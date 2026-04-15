주가 5000 시대, 주식 양도세 과세 재검토 시급

대한민국 주가지수가 5000을 돌파하며 경제 회복 및 성장의 징표를 보이는 가운데, 주식 양도 차익에 대한 비과세 특혜를 재검토하고 조세 정의를 실현해야 할 시점이라는 주장이 제기되고 있다. 현재 대다수의 주식 투자자들이 세금 부담 없이 막대한 차익을 얻는 동안, 근로소득자는 세금을 납부하는 현실에 대한 비판과 함께 소액 투자자를 보호하면서 금융 자산가에 대한 공정한 과세를 촉구하고 있다.

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1년 전, 당시 이재명 대선 후보는 ... 징표입니다.

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그렇다면 이제 함께 해결해야 할 중요한 과제가 있습니다. ... 약속했습니다.

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이제는 대통령이 약속했던 주가 5000 시대가 도래했고, ... 있는 것입니다.

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이러한 상황이 여전히 주식 시장 활성화를 위해 불가피한 조치라고 할 수 있을까요? ... 지금이 바로 그때가 아닌가 합니다.

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2025년 우리나라 주식 소유자는 1442만 명에 달하며, ... 문제입니다.

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물론 소액 투자자까지 엄격하게 과세할 필요는 없습니다. ... 명확히 해야 합니다.

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마침 이재명 대통령도 지난 9일 ... 바로 세워야 합니다.

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주식 양도세 금융투자소득세 조세 정의 코리아 디스카운트 주가지수 5000

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