주성엔지니어링 3분기 매출 781억 급증에 주가 13% 상승

주성엔지니어링이 반도체 장비 수출 호조에 힘입어 3분기 영업이익 177억원을 기록하며 실적 가파른 성장을 보였다. 이는 시장 기대치를 상회하는 수치로, 관련 종목인 SFA반도체와 저스템의 동반 강세로 이어졌다.

주성엔지니어링 이 반도체 장비 공급 확대와 더불어 강력한 실적 성적을 거두면서 주가가 급등했다. 해당 기업은 9일 오전 거래 시간 중 전 거래일 종가 대비 13% 이상 급등한 15만400원까지 치솟은 후, 장 마감 시각인 14만1700원에 종가 처리되었다. 이는 직전 거래일 기준 13만2800원 대비 6.7% 상승한 수치로, 시장 참여자들 사이에서 긍정적인 투자 심리가 형성되었음을 시사한다.

3분기 실적 호조와 반도체 장비 매출 비중

주성엔지니어링의 주가 강세는 지난 4일 공개된 3분기 영업 실적이 가장 주요한 계기로 작용했다. 해당 분기 매출액은 전년 동기 대비 32.8% 증가한 781억원을 기록했으며, 영업이익은 무려 426.4% 급증한 177억원을 달성했다. 영업이익률은 22.6%를 기록하여 반도체 업계 내에서도 우수한 효율성을 입증하였다.

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특히 반도체 부문에서 발생한 매출은 총 769억원에 달해 전체 매출의 절대적 비중을 차지했다. BNK투자증권의 이민희 애널리스트는 이 중 80%가 국내 기업인 SK하이닉스 등 D램 제조업체로 향했다고 추정했다. 이들은 기존 공정의 개조를 위한 장비 공급이 주요 수익원이 되었으며, 이는 단기적인 수주 체결보다는 기존 설비 업그레이드 사이클이 성숙 단계에 접어들었음을 반영한다.

4분기 전망과 중국 시장 진출 효과

주성엔지니어링은 하반기, 특히 4분기 들어 본격적인 실적 반영이 일어날 것으로 기대한다. 중국 고객사들에 납품된 장비 매출이 이번 분기부터 공식적으로 인정될 예정이기 때문이다. 이로 인해 4분기 매출액은 1187억원에 달할 것으로 전망되며, 이는 지난해 동분기 대비 127%, 올해 3분기 대비 52% 증가한 수치이다.

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연속 분기 기준으로도 상당한 성장 곡선을 그린다. 2분기와 비교할 때 매출은 30.4% 증가했으며, 영업이익은 1141.5% 폭증하는 등 분기 간 격차를 빠르게 좁히고 있다. 상반기에는 약 1148억원을 기록하며 전년 동기 대비 42.5% 감소한데다 영업이익 적자를 기록했다. 주성엔지니어링 측은 반도체 장비 공급과 매출 인식 사이의 시차로 인해 상반기 실적이 부진했던 것으로 해석하였다.

동반 상승과 시장 전망의 양면성

주성엔지니어링의 강력한 상승세는 반도체 장비 섹터 전반으로 확장되었다. 코스닥 상장사인 SFA반도체는 전 거래일 대비 14.59% 상승한 6910원에 거래를 마쳤으며, 저스템 역시 같은 시간대 9.26% 오른 1만380원에 장을 마감했다. 이는 메모리 반도체 업황 개선에 대한 업계 전체의 낙관론이 함께 작용한 결과로 보인다.

다만 장기간의 성장 지속 여부에 대해서는 신중한 시각도 존재한다. 글로벌 메모리 수요 증가세가 올해 2분기 정점을 지나 둔화되고 있다는 분석이다. 장비업종 특성상 D램 등 전방산업의 설비투자 수요에 따라 수주와 매출이 좌우되기 때문에, 업황 사이클이 하향 전환되면 실적 개선 또한 어려울 수 있다.

AI 투자 불확실성과 거시경제 리스크

최근 거시경제적 변화와 AI 인프라 투자 환경의 불확실성 확대는 단기 과열된 주가에 냉기를 불어넣을 수 있다. BNK투자증권 이민희 애널리스트는 미국 중간선거 결과, 민주당의 압승으로 인해 향후 대규모 데이터센터 신설 프로젝트 상당수가 지연되거나 변경될 가능성이 높다고 진단했다.

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또한 네오클라우드 업체들의 신용 위기 발생과 하이퍼스케일러들의 내년 투자 불확실성 증가는 AI 인프라 투자 사이클 축소를 초래할 수 있다. 이러한 환경 변화는 반도체 장비 업체들의 향후 수주 물량 감소로 이어질 수 있으며, 이에 대한 투자자들의 주의 깊은 모니터링이 요구되는 상황이다.