 지역에 주둔한 미군 전투기와 군함 정비 사업으로 확대될 전망이다. 나아가 주한미군의 선박과 방공 요격미사일 패트리엇 포대, 스트라이커 장갑차, 드론 전력 등으로도 협력이 이뤄질 것으로 보인다. 주한미군은 한국에 RSH 체계가 도입돼야 하는 배경으로 효율성을 꼽는다.

미군 내에서는 한반도 유사 상황 시 미군의 장비를 본토로 보내 수리하고 복귀하는 과정에 어려움이 많다는 공감대가 형성돼 있는 상황이다. 한국과 미국 간 물리적 거리와 시간 제약을 고려해, 필요한 유지·보수 업무를 한국 현지에서 수행하겠다는 취지다. 주한미군은 한국 방위산업의 역량에도 주목하고 있다. 브런슨 사령관도은 청문회 서면 답변에서 “한국의 방위산업 기반은 세계 최고 수준으로 발전했다”면서 “한국 방산 기반을 활용한 MRO 등을 통해 작전지역 전반에서 ‘거리의 제약’을 크게 완화할 수 있다”고 강조했다.

한국의 자산과 능력을 활용해 인도태평양 지역에 주둔한 미군 전력의 준비태세를 높이겠다는 취지다. 일각에서는 RSH를 통해 미국의 대중국 견제가 보다 강화될 것이라는 전망도 나온다. 유지훈 한국국방연구원(KIDA) 대외협력실장은 이날 통화에서 “한반도는 대중국 견제를 위한 미국의 전략적 요충지”라며 “한국에서 미국의 작전 지속성을 보장하고, 안전 운용을 보장하기 위한 허브 기능을 강화한다는 것은 대중국 견제에 대한 시그널로도 볼 수 있다”고 말했다.

그러면서 “중국 측에서는 RSH 추진에 대한 불편함을 느낄 수밖에 없을 것”이라며 “한국으로서는 (중국, 미국과의) 마찰을 상쇄시킬 외교적 소통이 병행돼야 한다”고 말했다. 국방부는 미국과 미군 장비에 대한 MRO 협력을 강화하겠다는 입장이다. 국방부는 “미 국방부는 동맹 및 우방국과의 정비 능력 등을 위해 2024년부터 RSF 정책을 추진하고 있다”며 “한국은 RSF 정책과 연계해 인태 지역 미군 장비 MRO 협력을 강화하며 논의하고 있다”고 설명했다





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