주메이라, 하이엔드 여행사 파리클래스와 전략적 제휴로 한국 럭셔리에 진출

두바이 국영 호텔 체인 주메이라가 한국 최대 하이엔드 여행사 파리클래스와 파트너십을 맺고 VVIP 고객을 위한 프리미엄 여행 상품 출시를 선언했다. 현대백화점과 협업해 차별화된 럭셔리 경험을 제공한다.

두바이 국영 투자 지주회사 두바이 홀딩 소속의 럭셔리 호텔 및 리조트 체인인 주메이라 (Jumeirah) 그룹이 한국 프리미엄 여행 시장 공략에 나섰다. 주메이라 그룹은 하이엔드 전문 여행사 파리클래스 와 지난 10월 28일 서울 강남區 현대백화점 압구정 본점 아뜰리에 드 쟈스민에서 비공개 간담회를 개최했다.

이번 행사는 주메이라 그룹이 한국 초고자산가(VVIP)층과 만날 접점을 확대하고, 현대백화점의 프리미엄 큐레이션몰 '더현대 하이'와 협력하기 위해 마련한 자리다. 주메이라 그룹은 두바이의 상징인 버즈 알 아랍을 운영하며 아랍식 호스피탈리티와 현대적 럭셔리를 결합한 서비스로known한 브랜드다.

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주메이라와 파리클래스의 전략적 제휴

주메이라 그룹과 제휴한 파리클래스는 세계 최대 럭셔리 여행 네트워크인 버츄오소의 회원사다. 미국 기반의 버츄오소에는 58개국 1200여 개 여행사와 트래블 어드바이저 2만 2000명이 속해 있으며, 초청제 방식으로 운영된다. 파리클래스는 한국 여행사 중 가장 짧은 기간에 이 네트워크에 가입한 사례다.

유니스 리 이브니(Eunice Li) 주메이라 아시아 담당 디렉터는 간담회에서 한국 럭셔리 여행 시장의 트렌드가 대중적인 럭셔리에서 프라이빗함과 희소성으로 shifting하고 있다고 분석했다. 그는 긴밀한 협업을 통해 다른 곳에서 경험할 수 없는 특별한 여정을 선보이겠다는 계획을 밝혔다.

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대표 리조트의 차별화된 호소력

주메이라 그룹은 간담회에서 두바이, 몰디브, 발리의 주요 호텔 세 곳을 소개하며 제품력을 입증했다. 두바이 주메이라 비치 연안에 지난해 개장한 '주메이라 마르사 알 아랍'은 초대형 슈퍼요트의 유선형 외관을 모티브로 했다. 건축가 숀 킬라가 설계한 이 호텔은 부르즈 할리파와 버즈 알 아랍을 모두 조망할 수 있는 입지를 자랑한다.

미쉐린 출신 셰프가 이끄는 4곳의 레스토랑에서 조식을 즐길 수 있으며, 두바이 해안선에서 돛단배 모양의 버즈 알 아랍, 파도 모양의 주메이라 비치 호텔, 슈퍼요트 모양의 마르사 알 아랍이 나란히 서 있는 풍경을 감상할 수 있다. 이는 주메이라의 차세대 대표 호텔로 평가받는다.

몰디브 북말레 아톨에 자리한 '주메이라 몰디브 올하할리 아일랜드'는 2019년 개장한 5성급 올 스위트 빌라 리조트다. 프라이빗 풀빌라 67채만 운영하며, 루프톱 테라스가 있는 펜트하우스 스타일로 인도양 바다가 항상 보인다. 말레 국제공항에서 스피드보트로 접근 가능하다.

한국 시장 확대와 향후 계획

인도네시아 발리 남서부 울루와투에 위치한 '주메이라 발리'는 2022년 개장한 리조트로, 주메이라 그룹이 인도네시아에 처음으로 선보인 곳이다. 층고가 높고 프라이빗 풀이 넓은 다세대 가족여행용 호텔이며, 차크라 철학을 반영한 웰니스 시설과 팜 투 테이블 콘셉트의 요리를 제공한다.

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현대백화점은 고객의 시간과 일상을 채우는 무형의 서비스를 판매하는 방향으로 전환하고 있다. 4월 오픈한 '더현대 하이'는 전 세계 상위 1% 고객이 찾는 하이엔드 호텔과 희소성 있는 여정을 엄선했다. 주메이라 그룹의 상품들은 더현대 하이에 선보이자마자 즉각 매진되었다.

손한나 파리클래스 대표는 유형 리테일 영역에 무형의 호스피탈리티 가치를 엮어내겠다는 목표를 밝혔다. 그는 차별화된 경험을 제공하여 고객이 라이프스타일을 더 풍성하게 즐길 수 있도록 하는 것이 최종 목표라고 전했다.