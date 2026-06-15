주택공급 속도전 강조하지만 국토부 내부 혼란... 장관 교체설에 공석까지

정부의 주택공급 속도전 추진에도 국토부 내부 혼란으로 인해 공급 지연 우려가 커지고 있다. 장관 교체설, 주택공급총괄 공석, 법안 논란 등이 걸림돌로 작용하고 있다.

정부와 여당이 주택 공급 속도전을 강조하고 있지만, 주무부처인 국토교통부 내부는 혼란에 빠져 있다는 지적이 나온다. 국토부 장관에게 정비구역 지정 권한을 부여하는 법안이 논의되고 신속 인허가 지원센터 출범이 준비 중이지만, 정작 부처 내부에서는 장관 교체설과 함께 주택공급 총괄 자리가 한 달 넘게 공석으로 남아 있는 상황이다.

이로 인해 공급 속도가 더 지연될 수 있다는 우려가 제기된다. 지방선거 이후 서울, 과천, 성남, 용인 등 정부의 주요 공급 지역에서 야당 소속 단체장이 당선되면서, 국토부 장관이 직접 정비구역을 지정·변경·해제할 수 있도록 하는 법안이 주목받고 있다. 더불어민주당 안태준 의원이 발의한 이 법안은 정비구역 지정이 지체되는 지역에서 국토부 장관이 직접 나설 수 있도록 하는 내용을 담고 있다. 당시 안 의원은 정비구역 지정 권한이 광역단체장에게 집중되면서 사업이 지체되는 병목 현상이 발생한다고 지적했다.

그러나 국토부는 이 법안에 반대하는 입장이다. 권한이 중첩되면 오히려 혼선이 생겨 공급이 지연될 수 있다는 이유에서다. 국토부가 오는 11월 출범을 목표로 준비 중인 신속 인허가 지원센터도 공급 속도전의 주요 수단으로 꼽힌다. 이 센터는 주택 인허가 단계에서 지자체와 사업자 간 이견으로 장기간 정체된 사업장에 조정안을 제시하는 역할을 한다.

하지만 시범사업 기간 동안 접수된 7건 중 2건만 조정된 데 그쳐 실효성에 의문이 제기된다. 또한 주택공급추진본부장 자리가 한 달 넘게 공석인 점도 속도전을 가로막는 요인이다. 이와 함께 부동산 통계조작 사건에 연루된 공무원들에 대한 감사와 양평고속도로 특혜 의혹 관련 특검이 국토부에 부담을 더하고 있다. 여기에 김윤덕 국토부 장관이 개각 대상자로 거론되면서 조직 내 불안감이 커지고 있다.

김 장관 재임 기간 동안 부동산 대책이 재정경제부와 금융위원회 주도의 세제·금융 쪽으로 치우치면서 공급을 담당하는 국토부의 존재감이 작아졌다는 평가가 나온다. 이러한 내부 혼란 속에서 정부의 주택 공급 속도전이 실제 성과를 거둘 수 있을지 의문이라는 시각이 지배적이다





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