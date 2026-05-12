주왕산 국립공원에서 실종된 초등학생, 사흘 만에 비극적 발견

경북 청송군 주왕산국립공원에서 홀로 등산에 나섰던 11세 남학생이 실종 3일 만에 주봉 인근 낭떠러지에서 숨진 채 발견되어 지역사회에 큰 슬픔을 주고 있습니다.

경북 청송군의 명산으로 알려진 주왕산국립공원 에서 가족과 함께 나들이에 나섰던 한 초등학생이 홀로 등산로에 올랐다가 실종되는 안타까운 사고가 발생했습니다. 대구에서 온 초등학교 6학년 강모 군은 지난 10일 오전, 가족들과 함께 주왕산 내의 유명한 사찰인 대전사를 방문했습니다.

이후 강 군은 부모님과 떨어져 홀로 주봉 방향으로 등산을 시작했으나, 예정된 시간이 지나도 돌아오지 않았습니다. 아들의 행방이 묘연해지자 초조해진 부모는 당일 오후 5시 53분경 소방 당국에 연락이 되지 않는다는 긴급 신고를 접수하며 비극의 시작을 알렸습니다. 신고 접수 직후부터 경북소방본부와 경찰, 국립공원공단, 그리고 청송군청 등 관계 기관은 가용 가능한 모든 인력과 장비를 총동원하여 대대적인 수색 작전에 돌입했습니다. 특히 경북 산불특수대응단을 비롯한 전문 구조 인력들이 투입되어 험준한 지형을 샅샅이 뒤졌습니다.

수색팀은 주요 탐방로와 계곡, 하산로를 중심으로 정밀 수색을 펼쳤으며, 지상뿐만 아니라 공중에서도 헬기를 이용해 실종자의 위치를 파악하려 노력했습니다. 야간 수색 또한 멈추지 않았습니다. 칠흑 같은 어둠 속에서도 약 80명의 인력이 투입되었으며, 열화상 카메라가 장착된 최첨단 드론 5대를 띄워 체온 반응을 추적하는 등 강 군을 찾기 위해 모든 수단을 강구했습니다. 실종 사흘째가 되던 12일 오전, 수색 규모는 더욱 확대되었습니다.

오전 7시부터 무려 347명의 인원과 헬기 3대, 58대의 구조 장비, 그리고 후각이 예민한 구조견 16마리가 투입되어 전방위적인 수색이 전개되었습니다. 하지만 주왕산의 지형적 특성이 수색에 큰 걸림돌이 되었습니다. 주봉의 해발 고도는 약 720m에 달하며, 산세가 매우 험하고 수풀이 울창하게 우거져 있어 육안으로 실종자를 발견하는 데 한계가 있었습니다. 특히 사고가 발생한 지점으로 추정되는 곳들이 낭떠러지나 깊은 숲속이었기에 수색 대원들이 접근하는 것조차 쉽지 않은 상황이었습니다.

결국 12일 오전 10시 13분경, 주봉 하단부의 등산로 옆 가파른 낭떠러지에서 경찰특공대에 의해 강 군이 숨진 채 발견되었습니다. 발견 당시 강 군은 차가운 땅 위에 쓰러져 있었으며, 구조 당국은 강 군이 등산 도중 발을 헛디뎌 낭떠러지로 추락한 뒤 사망한 실족 사고로 추정하고 있습니다. 안타깝게도 강 군은 등산을 시작할 때 휴대전화를 부모에게 맡긴 채 생수 한 병만을 가지고 산에 올랐기 때문에, 실종 직후 위치 추적을 통한 빠른 구조가 불가능했습니다. 만약 통신 기기가 있었다면 구조 시간이 획기적으로 단축되었을 것이라는 아쉬움이 남는 대목입니다.

경찰은 만약의 가능성을 염두에 두고 주변 폐쇄회로 TV 영상과 목격자 진술 등을 면밀히 분석했습니다. 조사 결과 외부인에 의한 범죄 연루 정황은 전혀 발견되지 않았으며, 단순 사고사일 가능성이 매우 높은 것으로 파악되었습니다. 다만 정확한 사망 경위와 사고 당시의 상황을 명확히 하기 위해 추가적인 조사를 진행할 방침입니다. 이번 사고는 어린 학생이 보호자의 세심한 관찰 없이 홀로 산행을 시작했다는 점과, 비상시 연락 수단이 없었다는 점이 겹치며 최악의 결과로 이어졌습니다.

이번 비극적인 사건은 우리에게 산행 안전에 대한 엄중한 교훈을 남겼습니다. 특히 어린이나 노약자가 동행하는 가족 산행의 경우, 단 한 순간의 방심이 돌이킬 수 없는 사고로 이어질 수 있음을 보여줍니다. 산악 지형은 기상 변화가 심하고 예상치 못한 위험 요소가 곳곳에 도치되어 있어 반드시 보호자와 동행해야 하며, 만약의 사태에 대비해 휴대전화나 호루라기 같은 비상 연락 수단을 반드시 지참해야 합니다. 또한 국립공원과 같은 지정 탐방로를 벗어나는 행위는 매우 위험하며, 정해진 경로만을 이용하는 안전 수칙 준수가 무엇보다 중요합니다.

지역 사회와 누리꾼들은 갑작스럽게 자식을 잃은 부모의 슬픔에 깊은 애도를 표하고 있습니다. 주왕산의 아름다운 풍경 뒤에 가려진 험준한 지형이 한 어린 생명을 앗아갔다는 사실에 많은 이들이 안타까움을 금치 못하고 있습니다. 당국은 이번 사고를 계기로 국립공원 내 안전 표지판을 확충하고, 위험 구간에 대한 안전 펜스 설치 등 재발 방지 대책을 마련할 예정입니다. 다시는 이러한 가슴 아픈 사고가 반복되지 않도록 산행 안전 문화가 정착되어야 할 시점입니다





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주왕산국립공원 초등학생실종 산악사고 경북소방본부 안전사고

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