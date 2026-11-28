지난달 주요 5대 시중은행의 가계대출 잔액이 8개월 연속 증가세를 기록하며 6조 원 가까이 불어났다. 주택담보대출의 지속적 증가와 함께 증시 저점 매수 기대감으로 인한 개미들의 빚투 재개로 신용대출도 다시 증가 전환했다. 금리 상승과 부동산 시장 보합세 속에서 가계부채 증가세가 지속됨에 따라 금융권과 시장의 관심이 집중되고 있다.

지난달 국내 전체 금융권의 가계대출 잔액이 6조 원 이상의 규모로 크게 증가하며 한 달 만에 감소세에서 증가세로 전환하는 양상을 보였다. 이러한 반등 현상은 주로 집단대출 실행 확대에 따른 주택담보대출 증가 폭 확대와 개인 투자자들이 다시금 빚을 내어 주식을 사고자 하는 빚투 행위가 재개되면서 신용대출 도 증가 전환했기 때문이다. 29일 금융권에 따르면 주요 5대 시중은행 인 KB국민은행, 신한은행, 하나은행, 우리은행, NH농협은행의 26일 기준 가계대출 잔액은 총 786조 486억 원을 기록했으며, 이는 전월 말인 10월 말의 783조 657억 원보다 무려 2조 4429억 원 증가한 수치이다.

이로써 5대 은행의 가계대출은 지난 4월부터 무려 8개월 연속 증가세를 이어가는 중이며, 지난 7월 1조 829억 원 이후 4개월 만에 가장 큰 증가 폭을 기록했다. 다만 11월 증가 폭은 전월 대비 약 3288억 원 정도 줄어든 것으로 나타나며, 10월의 1조 75억 원 증가액보다는 성장세가 다소 완화된 모습이다. 신용대출 부분에서도 증시 투자자금 수요가 주요 요인으로 작용했다.

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주식시장 활황에 가계신용대출 증가 전환

최근 코스피 지수가 사상 최고치를 기록하는 등 증시 활황이 이어지면서, 7월부터 5개월 연속 증가세를 보이던 가계신용대출 잔액은 8월부터 9월까지 투자자금 회수 및 대출 상환 등으로 감소세를 탔으나, 10월 들어 증시가 급락하면서 주가 하락을 저점 매수 기회로 간주한 투자자들의 자금 수요가 다시 유입된 것으로 분석된다. 특히 마이너스통장을 중심으로 한 가계신용대출 잔액이 다시 증가하는 모습을 보이고 있으며, 11월 들어 신용대출 증가액도 9000억 원에 육박할 만큼 크게 늘었다. 시중은행 관계자는 증시 변동성이 커지면서 투자처를 찾지 못한 자금들이 은행권에 머물고 있다는 관측도 제시했다.

실제로 11월 말 기준 정기예금 잔액은 1036조 4408억 원으로 전월 대비 5조 9528억 원 증가하여 7개월 연속 증가세를 유지했으나, 이는 지난 5월부터 이어진 증가세에서 증가 폭이 다소 줄어든 것이다. 반면 요구불예금은 11월 말 기준 673조 6545억 원으로 10조 321억 원 늘어났고, 수시입출금식 예금인 MMFA도 139조 6116억 원으로 6조 3876억 원 증가하여 상대적으로 유동성이 높은 자금이 은행권에 대규모로 머무르고 있는 실정이다. 금리 동향과 부동산 시장 상황도 함께 주목받고 있다.

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주택담보대출 변동금리는 신규 코픽스 기준 연 4.51%에서 6.96% 사이를 오갔으며, 전월 말 대비 하단이 0.13%p, 상단이 0.14%p 각각 상승했다. 변동금리의 하단이 고정금리 하단을 웃돌면서 차주들 사이에서 고정금리 선호도가 높아질 것이라는 전망이 나온다. 주요 금리 지표인 코픽스는 9월 3.43%에서 10월 3.62%로 0.19%p 상승했으며, 한국은행의 금융기관 가중평균금리 통계에 따르면 10월 중 예금은행의 가계대출 가중평균금리는 연 5.02%로 집계되어 2023년 11월 이후 약 2년 11개월 만에 다시 연 5.00%선을 돌파했다.

주택담보대출 금리 상승과 부동산 시장 동향

부동산 시장에서는 서울 아파트 매매가격이 11월 넷째 주 기준 전주 대비 0.01% 상승하여 94주 연속 상승세를 이어갔으나, 상승 폭은 6주 연속 둔화되며 보합권으로 돌아설 조짐을 보이고 있다. 이러한 거시경제 지표들은 가계부채 관리와 정책금리 변동성에 대한 시장의 예의주시를 요구하고 있으며, 향후 가계대출 증가세가 지속될 경우 금융 당국의 감시와 규제 강화가 예상되는 상황이다.