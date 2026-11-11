주중 북한대사관 확장·수리 공사 포착…밀착하는 북중 관계 반영 풀이

베이징 주중 북한대사관에서 확장 및 수리 공사 정황이 포착됐다. 김정은 방중 가능성과 북중 밀착 흐름을 함께 보여주는 신호로 풀이된다.

중국 베이징 에 있는 주중북한대사관에서 확장 및 수리 공사를 하는 정황이 포착됐다. 연합뉴스 정성조 특파원은 11일 베이징 주중북한대사관 주변에 안전망이 쳐진 모습을 전했다. 이번 공사는 최근 밀착하고 있는 북중 관계 를 반영한 것으로 풀이된다.

공사 대상은 기숙사 등 2개 동 건물인 것으로 알려졌다. 철조망이 쳐진 담 너머 내부 건물뿐 아니라 게시판이 있는 정문 쪽에서도 작업용으로 추정되는 안전망이 펼쳐져 있었다.

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주중 북한대사관 공사 현장에서 확인된 모습

주중북한대사관은 기숙사 등 2개 동 건물을 대상으로 공사를 벌인 것으로 알려졌다. 내부 건물을 둘러싼 철조망 담 너머로 안전망이 설치돼 있었고, 정문 쪽에서도 작업용으로 보이는 안전망이 펼쳐진 것이 포착됐다.

외교 공간에서 이런 작업이 확인되면 외부에서는 대개 인력 수용이나 공간 재배치와 연결해 해석하는 경우가 많다. 다만 이번 보도에서는 공사의 구체적인 목적이나 완공 시점은 확인되지 않았다. 기사에 담긴 내용은 공사 정황이 포착됐다는 사실과 그 배경에 대한 해석이 전부다.

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이번 공사는 김정은 북한 국무위원장의 지난달 24일 중국 단둥 전격 방문 시기를 전후해 일부 포착된 것으로 전해졌다. 정상이 외국을 방문할 때 그 나라에 주재하는 자국 대사관을 찾는 사례가 있다는 점에서, 김 위원장이 베이징까지 방문할 가능성에 주목하는 시선도 있었다.

김정은 베이징 방문 전망을 둘러싼 엇갈린 해석

김정은 국무위원장의 베이징 방문 가능성에 대해서는 시각이 갈린다. 일부에서는 대사관 공사를 방중 가능성과 연결해 보고 있지만, 이를 뒷받침할 공식 발표는 나오지 않았다.

반면 이후 치러진 미국 중간선거가 도널드 트럼프 미국 대통령의 참패로 귀결되고, 중국이 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 공을 들이고 있는 정세를 근거로 김 위원장의 베이징행 전망이 다소 불투명하다고 보는 견해도 많다. 두 해석은 같은 공사 정황을 두고 서로 다른 변수에 무게를 둔 셈이다.

북한 주요 인사들의 방중이 잦아지면서 주중북한대사관이 이들의 체류를 위한 공간을 개선하고 확장했다는 분석도 나온다. 북한 노동당 중앙위원회 정치국 위원인 김성남 당 국제비서는 지난 3일부터 7일까지 베이징을 방문했다. 조선중앙통신사 대표단도 중국이 주도하는 언론 관련 국제회의 참석을 위해 지난 3일 중국으로 향했다.

이 같은 인사 왕래가 대사관 공간 수요를 키웠다는 해석은 공사 시점과 방중 일정이 겹친다는 점에서 설득력을 얻고 있다. 그러나 대사관 공사의 직접적인 목적을 공식적으로 밝힌 내용은 현재까지 확인되지 않았다.

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북중 밀착 흐름과 선전 APEC 일정의 연결고리

북중 밀착 흐름의 배경에는 북한의 대외 전략 변화가 자리하고 있다는 분석이 나온다. 북한은 우크라이나 전쟁 참전이라는 선택으로 러시아의 지원을 얻어냈고, 이를 발판 삼아 북러의 과도한 밀착을 경계해 온 중국과의 관계도 끌어올렸다는 평가다.

현재 북한은 중국과 러시아라는 두 축의 지원을 받고 있다. 다만 우크라이나 종전 이후 러시아의 지원이 멈출 가능성을 따져보면, 장기적으로 기댈 수 있는 관계는 중국 쪽에 있다는 계산이 섰을 것이라는 분석이 제기된다. 이에 따라 북한이 양자 관계 강화에 힘을 쏟고 있다는 것이다.

오는 18일과 19일 열리는 선전 APEC 정상회의를 계기로 사상 최초의 미중러 삼자 회담 개최가 거론되고 있다. 북한도 논의 과정에서 자신들의 의도를 관철하기 위해 중국 측에 여러 경로로 메시지를 전달하고 있을 것이라는 관측이 나온다.

향후 주목할 변수와 북중 관계 전개 방향

향후 주목할 변수는 김정은 국무위원장의 베이징 방문 여부와 선전 APEC 정상회의를 계기로 한 미중러 삼자 회담 논의다. 이 두 가지가 북중 관계의 다음 단계를 가늠하는 핵심 지표가 될 전망이다.

주중북한대사관 공사가 실제로 어떤 용도로 마무리되는지도 지켜볼 대목이다. 연합뉴스는 공사 정황과 해석을 전하면서도, 공사 목적과 김정은 국무위원장의 방중 여부는 확정되지 않았다고 보도했다.