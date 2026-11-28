정부가 종합부동산세 기본공제를 확대하지만 공시가격 상승이 완화 효과를 상쇄할 가능성이 크다. 서울 주요 아파트 1주택자의 보유세 부담이 최대 2배까지 늘어날 수 있다는 분석이 나온다.

정부가 실거주 1주택자 의 종합부동산세 기본공제를 확대하는 세제 개편안을 확정했으나, 공시가격이 전년 대비 크게 오를 경우 세 부담이 오히려 크게 불어날 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 국세청 이 2026년 11월 26일 종합부동산세 고지서 발송을 시작한 시점을 기준으로 볼 때, 정책의 의도와 달리 실제 납세자의 고통은 가중될 수 있는 구조이다.

공시가격 상승이 세제 혜택을 상쇄

정부의 종합부동산세 완화 방안이 국회에서 그대로 통과되더라도, 내년 공시가격이 올해와 동일한 비율로 상승할 경우 서울 주요 지역의 1주택자가 겪는 보유세 부담은 최대 2배 가까이 증가할 것으로 추정된다. 재정경제부는 2026년 9월 1일 국무회의에서 종합부동산세법, 소득세법 등 11개 세법 개정안을 최종 확정하며 비거주 1주택자의 기본공제를 현행 공시가격 기준 12억원을 유지하기로 결정했다.

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이는 지난달 3일 발표된 세제 개편안에서 비거주 1주택자의 기본공제를 9억원으로 축소하겠다고 발표한 지 불과 29일 만에 국민 의견 수렴과 부처 협의를 거쳐 원상회복한 결과이다. 하지만 이번 결정은 공시가격의 급등세를 고려할 때 현실적인 효과에 한계가 있을 수 있다.

셀리몬 시뮬레이션이 보여주는 충격적인 증가율

부동산 세금 계산 서비스 셀리몬의 시뮬레이션 결과를 보면 전용면적 84㎡ 기준 서울 서초구 반포동 래미안원베일리 실거주 1주택자의 내년 보유세는 4천544만원으로 올해의 2천810만5천원보다 1천733만5천원, 약 61.7% 증가할 전망이다.

만약 원베일리의 공시가격이 올해 상승한 33%와 동일한 폭으로 오를 경우, 재산세는 938만4천원에서 1천22만2천원으로 늘고 종부세는 1천872만2천원에서 3천521만8천원으로 껑충 뛴다. 보유세 증가분의 무려 95%가 종부세 상승에 기인한다는 점이 드러났다.

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동일한 반포동의 아크로리버파크 84㎡는 보유세가 2천407만4천원에서 3천616만7천원으로 50.2% 증가할 것으로 계산되며, 송파구 잠실주공5단지(82.51㎡)는 1천344만9천원에서 2천191만8천원으로 63.0% 늘어난다. 강남구 대치동 은마 84㎡ 역시 1천70만2천원에서 1천809만8천원으로 69.1% 증가하는 것으로 분석된다.

비강남권과 경기 남부, '화성 동탄' 등 위험지역

분석 대상 중 보유세 증가율이 가장 높은 곳은 동작구 흑석동 아크로리버하임이다. 올해 공시가격이 이미 43.9% 오른 데 이어 내년에도 동일한 폭으로 상승할 경우, 보유세는 574만6천원에서 1천122만2천원으로 95.3%나 증가한다. 이는 부담이 거의 2배가 된다는 의미로, 정부의 세제 완화 효과가 공시가격 상승에 의해 완전히 상쇄되었음을 보여준다.

일명 '마용성'으로도 불리는 성동구, 마포구, 용산구 지역에서도 세 부담이 가중된다. 성동구 래미안옥수리버젠은 71.2%, 마포구 마포래미안푸르지오는 58.1%, 용산구 한가람은 54.9%의 보유세 증가율이 예상된다. 또한 영등포구 여의도 시범(79.24㎡) 역시 65.6%의 부담 증가가 예상된다.

한국부동산원 주간 조사에 따르면 올해 아파트 매매가격은 강남구와 서초구를 제외하고 성북구(17.76%), 서대문구(15.03%), 구로구(13.80%), 강서구(13.73%), 동대문구(13.53%), 관악구(13.30%), 노원구(13.24%) 등에서 급등했다. 작년 연간 상승률이 5%대 수준이었던 중하위권 지역들의 상승세가 전년 대비 훨씬 가파르다.

실거래가 급등과 세제 공백, 전문가의 경고

한 세무업계 관계자는 "올 하반기 실거래 최고가가 많이 나왔고, 강남 3구 외 서울 다른 지역 상승률이 특히 컸다"며 "이런 지역은 내년 공시가격이 더 올라 보유세 부담이 커질 가능성을 배제할 수 없다"고 우려했다.

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그는 또한 "정부가 과세 기준선을 14억원으로 올려 과세 인원은 줄어들 수도 있겠지만, 반도체 관련 영향 등으로 올 하반기 많이 오른 화성 동탄, 용인, 분당 등 경기 남부等地에서 새로 부과 대상자가 나올 수 있다"고 지적했다.

세무업계 관계자는 "뚜껑을 열어봐야 알겠지만, 정부 생각처럼 (감소 효과가) 크지는 않을 것 같다"며 공시가격 변동성이 세제 개편 효과를 무색하게 할 수 있음을 시사했다. 정부는 향후 주택 가격이 안정되고 종부세 정부안이 통과되면 거주용 1주택자 세부담 완화 효과가 나타날 것으로 예상하고 있으나, 현실은 그렇지 않을 수 있다는 지적이다.

국회에서는 공시가격이 14억원을 넘는 1세대 1주택자도 실거주 여부와 관계없이 기본공제액을 14억원으로 통일해야 한다는 주장이 나온다. 현재 정부안은 실거주 1주택자는 14억원, 일반 비거주 1주택자는 12억원 공제를 적용하고 있다.

만약 공시가격이 변하지 않는다면 정부안에 따라 종부세는 0원이 되겠지만, 올해 수준으로 공시가격이 상승하면 14억원(세제 개편안 적용 시 환산가 16억8천600만원 상당의 실제 가치)을 초과하는 실거주자도 종부세를 납부해야 한다. 이 경우 종부세는 90만1천원으로 전년 대비 약 2배 수준이 된다.

3주택자를 대상으로 한 시나리오에서도 부담은 커진다. 아크로리버파크에 살면서 잠실 리센츠와 마포래미안푸르지오를 한 채씩 보유한 3주택자의 경우, 세 아파트(각 84㎡)의 보유세 총액은 1억1천996만7천원에서 1억8천만원으로 약 6천만원(50%)가량 증가할 것으로 추정된다.

이처럼 정부의 세제 완화 정책이 공시가격의 급등세에 밀려 실정화될 수 있다는 점에서, 향후 공시가격 동향과 이에 따른 실제 납세액 변화에 대한 관심이 집중될 예정이다.