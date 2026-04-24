주식 거래시간 연장 놓고 개인 투자자와 거래소 갈등 심화…'외국인 특혜' 우려

한국거래소의 주식시장 거래시간 연장 추진에 대해 개인투자자들이 반발하고 있습니다. 외국인과 기관 투자자에게 유리하고 개인 투자자에게 불리하다는 우려가 제기되면서 갈등이 심화되고 있습니다.

한국 거래소 의 주식시장 거래시간 연장 추진에 대해 개인투자자들이 강하게 반발하고 있다. 한국주식투자자연합회(한투연)는 거래시간 12시간 연장에 반대하는 내용증명을 한국 거래소 에 전달했으며, 이에 대한 거래소 의 답변서가 공개되었다.

거래소는 미국을 비롯한 글로벌 거래소들이 24시간 거래체계를 구축하여 국내 자금을 흡수하려는 움직임에 대응하기 위해 거래시간 연장이 불가피하다는 입장을 밝혔다. 특히 뉴욕증권거래소(NYSE), 나스닥과 같은 주요 거래소들이 아시아 지역, 특히 한국의 유동성을 확보하려는 의지를 분명히 하고 있으며, 세계 최대 디지털자산거래소 바이낸스마저 한국 증시 투자상품에 대한 24시간 거래를 시작한 상황을 지적했다. 이러한 상황에서 국내 자금이 해외로 일방적으로 유출되는 것을 막기 위해서는 선제적인 거래시간 연장이 필요하다는 것이다.

그러나 개인투자자들은 거래시간 연장이 오히려 외국인과 기관 투자자에게 더 유리한 환경을 조성할 것이라고 우려하고 있다. 정보력과 자금력에서 우위를 점하고 있는 외국인과 기관은 거래시간 연장을 통해 더욱 큰 수익을 얻을 수 있지만, 대다수의 개인 투자자들은 변화된 시장 환경에 적응할 능력이 부족하며 정보 접근성에서도 불리한 위치에 놓일 수 있다는 것이다. 한투연 정의정 대표는 거래시간이 연장될 경우 외국인 투자자들이 한국 시장에서 더욱 쉽게 수익을 얻을 수 있게 될 것이라고 비판하며, 미국 시장의 정보를 미리 파악하여 한국 시장에서 이익을 취하는 상황이 발생할 수 있다고 지적했다.

또한 기관 투자자는 야간 교대 근무 등을 통해 대응할 수 있지만, 개인 투자자들은 이러한 대응이 어렵다고 강조했다. 결국 거래시간 확대는 개인 투자자들에게 기회가 확대되는 것이 아니라 위험이 증가하는 결과를 초래할 수 있다는 것이다. 개인투자자들은 거래소의 일방적인 추진 방식에도 강한 불만을 표출하고 있다. 거래소는 거래시간 연장이 국제적인 흐름에 뒤처지지 않기 위한 노력의 일환이며, 특정 투자자에게 유리하도록 제도 개선을 추진하고 있지 않다고 해명했지만, 개인투자자들은 자신들의 의견이 충분히 반영되지 않은 채 거래시간 연장이 강행될 가능성에 대해 우려하고 있다.

또한 거래시간 연장이 개인 투자자들의 정신 및 육체 건강에 미칠 영향에 대한 질문에 대해 거래소는 투자 결정은 개인의 자유로운 의사판단에 따른 것이며, 투자 결과는 투자자 본인의 책임이라는 원론적인 답변을 제시했다. 이러한 거래소의 태도는 개인 투자자들의 반발을 더욱 심화시키는 요인으로 작용하고 있다. 현재 한국거래소는 9월 14일 프리·애프터마켓 시행을 앞두고 모의시장 운영을 통해 테스트를 진행하고 있으며, 당초 지난해 말까지 거래시간을 12시간으로 연장한다는 목표를 세웠으나, 여러 차례 일정이 연기된 상황이다.

노동계에서도 거래시간 연장에 대한 반대 의견이 제기되고 있는 만큼, 이 문제는 신중하게 검토되어야 할 사안이다





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