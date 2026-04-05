주택 구입 부담 다시 커져: 작년 4분기 주택구입부담지수 1년 만에 반등, 서울 165.1

전국 주택구입부담지수가 1년 만에 상승 반전하며 주택 구매 부담이 증가. 특히 서울의 부담이 심화, 금리 인상 영향 분석. 정부의 주택 시장 안정화 노력 필요.

지난해 4분기 전국 주택구입부담지수 가 1년 만에 상승 반전하며 주택 구매에 대한 금융 부담이 다시 커진 것으로 나타났다. 한국주택금융공사가 발표한 자료에 따르면, 2024년 4분기 전국의 주택구입부담지수 (K-HAI)는 60.9로 집계되었다. 이는 2024년 3분기 59.6에서 1.3포인트 상승한 수치로, 2024년 4분기 63.7 이후 3분기 연속 하락세를 마감하고 상승세로 전환된 것이다. 주택구입부담지수 는 중위소득 가구가 중위가격 주택을 표준대출로 구입할 경우 원리금 상환 부담의 정도를 나타내는 지표로, DTI(총부채상환비율) 25.7%, LTV( 주택담보대출 비율) 47.9%의 20년 만기 원리금 균등 상환 조건을 기준으로 산출된다. 지수 60.9는 가구당 적정 부담액의 60.9%를 주택담보대출 원리금으로 부담하고 있다는 의미이며, 이는 소득의 약 16%에 해당한다. 전국 주택구입부담지수 는 2022년 3분기 89.

3으로 최고치를 기록한 후 하락세를 이어오다 지난해 4분기 상승 반전하며 주택 시장에 대한 우려를 다시 불러일으키고 있다. 2020년 4분기 57.4 이후 5년 만에 처음으로 60을 밑돌았던 지수가 다시 60을 넘어선 것은, 금리 상승이 주요 원인으로 분석된다. 한국주택금융공사 관계자는 “지난해 4분기 주택 가격이나 가구 소득에는 큰 변동이 없었지만, 은행 대출금리가 비교적 큰 폭으로 상승하면서 전체 지수가 상승했다”고 설명했다. \지역별로 살펴보면, 서울의 주택구입부담지수 상승 폭이 두드러졌다. 지난해 4분기 서울의 주택구입부담지수는 165.1로, 이는 전 분기 155.2에서 9.9포인트나 상승한 수치이다. 서울의 경우 소득 대비 주택담보대출 상환 부담이 적정 수준의 1.65배에 달하며, 소득의 42.4%를 주담대 원리금 상환에 사용하고 있는 것으로 나타났다. 서울 지역 지수는 2023년 2분기 165.2 이후 2년 6개월 만에 최고치를 기록했으며, 전 분기 대비 상승 폭 역시 2022년 3분기 이후 3년 만에 가장 컸다. 전국 17개 광역 지방자치단체 중 서울의 주택구입부담지수가 가장 높았으며, 상승 폭도 가장 컸다. 서울을 제외한 다른 지역들의 지수는 100을 넘지 않았지만, 세종 97.3, 경기 79.4, 제주 70.5, 인천 65.0 등은 전국 지수 60.9를 웃돌았다. 이는 서울을 제외한 다른 지역에서도 주택 구매에 대한 부담이 적지 않음을 시사한다. 이러한 결과는 고금리 기조가 지속되는 상황에서 주택 구매를 고려하는 사람들에게 더욱 신중한 결정을 요구하고 있으며, 주택 시장의 전반적인 안정화를 위한 정책적 노력이 필요함을 보여준다. \결론적으로, 지난해 4분기 전국 주택구입부담지수 상승은 금리 인상이 주요 원인으로 작용하여 주택 구매에 대한 부담을 증가시켰다. 특히 서울 지역의 부담 증가가 두드러지게 나타났으며, 이는 주택 시장의 불확실성을 더욱 키우는 요인으로 작용할 수 있다. 정부는 주택 시장의 안정을 위해 금리 인상에 따른 가계 부담 완화 방안과 주택 가격 안정을 위한 정책 마련에 더욱 힘써야 할 것이다. 또한, 실수요자들의 주택 구매를 지원하기 위한 다양한 금융 상품 개발 및 공급 확대도 필요하다. 주택 시장의 건전성을 확보하고 국민들의 주거 안정을 도모하기 위해서는 다각적인 정책적 노력이 지속적으로 이루어져야 할 것이다. 향후 금리 변동 및 주택 가격 추이에 대한 지속적인 모니터링을 통해 시장 상황을 정확하게 파악하고, 이에 따른 적절한 정책 대응을 마련하는 것이 중요하다. 또한, 주택 시장의 투명성을 높이고 불공정 거래를 근절하기 위한 노력도 병행되어야 할 것이다. 주택 시장 안정화를 위한 정책은 단기적인 효과보다는 장기적인 관점에서 지속적으로 추진되어야 하며, 시장 참여자들의 의견을 수렴하여 유연하게 대처하는 자세가 필요하다





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