주가지수연동예금(ELD)·녹아웃 위험 확대…은행·소비자 모두 주의 필요

은행이 경쟁적으로 출시한 주가지수연동예금이 녹아웃 현상으로 실제 수익률이 급락하고 있다. 지난해 12조 원 규모 판매에도 반감된 수익과 중도 해지 수수료 문제가 부각돼 금융당국이 경고했다.

주가지수연동예금 (ELD) 상품이 최근 은행권에서 큰 인기를 끌고 있지만, 실제 수익률이 기대에 못 미치는 사례가 급증하고 있다. 금융권에 따르면, KB국민·신한·하나·NH농협 등 4대 은행은 지난해만 해도 총 253개의 ELD를 판매했으며, 판매액은 12조 3,338억원에 달한다.

ELD는 주가지수의 움직임에 따라 수익률이 변동되는 예금형 상품으로, 코스피·코스닥 등의 지수가 상승하면 연 10%가 넘는 수익을 기대할 수 있다. 그러나 주가가 급변할 경우 '녹아웃(Knock-out)' 조건이 발동해 사전 설정된 낮은 확정 금리(보통 1~2%)만 적용되는 위험이 있다. 특히, 작년 코스피가 급상승하면서 전체 ELD 중 절반 이상인 133개가 녹아웃을 겪었으며, 일부 은행에서는 출시된 모든 ELD가 녹아웃되는 사태도 벌어졌다. 올해 들어서도 상황은 크게 달라지지 않았다. 4대 은행이 새롭게 출시한 69개의 ELD 중 48개에 녹아웃 옵션이 포함됐으며, 실제로 37개에서 녹아웃이 발생했다.

이는 조건이 붙은 상품의 77%, 전체 ELD의 53%에 해당한다. 예를 들어, KB국민은행은 'KB스타 ELD 26-1호' 고수익 추구형 상품을 연 11.2%의 만기 이율로 내걸었지만, 녹아웃으로 실제 연 수익률은 2.45%에 머물렀다. NH농협은행 역시 '원금보장형 ELD 26-1호'에서 연 10.1%를 약속했지만, 최종 수익률은 2.1%에 그쳤다. 이는 전통적인 정기예금보다 낮은 수준으로, 소비자에게 큰 실망을 안겨주고 있다.

이와 같은 상황에도 은행들은 새로운 ELD 상품을 계속 출시하고 있다. 최근 일주일 사이에 KB국민, NH농협, IBK기업은행 등이 신상품을 선보였으며, 일부 상품은 녹아웃 발생 시 금리가 연 0.5%로 급락하도록 설계돼 있어 위험이 더욱 커졌다. 또한, ELD는 중도 해지 시에도 수수료가 부과되는데, 3개월 미만 해지 시 0.15~0.4%, 3개월 이상 6개월 미만 해지 시 0.05~0.15% 정도의 비용이 발생한다. 금융감독원은 4월 간담회에서 녹아웃 옵션이 포함된 상품에 대한 소비자 유의 사항을 강조하며, 불완전 판매가 이뤄지지 않도록 주의를 당부했다.

결국 투자자는 ELD의 높은 표면 수익률에 현혹되기보다, 녹아웃 조건과 중도 해지 비용 등을 꼼꼼히 검토하고 신중히 선택해야 할 필요가 있다





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주가지수연동예금 녹아웃 은행상품 금융감독원 불완전판매

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