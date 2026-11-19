주요 5대 은행의 변동형 주담대 금리가 연 6.51%까지 치솟으며 고정형을 역전했다. 코픽스 2년 8개월 만의 최고 기록과 은행권의 예금금리 인상 경쟁이 주택대출 시장에 미치는 영향을 분석한다.

주요 시중은행들의 변동형 주택담보대출 금리가 연 6.51%로 상승하며 고정형 금리를 넘어서는 역전 현상이 발생했다. 은행연합회와 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리· NH농협은행 등 5대 은행의 변동형 주담대 금리는 지난 17일 기준 연 4.44~6.51%로 집계되었다. 이는 지난 9일 연 4.42~6.48%에서 일주일여 만에 금리 상단이 0.03%포인트 오른 것이다. NH농협은행 의 변동형 주담대 금리 상단도 연 6.51%로 6.5% 선을 돌파했으며, 우리은행 의 최저금리도 연 5.04%까지 높아졌다.

은행권 조달비용 증가가 주담대 금리 상승 주역

은행들의 자금조달 비용인 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 급등하며 대출금리 상승을 주도하고 있다. 은행연합회 자료에 따르면 10월 신규 취급액 기준 코픽스는 연 3.62%로 전월 대비 0.19%포인트 상승했다. 이는 2024년 2월 이후 2년 8개월 만에 가장 높은 수준이다. 지난 9월 0.25%포인트 상승에 이어 두 달 연속 오름세를 기록하며 누적 상승폭은 0.44%포인트에 달했다. 잔액 기준 코픽스는 연 3.15%에서 3.26%로 0.11%포인트 상승했으며, 신잔액 기준 역시 2.79%에서 2.93%로 올랐다. 잔액과 신잔액 기준 코픽스가 일제히 상승한 것이다.

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코픽스 상승 배경에는 연말과 연초 예금 만기를 앞두고 은행들이 자금 확보를 위해 수신금리를 높인 것이 작용했다. 5대 은행의 대표 정기예금 상품 1년 만기 금리는 연 3.60~3.65% 수준으로, 지난 7월의 연 2.90~3.30%보다 최대 0.70%포인트 높아졌다. 은행들은 높아진 조달 비용을 대출금리에 반영하고 있다. KB국민은행은 17일부터 신규 취급액 코픽스에 연동하는 6개월 변동형 주담대 금리를 연 4.66~6.06%에서 4.85~6.25%로 인상했다. 우리은행도 같은 기준의 금리를 연 4.85~6.05%에서 5.04~6.24%로 높였으며, NH농협은행은 연 4.38~6.38%에서 4.51~6.51%로 상향 조정했다.

변동형 금리 고정형 역전 현상 심화

최근 주목할 점은 변동형 금리가 고정형을 웃돌게 되었다는 것이다. 통상 변동형 금리는 초기 금리가 낮으나 시장금리 움직임에 따라 상황이 달라졌다. 변동형 대출 기준인 코픽스와 금융채 6개월물 금리는 상승한 반면, 고정형 주담대 주요 기준인 금융채 5년물 금리는 하락했다. 그 결과 5대 은행의 고정형 주담대 금리는 지난 17일 기준 연 4.47~6.40%로 집계되었다. 변동형 금리는 연 4.44~6.51%로 최저금리는 0.03%포인트 낮지만 최고금리는 0.11%포인트 높았다. 우리은행의 5년 고정형 금리는 연 4.95~6.15%인 반면 6개월 변동형은 연 5.04~6.24%였다. KB국민은행 역시 변동형 금리가 연 4.95~6.35%로 고정형 금리인 연 4.90~6.30%를 넘어섰다.

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두 상품의 금리가 다른 방향으로 움직인 것은 기준금리 지표가 다르기 때문이다. 고정형 주담대는 주로 금융채 5년물 금리를 기준으로 삼는 반면, 변동형은 코픽스나 금융채 6개월물 등에 연동된다. 최근 장기 금융채 금리는 하락한 반면 단기 금융채 금리와 코픽스는 상승하면서 변동형 금리가 상대적으로 더 비싸졌다. 이는 금융시장의 단기 유동성 Tightening과 장기 금리 안정 기대가 공존하는 가운데 나타난 현상이다. 차주들의 이자 부담도 커질 전망이다. 특히 변동금리 대출은 통상 6개월 또는 1년 단위로 금리가 재산정되어 기존 대출자도 약정한 조정 시점에 따라 인상분을 적용받는다.

가계 부채 부담 가중과 향후 금리 전망

최근 두 달간 코픽스 상승폭인 0.44%포인트가 대출금리에 그대로 반영된다고 가정하면, 대출 잔액 3억원 기준 연간 이자 부담은 단순 계산으로 132만원 늘어난다. 실제 부담은 상환 방식과 잔액 및 금리 재산정 시점에 따라 달라진다. 변동금리 대출 비중이 높은 점도 부담이다. 한국은행에 따르면 지난 9월 신규 취급액 기준 주담대 가운데 변동금리 대출 비중은 65.8%로 집계되었다. 신규 대출자 3명 중 2명가량이 변동금리를 선택한 셈이다. 한국은행 통계에서도 대출금리 상승세는 확인된다. 9월 예금은행의 신규 취급액 기준 주담대 금리는 연 4.88%로 전월보다 0.22%포인트 올랐다. 이는 2012년 4월 이후 14년 5개월 만에 가장 높은 수준이다. 가계대출 금리도 연 4.96%로 5개월 연속 상승했다.

시장에서는 은행권의 자금조달 비용과 시장금리 흐름이 향후 대출금리를 좌우할 것으로 보고 있다. 코픽스가 추가로 상승하면 변동형 주담대 금리에도 인상 압력이 이어질 수 있다. 다만 금융채 금리와 은행별 가산금리 및 우대금리 조정에 따라 실제 적용금리는 달라질 수 있다. 은행들은 예금 유치를 위해 수신금리를 잇달아 올리면서 조달 비용이 커졌다는 분석이다. 앞으로 은행들의 예금금리 경쟁이 완화될지, 아니면 자금 확보를 위한 경쟁이 지속될지가 변동형 주담대 금리 동향을 결정하는 핵심 변수가 될 전망이다.