주거급여 예산 2년 만에 90% 급증, 그러나 서울 월세는 따라가지 못해

2021년 대비 92.8% 늘어난 주거급여 예산이지만, 서울 원룸 월세 상승률은 이를 상회하며 저소득층의 주거비 부담이 가중되고 있다.

지난 8월 28일 서울 성균관대학교 앞 부동산 중개업소에 원룸 월세가 표시돼 있다. 최근 6년간 주거급여 지원 예산은 90% 이상 증가했으나, 가구당 실제 지원금액은 급등하는 월세 시장을 따라가지 못하는 것으로 분석됐다. 이로 인해 저소득층의 주거비 부담이 가중되고 있어, 임대 보조금액을 물가와 연동하고 수급 대상을 확대해야 한다는 주장이 제기되고 있다.

나라살림연구소 주거급여 예산 분석

나라살림연구소가 지난 4일 공개한 '2027년 국토교통부 주거급여 예산안 분석' 보고서에 따르면, 내년도 주거급여 예산은 3조 8,328억원으로 책정됐다. 이는 올해 예산 3조 2,309억원보다 18.6% 증가한 규모다. 특히 코로나19 대유행 시기인 2021년 1조 9,879억원과 비교하면 6년 만에 92.8% 늘어난 것이다. 주거급여 예산의 90% 이상은 임차료를 현금으로 지원하는 데 사용되며, 나머지는 노후 주택 수선과 사업 운영 등에 쓰인다.

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서울 월세 폭등에 보조금 격차 확대

보고서는 서울의 전용면적 33㎡ 이하 연립·다세대 원룸 평균 월세가 보증금 1,000만원 기준을 2021년 53만원에서 2026년 71만원으로 34.0% 상승했다고 집계했다. 같은 기간 서울 1인 가구 기준임대료는 31만 1,000원에서 36만 9,000원으로 약 19% 올랐다. 원룸 평균 월세 대비 기준임대료 비율은 약 59%에서 52%로 낮아졌다. 국토교통부 고시에 따르면 내년 서울 1인 가구 기준임대료는 올해보다 월 1만 2,000원 오른 38만 1,000원이다.

김건호 연구원의 주거비 부담 경고

김건호 나라살림연구소 객원연구원은 기준임대료가 시장 임대료 상승을 따라가지 못하면 저소득층의 주거비 부담이 늘어날 뿐만 아니라, 생계 급여를 주거비로 돌려 쓰는 현상이 굳어질 가능성이 크다고 지적했다. 김 연구원은 기준임대료 산정에 소비자물가지수와 주거비 물가 변동을 반영하고, 주거 취약계층이 주로 이용하는 원룸 등의 임대료를 별도로 집계해 정기적으로 공개할 것을 제안했다.

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수급 기준 확대 필요성 및 국회 추산

주거급여 선정 비율은 2024년부터 기준 중위소득의 48% 이하로 유지되었으며 내년에도 동일하다. 다만 기준 중위소득이 오르면서 1인 가구의 월 소득인정액 기준은 올해 123만 8,34원에서 내년 131만 3,300원으로 높아진다. 김 연구원은 중위소득 50%~60% 구간 가구들을 고위험 빈곤 취약계층으로 규정하며, 주거급여 대상을 중위소득의 60%까지 단계적으로 확대할 필요가 있다고 밝혔다. 국회예산정책처는 선정 기준을 48%에서 60%로 높일 경우 2026~2030년 5년간 6조 2,964억원이 추가로 필요할 것으로 추산했다.

국토교통부 정책 검토와 임대료 인상 우려

보고서는 임대인이 임차인의 주거급여 수급 사실을 알게 된 뒤 임대료 인상을 요구하는 사례도 있다고 지적했다. 국토교통부 관계자는 월세 보조를 현실화하기 위해 노력 중이라며, 소비자물가지수의 부동산 가격 지수를 기준임대료 산정에 활용하는 방향으로 검토 중이라고 밝혔다. 또한 수급 기준을 단계적으로 중위소득의 50%까지 상향하고, 이후에는 전문가 논의를 통해 제도 내실화를 진행하겠다고 밝혔다.