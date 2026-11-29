코스피와 나스닥 폭락 속에서 2030 세대가 주식 손실을 극복하고 일상생활을 유지할 수 있는 비상금 마련 전략과 필요 액수에 대해 분석한다.

현재 주식시장이 심하게 요동치고 있다. 코스피 는 올해 6월에 기록한 고점에서 절반 가까이 하락했으며, 10월까지 멈출 줄 모르고 오르던 미국 나스닥 지수도 최근들어 올해의 상승분을 모두 반납했다. 이러한 시장 변동성은 2018년 어피티 창간 이후 2030 독자들과 함께 겪는 두 번째 큰 하락장에 해당한다.

온라인 커뮤니티의 원망과 투자자 심리

두 차례의 하락장에서 공통적으로 목격한 풍경은 온라인 커뮤니티에 쏟아지는 원망 섞인 목소리다. 주식으로 돈을 잃었다며 책임을 물을 대상을 찾는 사람이 있는가 하면, "언제는 주식 안 하면 바보라더니"라며 그동안의 설움을 쏟아내는 사람도 있다.

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또 다른 이들은 "투자는 신중하게, 자신의 판단으로"라며 냉정하게 선을 긋는 모습을 보인다. 저마다 할 말이 많지만, 이러한 소란을 보고 있으면 비상금의 중요성을 다시금 느낀다.

갑자기 치과 치료비로 100만 원이 필요한데, 그 돈이 모두 손실 중인 주식에 묶여 있다면 어떨까. 청소기가 고장 난 달에 경조사까지 겹쳐 당장 10만 원의 여유도 없다면 손해를 보고 주식을 팔거나 급히 돈을 빌려야 할지도 모른다.

이럴 때 꺼내 쓸 돈이 바로 비상금이다. 소득이 줄거나 예상하지 못한 지출이 생겨도 생활을 이어갈 수 있도록 따로 마련해두는 비자금을 의미한다.

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보도 섀퍼는 그의 저서 '돈'을 통해 최소 3,000만 원의 비자금을 항상 마련해두라고 권했다. 그러면 자신을 압박하는 문제의 80%를 해결할 수 있다는 것이다. 급락장이 시작될 무렵 SNS에서도 이 문구가 자주 눈에 띄었다.

2030 세대를 위한 최적의 비상금 액수

실제로 돈을 모으고 투자할 계획을 세울 때도 비상금을 마련하는 일이 우선이다. 최소 두세 달치 생활비를 기준으로 2030 세대 1인 가구에는 500만 원을 제안한다. 부부이거나 자녀가 있다면 1,000만 원 정도가 적절하다.

이 정도도 만만찮은 목돈이니 당장 전부 마련하지 못한다고 조급해할 필요는 없다. 목표액을 정하고 매달 조금씩 채워나가면 된다. 모아둔 돈은 은행 파킹통장처럼 필요할 때 바로 꺼낼 수 있는 곳에 둔다.

조금이라도 이자가 더 붙으면 좋겠지만, 비상금이니만큼 급할 때 쓸 수 있어야 한다는 게 우선이다. 이렇게 돈을 따로 빼두면 아쉽게 느껴질 때가 있다.

특히 주식시장이 한창 좋을 때는 이 돈만 통장에서 놀고 있는 것 같고, '투자했으면 수익이 얼마인데' 하는 생각도 든다. 그럴 때 비상금을 최전방에 있는 부대라고 생각해보라고 권한다.

평소에는 조용히 자리를 지키다가, 비상 상황이 생기면 가장 먼저 나서서 막아주는 부대다. 갑자기 목돈이 필요할 때 비상금부터 꺼내 쓸 수 있으면 손실 중인 주식을 팔거나 오래 부은 적금을 깨지 않아도 된다.

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비상금 활용 전략과 장기 투자 관점

급히 대출을 받을 필요도 없으며, 당장 수익을 많이 내지는 못해도 이 돈 덕분에 투자와 저축을 계획대로 이어갈 수 있다. 막상 비상금을 쓰고 나면 줄어든 잔액이 아깝기도 하다.

몇 달에 걸쳐 모은 돈을 한번에 쓰고 나면 다시 모을 일이 막막하게 느껴질 수도 있다. 하지만 꼭 필요한 곳에 썼다면 비상금이 제 역할을 한 것이다.

아까워하거나 자책하기보다 수입이 들어올 때 다시 원래 금액으로 채울 계획을 세우면 된다. 비상금은 손대면 안 되는 돈이 아니라 필요할 때 쓰려고 마련한 돈이기 때문이다.

필자 역시 장기적으로 시장이 우상향한다고 믿는 투자자다. 언제가 될지는 모르지만, 시장은 오르고 내리기를 반복하며 새로운 고점을 만들어갈 것이라고 생각한다.

그때도 우리는 수익률을 보며 울고 웃을 것이다. 다만 그 과정에서 누구나 갖고 있어야 하는 돈, 비상금만큼은 꼭 지니고 있었으면 한다.

혹시 넘어져도 받아줄 쿠션이 있다는 든든함이 앞으로 나아갈 자신감도 만들어줄 테니 말이다.