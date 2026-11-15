주거사각지대 메우는 주거복지연대, 재원 부족과 제도 개선을 요구

LH 장기미임대주택 활용 주거상향 프로젝트로 600여 가구 지원한 주거복지연대. 현장 지원의 한계를 지적하며 공익법인 재원 확대와 제도적 인식 개선을 촉구하는 입장을 전한다.

정부가 주도하는 주거복지 정책의 사각지대에서 현장 미처 닿지 못한 취약계층을 위한 긴급한 주거 안정 활동이 전개되고 있다. 국내 대표적인 공익재단인 아름다운재단 과 현장 밀착형 단체인 주거복지연대 가 협력하여, 열악한 반지하 및 지하 거주자들의 지상 이주와 주거 상향 운동을 지속적으로 추진하고 있다.

주거사각지대 매칭 플랫폼 작동 현황

주거복지연대는 소득이 없거나 낮은 계층이 제도적 자격 요건으로 인해 공식 주거복지 혜택을 받지 못하는 문제를 해결하기 위해 중간 플랫폼 역할을 수행하고 있다. 해당 단체는 한국토지주택공사(LH)가 매입하여 오랫동안 비워둔 반지하 주택 등 1500여 곳의 주거 공간을 2017년부터 인수받아 리모델링 후 무임대 또는 저임대로 공급하는 주거상향 프로젝트를 진행해 왔다. 이를 통해 현재까지 총 600여 곳의 주택을 취약계층 가구에 연결하여 주거 안정을 지원한 바 있다.

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이러한 작업은 단순히 주거 공간을 제공하는 것을 넘어, 곰팡이와 누수로 더 이상 거주하기 어려운 지하 공간의 주민들을 안전하게 지상층으로 이동시키는 구체적인 행위를 포함한다. 특히 2022년 서울 관악구에서 발생한 반지하 침수 참사 이후에는 열악한 반지하 거주자들의 지상 이주 작업을 더욱 가속화하여, 생애 주기 전반에 걸쳐 주거 불안정에 처한 사람들을 돕고 있다.

현장 활동가들의 구체적 사례와 한계

주거복지연대 강한수 이사장은 조직의 기능을 취약계층과 제도권을 잇는 연결고리로 정의하며, 이러한 매칭 활동이 주거 불안정을 해소하는 데 필수적이라고 강조한다. 실제로 최근에는 반지하 거주 청년이 결혼과 출산 후 곰팡이 냄새와 누수 문제로 고통받자, LH의 지상층 미임대 주택을 확보하여 개선에 성공했으며, 파산으로 옥탑방에 살던 가족에게는 화장실이 딸린 지상층 주택을 제공하여 삶의 질을 향상시킨 사례가 보고되었다.

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하지만 이러한 실질적인 성과를 내는 현장 활동은 심각한 재원과 인력 부족으로 인해 한계 상황에 직면해 있다. 주거복지연대 사무국 전체 인원은 단 3명에 불과하며, 주거안정센터장 한 사람이 수백 곳의 주거 상태를 관리하고 있다. 사무국 운영 예산은 연 2억 원에서 2억 5000만 원 수준에 그치며, 이 예산으로 인건비와 운영비, 집수리 기금, 세금 납부를 모두 감당해야 하는 현실이다.

재원 다각화와 제도적 개선 방안

주거복지연대의 재정 구조는 비영리 법인 특유의 취약성을 드러내며, 사업 확장 시 재정 파산의 우려가 상존하고 있다. 현재 일반 후원자와 입주 가구 중 360개 가구가 형편에 따라 후원을 하고 있으며, 외국계 은행인 BNP 파리바가 3년째 연 1500만 원을 후원하여 매년 2-3곳의 지상층 주택 수리에 기여하고 있다.

강한수 이사장은 공익생태계로 유입되는 자금의 입구를 넓히기 위해 기업의 주식 기부 활성화 방안이 제도화되어야 한다고 제안한다. 주식을 기부하는 기업에 면세 혜택이 제공된다면 자금을 기반으로 한 계획적 사업 확장이 가능해지며, 이를 통해 고령자 안심주거 사업 등 돌봄과 연계된 서비스로 영역을 넓힐 수 있을 것이라고 밝혔다.

공익 생태계 확대를 위한 향후 과제

주거 사각지대의 문제는 단순히 주택 공급만으로 해결될 수 없으며, 공공기관의 장기 미임대 주택을 현장 단체에 지속 제공받는 구조가 필요하다. 정부는 취약계층을 모두 돌볼 수 없다는 현실을 인정하고, 정책 전달의 중간 전문기관으로 공익법인의 역할을 공식적으로 인정하여 재원과 인력을 뒷받침해야 한다.

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또한 현장 단체들이 포럼과 세미나를 통해 의견을 제시하고, 이를 정책에 반영하는 선순환 구조가 만들어져야 한다. 향후 전국적으로 주거상향 프로젝트가 확대되고, 집수리 후원 기업이 증가하며, LH 등의 공적 주택이 더 많이 제공된다면, 막다른 길에선 많은 사람이 안정적인 주거 생활을 유지할 수 있을 것으로 예상된다. 최근 활동은 10일 서울 동작구 사무국 인터뷰를 통해 확인되었다.