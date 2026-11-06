주식 농부 박영옥, 삼성전자 매수 전환과 시장 회복 전망

전업 투자자 박영옥은 반도체 쏠림 현상 속 우량 기업 매수를 강조하며 코스피 7000~8000선 회복을 내다봤다. 기업 가치 투자와 주주 권리의 중요성을 재확인하는 내용이다.

전직 증권 지점장이자 현재 스마트인컴 대표인 박영옥 (66세)은 최근 국내 증시의 극심한 쏠림 현상을 지적하며 가치 투자 원칙으로 회귀할 것을 강조했다. 그는 3일 서울 여의도 스마트인컴 사무실에서 열린 연합뉴스와의 인터뷰에서 현재 장세가 투전판처럼 변했다고 진단했다.

반도체 편중장세와 개인 투자자 손실 현황

박 대표는 최근 일부 섹터에 자금이 집중되는 현상에서 누구나 삼성전자와 SK하이닉스에 투자하면 돈을 벌 수 있다는 착각이 퍼졌다고 설명했다. 이로 인해 뒤늦게 시장에 뛰어든 개인 투자자들이 큰 손실을 보는 안타까운 상황이 발생했다.

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그는 주변 지인들이 조언을 구할 때면 매수 결정의 논리를 다시 돌아보라고 당부한다. 기업의 가치를 확신한다면 인내심을 갖고 기다려야 하지만, 애초의 생각이 틀렸다면 과감하게 매도해야 한다고 조언한다.

박영옥의 포트폴리오 재편과 삼성 계열사 비중 확대

박영옥 대표는 올해 고점 이전에 삼성전자 보유 물량을 일부 줄였다가 최근 주가 하락 시점에 다시 매입했다. 이는 시장 변동성에 대응한 전략적 조치로 해석된다.

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삼성전자 보유 비중을 조정하는 과정에서 그는 삼성전자의 지분을 대량 보유해 배당 수입을 기대할 수 있는 삼성생명과, 인공지능 전환 시대에 데이터센터 운용 등 핵심 역할을 수행할 삼성SDS의 비중을 늘렸다. LG씨엔에스 역시 인공지능 전환기에 주목했다.

투자의 본질과 기업 가치 공유 철학

그는 투자의 본질이 단순한 머니게임이 아니라 기업의 주인인 주주가 되어 기업을 도와주고 견제하며 성장 과실을 공유하는 행위라고 강조했다. 배당이나 매매차익을 통해 기업의 성장과동을 장기간 함께 한다는 관점이 핵심이다.

삼성전자가 32만원대에 거래되던 시절 한 강연에서는 100원어치를 팔아 80원을 남기는 장사가 지속될지 질문하며, 당시에는 삼성생명과 삼성SDS, LG씨엔에스 등 배당과 미래 성장 가능성이 높은 기업으로 투자 방향을 전환할 것을 권했다.

주주 권리와 시장 개혁을 통한 코스피 회복 전망

박영옥 대표는 주주 친화 정책 이행과 외국인의 바이코리아 재개가 이루어질 경우, 코스피가 5,000선을 지지선으로 삼아 7,000∼8,000선까지 회복하는 것이 불가능하지 않을 것이라고 내다봤다. 이를 위해 상법 개정 외에도 주가 누르기 방지법과 세법 개혁, 배당소득 분리과세 확대가 필요하다고 지적했다.

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그는 올해도 농심, 대상, 아이스크림미디어, KT밀리의서재, 삼성SDS, LG씨엔에스 등 21개사에 자사주 매입 등을 요구하는 주주서한을 보냈다. 이러한 활동을 통해 주주 권리의 실현과 기업의 건전한 경영을 유도하려 한다.