주가누르기 방지법 과세 강화 방안 제시, 최소 할증률 40% 도입 논의

자본시장연구원이 주가누르기 방지법 개선안을 제안했다. 저PBR 기업 적용 범위를 확대하고 최소 할증률을 40%로 상향하는 내용을 담았으며, 현행 안의 위헌 소지 제거와 과세 실효성 강화를 목표로 한다.

정부가 추진 중인 주가누르기 방지법 의 과세 기준과 방법론을 강화해야 한다는 주장이 제기됐다. 특히 상장주식의 평가 방식을 업종별 하위 25%에 해당하는 저PBR 기업 으로 확대하고, 최소 할증률 을 기존 30%에서 40%로 높여야 한다는 대안이 나온다.

자본시장연구원, 과세 기준 및 할증률 상향 제안

이효섭 자본시장연구원 금융산업실장은 9일 더불어민주당 K-자본시장특별위원회가 국회의원회관에서 주최한 '주가 누르기를 위한 상속·증여세법 개정안 공개토론회'에 참석해 이러한 주장을 펼쳤다. 그는 현재 정부안의 체계는 유지하되, 과세 실효성을 높이는 방향으로 법안을 개편해야 한다고 강조했다.

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이 실장은 시가주의 원칙, 집행 가능성, 그리고 위헌 소지 제거를 고려한 방안으로 대안을 제시했다. 그는 "시가주의 원칙과 집행 가능성을 고려하되 위헌 소지를 제거하는 동시에 과세 실효성을 높이는 방향"으로 수정할 필요가 있다고 밝혔다. 이는 기존 정책이 가진 한계를 보완하기 위한 노력으로 해석된다.

정부의 세법개정안에 따르면 최근 13개 반기 중 12개 반기 이상 PBR이 코스피 업종별 하위 25%, 코스닥 하위 10%에 해당하는 저PBR 기업은 주가 누르기를 한 것으로 간주된다. 이에 따라 주식 가치를 최소 30% 높여서 세금을 부과하겠다는 것이 정부의 기존 입장이다.

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하지만 이효섭 실장은 적용 대상을 코스피와 코스닥을 구분하지 않고, 6반기 중 3회 이상 업종별 하위 25%로 설정하자고 제안했다. 또한 최소 할증률을 30%에서 40%로引き 올리자고 주장했다. 그는 이 같은 조정이 최대세율을 정부안의 78%에서 84%로 상승시킬 것이라고 설명했다.

이훈기 의원안 위헌 논란과 물납 방식 갈등

한편 이훈기 의원이 발의한 법안은 최대 주주 등의 상장주식 시가가 순자산가치의 80% 미만인 경우를 과세 대상으로 삼고 있다. 이에 대해 이중교 연세대 법학전문대학원 교수는 "의원안의 경우 극단적으로 부과 세액이 부과 대상 재산보다 커지는 상황이 발생할 수 있다"며 문제를 지적했다.

이 교수는 "이는 납세자에게 담세력을 넘는 과세를 요구하는 것"이라고 비판하며, "납세자의 재산권을 침해하므로 위헌의 소지가 매우 크다"고 단언했다. 산출세액이 상속 주식 가액을 초과하는 상황이 발생하면 위헌 소지가 있다는 지적이다.

이에 이훈기 의원 측은 상속에 대한 대안으로 '상장주식 물납 허용'을 제시하고 있다. 그러나 정부는 물납이 세액 수준 확정과 무관한 납부 수단에 불과할 뿐이라고 반박했다. 정부는 이를 통해 여전히 위헌 소지가 남다고 주장한다.

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과세 실효성과 최대주주 효과 간의 충돌

정부는 주식을 물납으로 받을 경우 '주가 누르기'가 적용된 상장주식만 선별적으로 받을 수 없다고 설명한다. 따라서 전체 상장주식의 물납을 허용할 수밖에 없다는 것이 정부의 입장이며, 이는 결과적으로 최대주주 할증 20% 효과를 상실하게 된다고 밝혔다.

이효섭 실장의 제안이 채택될 경우, 저PBR 기업에 대한 세제 부담이 현실적으로 증가하게 될 전망이다. 최대세율이 84%로 상향 조정되면 고액 상속·증여세 납부자에게 큰 영향을 미칠 수 있다. 업계에서는 이러한 변화가 장기적으로 자산 평가 체계에 미칠 영향을 주시하고 있다.

이번 토론회를 통해 제시된 다양한 의견들은 앞으로 입법 과정에서 중요한 참고 자료가 될 것이다. 정부와 야당은 물론 전문가들과의 논의를 통해 주가누르기 방지법의 구체적 내용이 확정되어 나갈 것으로 보인다. 금융당국은 과세 형평성과 시장 안정성 사이의 균형을 찾아나가야 하는 과제를 안게 되었다.