주유소 휘발유·경유 가격 2주 연속 하락, 5월 소비자물가 3% 상승

5월 넷째 주 전국 주유소의 휘발유와 경유 평균가격이 각각 0.2원 내린 2천11.1원·2천5.7원을 기록했다. 동시에 국가데이터처는 5월 소비자물가지수가 전년 대비 3.1% 상승했다고 발표했다. 석유류 물가 상승이 전체 물가에 큰 영향을 미친 가운데, 여행비와 농수산물 가격도 급등·급락을 보이며 물가 전반에 복합적인 변화를 초래했다.

한국석유공사 유가정보시스템 오피넷이 제공한 자료에 따르면 5월 넷째 주(24∼28일) 전국 주유소 에서 휘발유 평균 판매가격은 전주 대비 L당 0.2원 내린 2천11.1원으로, 경유는 2천5.7원으로 0.2원 하락했다.

이는 두 차례 연속 가격이 감소한 것으로, 최근 국제 유가 변동과 원화 강세가 동시에 작용한 결과로 풀이된다. 특히 원/달러 환율이 1,300원 수준으로 안정을 찾으면서 수입 원유 비용이 감소했고, 석유 정제 과정에서의 효율성 개선이 소매가격에 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석된다. 주유소 현장에서는 고객들의 주유량이 증가하고 있으며, 자동차 이용이 늘어나는 계절적 요인과 맞물려 판매량이 유지되는 흐름을 보이고 있다. 한편, 국가데이터처가 발표한 '5월 소비자물가 동향'에 따르면 5월 소비자물가지수는 전년 대비 3.1% 상승한 119.92를 기록했다.

이는 2022년 3월 이후 가장 큰 폭 상승이며, 특히 석유류 물가가 전년 대비 24.2% 올랐음에도 불구하고 전체 물가 상승에 0.92%p를 기여하는 등 큰 비중을 차지했다. 석유류 중에서도 등유는 21.7% 상승했으며, 이는 2023년 2월 이후 최고 상승률이다. 서비스 물가 역시 2.8% 상승해 전체 물가 상승에 1.56%p를 더했으며, 이는 2023년 12월 이후 가장 높은 상승률이다. 주택수선재료비, 엔진오일 교체료, 세탁료 등 석유를 원료로 하는 다양한 품목들의 가격도 유가 상승의 영향을 받아 상승폭이 확대되었다.

소비자 물가 상승은 생활 전반에 걸쳐 영향을 미치고 있다. 여행 수요가 집중된 연휴 기간에는 해외 단체 여행비가 26.3% 급등하고, 승용차 임차료가 25.7% 상승하면서 여행 관련 비용이 크게 늘어났다. 농·축·수산물 가격은 평균 2.2% 상승했으며, 갈치(15.1%), 쌀(13.5%), 달걀(10.2%) 등 주요 식품의 가격이 크게 올랐다. 반면 양배추(-43.9%), 무(-27.5%), 양파(-18.5%) 등 일부 채소는 가격이 급락해 전반적인 물가 상승 압력을 완화시키는 역할을 했다.

데이터처 경제동향통계심의관은 가공식품의 상승 폭이 둔화되고, 농·축·수산물 상승을 고려하면 중동 전쟁의 영향이 아직 전반적인 물가에 크게 확산되지 않았다고 평가했다. 그러나 공급 측면에서 시차가 발생할 가능성을 언급하며, 하반기 물가 동향을 지속적으로 모니터링할 필요가 있다고 강조했다. 이러한 상황은 한국은행이 물가 안정을 위한 정책 선택에 중요한 판단 근거가 될 것으로 보인다





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유가 소비자물가 주유소 석유류 경제동향

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