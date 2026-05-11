주취 환자 뇌경색 오진에 전공의 집행유예 선고와 의료계의 방어진료 우려

술에 취해 응급실을 찾은 환자의 뇌경색을 진단하지 못한 전공의들이 금고형의 집행유예를 선고받으면서, 의료계에서는 현실을 외면한 판결이 응급실 내 과잉 검사와 방어진료를 확산시킬 것이라며 강하게 반발하고 있습니다.

술에 취한 상태로 응급실에 내원한 환자의 뇌경색 증상을 적기에 발견하지 못한 응급의학과 전공의 2명이 법원으로부터 금고형의 집행유예 라는 중형을 선고받으면서 의료계 전반에 커다란 충격과 파장이 일고 있다.

이번 사건의 발단은 지난 2018년 6월 충남 천안의 한 대학병원 응급실에서 발생했다. 당시 군 복무 중 휴가를 나왔던 20대 남성 환자가 전날의 과음으로 인해 구토와 어지럼증을 호소하며 119 구급대를 통해 이송되었다. 당시 응급실에는 4년 차 전공의 A씨와 1년 차 후배 전공의 단 두 명만이 배치되어 수많은 환자를 진료하고 있었다. A씨의 진술에 따르면 환자는 질문에 대해 명확한 답변을 하지 못하는 상태였으며 계속해서 구토를 하며 옆으로 누워 있어 술에 취한 상태인지 아니면 실제 뇌신경계 문제로 인한 어지럼증인지 구분하기가 매우 어려운 상황이었다고 한다.

의료진은 즉시 혈액검사와 뇌 CT 촬영을 진행했으나 특별한 이상 소견이 발견되지 않았고 결국 환자를 약 3시간 만에 퇴원 조치했다. 하지만 환자는 다음 날 상태가 급격히 악화되어 다시 병원으로 이송되었으며 MRI 검사 결과 우측 중대뇌동맥의 뇌경색이 확인되었다. 목 뒤쪽 혈관 벽 손상으로 인한 혈전이 뇌혈관을 막아 발생한 질환으로 환자는 긴급하게 혈전을 녹이는 시술과 뇌압을 낮추기 위한 개두술을 받았음에도 불구하고 왼쪽 팔과 다리에 마비 증상이 남는 영구적인 후유장해를 입게 되었다.

이에 대해 환자 측은 민사소송을 제기했고 병원 법인은 약 2억 9천만 원의 배상 책임을 지게 되었으며 이후 A씨와 후배 전공의는 업무상 과실치상 혐의로 형사 재판에 넘겨졌다. 최근 대전지법 천안지원은 이들에게 각각 금고 10개월과 8개월에 집행유예 2년을 선고했다. 재판부는 119 구급활동일지에 복통, 의식장애, 오심, 구토, 어지럼, 편마비 증상이 기록되어 있었다는 점을 강조하며 이러한 증상들이 전형적인 뇌경색 의심 증상이라고 판단했다.

특히 뇌 CT 검사에서 이상이 없더라도 초기 뇌경색은 발견되지 않을 가능성이 크기 때문에 의료진이 환자를 퇴원시키는 대신 입원시켜 경과를 관찰하고 사지근력 측정과 같은 정밀한 신경학적 평가를 시행했어야 한다고 보았다. 대한의사협회 의료감정원 역시 주취 상태의 환자가 두통과 어지럼을 호소할 때 신경학적 평가를 수행하는 것이 표준 진료 절차라는 의견을 냈고 이것이 판결의 결정적인 근거가 되었다. 그러나 의료계에서는 이번 판결이 응급실의 현실을 전혀 반영하지 않은 가혹한 결정이라며 강하게 반발하고 있다.

전공의 A씨는 당시 권역응급의료센터라는 막중한 책임이 따르는 곳에서 단 두 명의 전공의가 모든 환자를 감당해야 했던 극한의 상황이었음을 호소했다. 구급대원이 구두로 전달하는 급박한 정보 외에 일일이 구급활동일지까지 세밀하게 확인할 시간적 여유가 없었으며, 무엇보다 환자가 만취하여 의사의 지시에 전혀 협조하지 않는 상황에서 물리적인 신경학적 평가를 제대로 수행하는 것은 사실상 불가능에 가까웠다고 주장했다.

재판부는 비록 영구적 장애라는 중대한 결과가 초래되었으나 피해자를 고의로 방치한 것은 아니며 긴박한 응급실 환경에서 의사소통의 오류가 있었던 점을 참작하여 집행유예를 선고했다고 밝혔다. 그럼에도 불구하고 대한응급의학회는 성명을 통해 의사가 당시 상황에서 최선의 평가와 처치를 다했음에도 불구하고 결과가 좋지 않다는 이유만으로 형사처벌을 받는 사례가 늘어난다면 누가 응급실에서 환자를 진료하겠느냐며 우려를 표했다. 특히 이번 판결로 인해 의료 현장에서는 소위 방어진료가 확산될 가능성이 매우 크다는 지적이 나오고 있다.

방어진료란 의료진이 의학적 필요성보다 법적 책임 회피를 우선하여 과도한 검사를 시행하거나 위험도가 높은 환자의 진료를 기피하는 현상을 말한다. 용인세브란스병원 이경원 교수는 이제 응급실 의료진들이 술 취한 모든 환자에게 잠재적 뇌경색 가능성을 열어두고 무조건 MRI 촬영과 같은 고가의 정밀검사를 강제할 수밖에 없을 것이라고 설명했다. 이는 결국 의료비 상승과 건강보험 재정 악화로 이어질 뿐만 아니라 정작 긴급한 처치가 필요한 중증 환자들에게 돌아가야 할 의료 자원이 낭비되는 결과를 초래할 수 있다.

또한 대학병원 응급의학과 교수들은 전문의 인력이 턱없이 부족한 상황에서 주취 환자가 깰 때까지 무작정 관찰하며 대기하는 것은 현실적으로 불가능하며 이러한 사법적 잣대가 계속된다면 응급의학과 기피 현상은 더욱 심화되어 필수 의료 체계가 붕괴될 것이라고 경고했다. 이번 사건은 의료 행위의 불확실성과 응급실의 열악한 환경, 그리고 결과 중심적인 사법 판단 사이의 깊은 갈등을 여실히 보여주고 있으며 의료 사고에 대한 합리적인 책임 범위 설정과 제도적 보완이 시급함을 시사한다





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뇌경색 응급의학과 방어진료 의료사고 집행유예

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