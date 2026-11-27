국토교통부 자료에 따르면 올해 1~10월 주택 매수 자금 중 금융자산 매각 비중이 5개월 만에 70% 이상 급감했다. 30억 이상 고가 주택의 의존도도 크게 줄어든 현실을 분석한다.

올해 상반기 증시 호황을 타고 활성화되었던 주식 매각 후 주택 구매 흐름이 하반기 들어 급격히 위축되고 있다. 주택 매수 자금 으로 신고된 금융자산 매각 대금이 최근 5개월 사이 70% 이상 뚝 떨어졌기 때문이다. 이는 고령층이나 고액 자산가의 유동성 확보 전략이 바뀌었거나, 부동산 시장 기대치가 낮아졌음을 시사하는 데이터이다. 특히 30억원 이상의 고가 주택 시장에서 이러한 변화의 폭이 두드러지게 나타났다.

금융자산 매각 규모와 월별 추이

국회 국토교통위원회 소속 김종양 국민의힘 의원은 국토교통부로부터 제출받은 '주택취득자금 조달 및 입주계획서' 현황 자료를 통해 이 같은 사실을 확인했다. 올해 1월부터 10월까지 전국에서 주택 매수 자금으로 신고된 주식, 채권, 가상화폐 매각대금 총액은 10조715억원으로 집계되었다. 이는 지난해 연간 신고액인 5조8199억원의 1.7배에 달하는 규모이며, 부동산 시장이 침체되었던 2022년(1조1199억원)과 비교하면 무려 약 9배 수준이다.

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전체 주택 매수 자금에서 금융자산 매각대금이 차지하는 비중도 지난해 3.13%에서 올해 6.13%로 상승했다. 이는 상반기 동안 보유 중인 금융자산을 처분하여 주택 구매 자금을 마련하려는 수요가 크게 증가했음을 의미한다. 지역별로는 서울이 6조3876억원, 경기가 2조8026억원을 기록하며 전국 금융자산 매각대금의 91.2%를 차지했다. 이는 수도권 중심의 자금 이동이 여전히 dominant함을 보여준다.

월별 신고액을 살펴보면 5월 1조9952억원으로 정점을 찍었다. 당시 전체 주택 매수 자금(24조3713억원)에서 금융자산 매각대금이 차지하는 비중은 8.19%에 달했다. 그러나 이후 신고액은 6월 1조3345억원, 7월 1조825억원, 8월 6440억원으로 지속적인 감소세를 보였다. 9월 6555억원으로 소폭 반등했으나 10월에는 다시 5353억원까지 떨어졌다. 5월과 비교할 때 10월 신고액은 73.2% 감소한 규모이다.

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고가 주택의 금융자산 의존도 변화

특히 30억원 이상의 고가 주택에서는 금융자산 매각대금 비중의 변화가 매우 두드러졌다. 30억원 이상 주택의 전체 매수 자금 중 금융자산 매각대금이 차지하는 비중은 6월 23.77%에서 10월 16.22%로 낮아졌다. 이는 고가 주택 구매층이 기존에는 유동성 자산을 대거 처분하여 자금을 조달했지만, 하반기 들어 그러한 의존도를 낮추고 있음을 의미한다.

연령대별 혹은 주택 가격대별 비교에서도 이러한 경향은 명확하다. 올해 6월 기준 30억원 이상 주택의 금융자산 매각대금 비중은 3억원 미만 주택(2.51%)의 약 9.5배에 달했다. 고가 주택일수록 금융자산 매각에 대한 의존도가 높은 구조였으나, 하반기 들어 이러한 격차가 좁혀지고 있다. 이는 고액 자산가들이 주택 구매 시自有资金나 기타 자금원을 활용하는 전략으로 전환하고 있을 가능성을 시사한다.

정책적 배경과 시장 영향

국토교통부는 지난달 26일 설명자료를 내고 주택 구입 자금 중 금융자산 매각대금 비중이 높아진 배경으로 갭투자 감소 등에 따른 자금조달 구성의 변화를 지목한 바 있다. 이는 기존에는 레버리지를 통한 투기적 수요가 존재했지만, 최근 들어서는 이러한 방식이 줄어들고 순자산 기반의 구매가 증가하고 있음을 보여준다. 이러한 변화는 부동산 시장의 거품을 제거하고 건강한 거래 구조로 재편되는 긍정적 신호로 해석될 수 있다.

한편, 금융자산 매각 대금의 감소는 단기적으로 주식 시장 등 자본 시장의 유동성에 영향을 미칠 수 있다. 그러나 장기적으로 보면 부동산 시장의 안정화와 가계 부채 위험 감소에 기여할 전망이다. 향후 주택 매매 거래가 어떻게 진정될지, 그리고 금융 자산 시장의 변동성이 주택 구매 패턴에 어떤 영향을 미칠지 지속적으로 모니터링할 필요가 있다. 김종양 의원의 자료 분석은 이러한 흐름을 객관적으로 보여주는 중요한 지표가 되고 있다.