주교황청 대사관, 서울 세계청년대회 포럼 개최

주교황청 대한민국대사관이 로마에서 열린 서울 세계청년대회 포럼에서 신형식 대사가 분단된 땅에서의 평화 메시지를 강조하며 글로벌 희망의 축제로서의 의미를 재확인했다.

주교황청 대한민국대사관 은 11일(현지시간) 이탈리아 로마에 위치한 교황청립 우르바노대학교에서 '글로벌 희망의 축제로서의 2027 서울 세계청년대회' 관련 포럼을 성공적으로 개최했다. 이번 행사는 내년 서울에서 열리는 대규모 청년 행사를 준비하고 그 의미를 되새기기 위해 마련되었으며, 외교 및 종교계 주요 인사들이 참석한 가운데 진행되었다.

분단지서 평화 선포와 청년 역할

신형식 주교황청대사는 환영사를 통해 이번 서울대회의 핵심 가치를 정의하며, 분단된 땅에서 열리는 이번 행사가 상처 입은 전 세계를 향해 '무장 해제된 평화'를 선포하는 자리가 되어야 한다고 강조했다. 신 대사는 이어 이 포럼과 본 대회가 단순한 모임을 넘어 청년들의 삶 속에서 실질적인 해답을 제공하는 길잡이가 되고, 영적·지성적 디딤돌이 되기를 바란다고 밝혔다.

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한국 교회 신앙력 세계에 전달

교황청 복음화부의 포르투나투스 은와추쿠 차관은 축사를 통해 한국 교회의 특성을 언급하며, 순교자들의 믿음에 뿌리를 둔 강인한 생명력을 지닌 한국 교회가 전 세계 청년들에게 깊은 영감과 신앙의 모범을 제시할 것이라고 평가했다. 이는 한국 교회가 가진 역사적 경험과 정신적 자산이 글로벌 차원에서 어떤 의미를 가지는지를 보여주는 중요한 지점이다.

리스본 사례 공유 및 기조연설

3개 세션으로 구성된 이날 포럼에서는 서울 세계청년대회가 어떻게 글로벌 희망의 축제가 될 수 있는지 심도 있게 논의되었으며, 2023년 리스본에서 열린 세계청년대회의 성공 사례가 구체적으로 공유되었다. 또한 참석자들은 내년 서울 대회에 대해 무엇을 기대하고 바라는지에 대한 의견을 나누며 행사 운영 방향성에 대한 시사점을 얻었다.

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서울 세계청년대회 조직위 총괄 코디네이터인 이경상 서울대교구 주교는 기조연설에서 서울 대회가 청년들이 서로 만나 대화하고 친구가 되어 타인의 존엄성을 느낄 수 있는 장이 될 것이라고 힘주어 말했다. 이성훈 외교부 인권평화민주주의대사와 김인국 정의구현사제단 신부 등도 발표자로 참여하여 다양한 관점에서 대회의 의미를 더했다.

레오 14세 교황 방한 전망

세계청년대회는 성 요한 바오로 2세가 1985년 '세계 젊은이의 날'을 제정한 것을 기념하기 위해 이듬해부터 시작되어, 교황이 세계 각국을 방문하여 젊은이들을 만나는 전통적인 행사로 자리 잡았다. 특히 레오 14세 교황은 내년 여름 서울에서 열리는 행사에 참석하기 위해 취임 후 처음으로 한국을 방문할 전망이다. 이는 서울 대회의 국제적 위상과 중요성이 한층 높아졌음을 시사한다.