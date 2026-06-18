미국 상원 군사위원회가 제안한 국방수권법안 초안이 주한미군 병력 감축과 전시작전통제권 전환 시 미국 정부가 의회에 인증·평가 보고서를 제출하도록 요구하며, 독립적 위험평가 및 최소 60일 검토 절차를 도입했다.

미국 상원 군사위원회는 주한미군 감축과 전시작전통제권 전환에 관한 국방수권법안 초안을 이번 주 본회의에 제출하였다. 초안에 따르면 주한미군 병력을 현 수준 2만 8,500명 이하로 감축하거나 전작권 전환을 진행할 경우, 미국 정부는 사전에 인증 및 평가 보고서를 의회에 제출해야 한다.

또한 미 합참의장, 인도·태평양사령관, 주한미군사령관은 각각 전작권 전환에 관한 독립적 위험평가를 실시해 의회에 보고하도록 요구받으며, 의회는 그 보고서를 최소 60일 동안 검토할 수 있다. 이는 현재 요구되는 미국국익에 부합한다는 정성적 인증을 넘어선 보다 모듈화된 견제 장치이다. 이러한 조항은 단순한 시간표 문제를 넘어 전작권 전환이 신중히 검토되어야 함을 의미한다. 한반도 안보 상황을 관찰하는 미국 정치권의 불안정한 시각과 전작권 전환 이후 미군이 한국군 지휘를 받게 되는 것에 대한 반대 감정이 결합해 만들어진 결과로 보인다.

미국 정부는 올해 말 한·미 연례안보협의회(SCM)에서 전작권 환수 시점을 내년으로 앞당길 계획을 발표했으나, 미국 의회가 승인하지 않는 한 양국 간 합의도 전작권 환수를 가속화하기 어렵다. 한편, 주한미군사령관 제이비어 브런슨은 4월 상임성찰에서 2029 회계연도 2분기 이전까지 전작권 전환을 위한 로드맵을 미 국방부에 제출했다고 밝혔다. 그는 전작권이 주권 국가에게 필수적 권리임을 강조하면서도, 안보는 생태학적 현실이며 의사결정이 급행하면 역효과를 낼 수 있음을 경고했다.

북한이 핵·미사일 기술을 지속적으로 고도화하고 한반도 안보 질서가 변동함에 따라, 명분을 과도하게 활용한다면 한·미 동맹의 신뢰가 흔들릴 우려가 있다. 전반적으로 미국은 이러한 절차를 통해 한·미 관계에서 균형을 찾고자 하며, 한국은 군력 강화와 동맹 체계 강화를 동시에 추진해야 한다는 입장을 강조하였다. 특히 한국군은 자주성 확보와 현대화 과정을 통해 실질적 역량을 높여야 하며, 한·미 동맹은 대북 억지력을 굳건히 하기 위한 공동 방어 체계를 구축하는 데 초점을 맞추어야 한다. 이번 국방수권법안 초안은 양국이 안보 협력의 틀 안에서 상호 이해와 신뢰를 기반으로 한 실질적 논의를 지속할 필요성을 일깨워준다.

미국 의회 내부에서는 전작권 전환을 어떻게 다룰지에 대한 입장 차이가 존재한다. 일부 의원은 군비 삭감이 미군의 전투력을 감소시켜 한국의 안보에 직접적인 위협이 될 수 있다는 점을 강조하면서, 반면 다른 의원은 비용 절감과 현장 사정에 따라 상황에 맞는 결정을 내리는 것이 필요하다고 주장한다. 이러한 분열은 최종 법안 통과에 시간이 소요될 가능성을 시사한다. 한편, 한국은 이번 절차를 모니터링하며 의견을 제시할 계획이다.

한국 국방부는 주한미군 감축 및 전작권 전환에 있어 미군 부대 회선, 장비 재배치, 한국 군과의 협력을 강화하는 방안을 검토 중이며, 이는 한국이 한·미 동맹 안에서 자주성을 확보하면서도 전략적 필요성을 충족시키려는 시도이다. 한·미 양국은 상호 협의체를 통해 긴밀히 정보를 교환하며, 잠재적 리스크를 사전에 평가하고 대응책을 마련해 나가야 할 필요가 있다. 결국, 이번 국방수권법안 초안은 한·미 동맹이 직면한 복잡한 안보 환경에서 서로의 입장을 조율하고 장기적인 안보 협력을 강화하는 새로운 논의의 장을 열었다. 동시에, 새로운 절차와 검증 요건은 양국이 함께 다루어야 할 과제임을 명확히 보여준다.

주한미군 감축과 전작권 전환은 2000년대 초점 스타이트의 한·미 협의에 의해 형성된 전통과 정치적 토대와 이어져 있다. 최초의 주한미군 설치 이후 1945년부터 1991년까지 미군은 한국 전역에 치밀한 보안 체계를 구축해 왔다. 이 체계는 1991년 남북 정상회담 이후 단계적으로 축소되고, 그 결과 2000년대 초 주한미군 병력이 3만 명 수준에 달했다. 이후 미국은 경제적 압력과 전략적 요구를 이유로 2008년부터 2023년까지 주한미군 감축을 진행하며, 2024년 비상 상황 시 전작권을 유지하였다.

한편, 한국은 2021년부터 국내 방위력 강화에 초점을 맞추고, 미국과 협력하여 동북부어린이 보호대를 설치하는 등 새로운 전략적 협정을 제안하였다





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