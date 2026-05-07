종묘 앞 초고층 개발 논란과 국가유산청의 강경 대응: 세계유산 보호와 도시 개발의 충돌

국가유산청이 서울시의 세운 4구역 초고층 재개발 사업에 대해 세계유산영향평가 이행 명령과 SH공사 고발이라는 강수를 두며 세계유산 종묘 보호를 위한 전면적인 재검토를 촉구하고 있습니다.

서울의 심장부에 위치한 세계유산 종묘 주변의 도시 개발을 둘러싸고 국가유산청 과 서울시, 그리고 사업 시행자인 서울주택도시개발공사(SH) 사이의 갈등이 극에 달하고 있다. 최근 국가유산청 은 서울시가 추진 중인 세운 4구역 재개발 사업이 종묘의 역사적, 문화적 가치를 훼손할 우려가 크다고 판단하여, 사업 시행 전 세계유산영향평가 (HIA)를 실시하라는 강력한 이행 명령을 내렸다.

이는 종묘 앞 고층 빌딩 숲 조성을 반대해 온 시민사회 단체들의 지속적인 요구와 유네스코의 경고가 맞물린 결과로 풀이된다. 국가유산청이 종묘와 관련하여 이처럼 명시적인 행정 명령을 내린 것은 이번이 처음이며, 이는 단순한 협의 단계를 넘어 법적 강제성을 띤 조치라는 점에서 그 무게감이 상당하다. 이번 사태의 핵심은 서울시가 기존의 높이 제한 합의를 깨고 초고층 빌딩 계획을 세운 것에 있다. 지난 2018년, 국가유산청과 서울시는 종묘의 경관 보호를 위해 세운 4구역에 들어설 건물의 높이를 종로변 55m, 청계천변 71.9m 수준으로 제한하기로 협의한 바 있다.

그러나 서울시는 지난해 이 기준을 대폭 상향하여 최고 높이를 145m까지 올리는 계획을 발표했다. 이러한 결정은 도심의 효율적 활용과 현대적 개발이라는 명분을 내세웠지만, 종묘라는 국가 사당이 가진 정적인 분위기와 상징적인 경관을 완전히 파괴하는 행위라는 비판에 직면했다. 국가유산청은 서울시와 여러 차례 논의를 시도했으나 합의점을 찾지 못했고, 특히 서울시가 정비사업통합심의위원회를 통해 조건부 의결을 내리고 사업시행 인가 단계를 밟으려 하자 긴급하게 행정 명령을 통해 제동을 건 것이다. 더욱 심각한 문제는 법적 절차를 무시한 무리한 공사 진행 정황이 드러났다는 점이다.

국가유산청은 사업 시행자인 SH공사가 매장유산 발굴 조사를 완전히 마치지 않은 상태에서 허가 없이 최대 38m 깊이로 지반 시추 작업을 진행했다고 밝히며, 이를 매장유산 보호 및 조사에 관한 법률 위반으로 판단해 경찰에 고발했다. 문화재 보호법의 기본 원칙은 개발 전 철저한 조사를 통해 유물을 보존하는 것이지만, SH공사는 사업 속도를 높이기 위해 법적 의무를 소홀히 했다는 지적을 받고 있다. 이는 단순히 행정적인 실수를 넘어 국가의 소중한 문화유산을 다루는 공공기관이 보여준 안일한 태도로 비춰지며, 학계와 시민단체들의 거센 분노를 사고 있다. 국제 사회의 시선 또한 매우 우려 섞인 상태다.

유네스코 세계유산센터는 이미 여러 차례 종묘 주변의 고층 개발이 세계유산의 '탁월한 보편적 가치'를 훼손할 수 있다고 경고하며 세계유산영향평가 실시를 권고해 왔다. 특히 오는 7월 부산에서 개최될 예정인 제48차 유네스코 세계유산위원회에서 종묘의 보존 상태가 주요 의제로 상정될 가능성이 크다. 만약 유네스코가 한국 정부의 대응이 미흡하다고 판단하여 현장 실사에 나서거나, 최악의 경우 종묘를 '위험에 처한 세계유산' 목록에 올리게 된다면 이는 국가적인 망신이자 돌이킬 수 없는 문화적 손실이 될 것이다.

이에 참여연대와 청계천을지로보존연대, 그리고 역사학, 고고학, 민속학 분야의 31개 전문 학회는 유네스코에 서한을 보내 이번 재개발 사업의 전면 중단과 재검토를 강력히 요청했다. 종묘는 조선 시대 역대 왕과 왕비의 신주를 모시고 제사를 지내던 곳으로, 그 건축적 배치와 주변 환경이 만들어내는 엄숙함과 조화로움이 세계적으로 인정받아 1995년 한국 최초의 세계유산으로 등재된 곳이다. 도심의 개발 논리가 문화유산의 보존 가치보다 우선시되는 현재의 상황은 지속 가능한 도시 발전 모델에 대한 근본적인 질문을 던진다.

고층 빌딩 몇 채가 가져다줄 경제적 이익이 수백 년을 이어온 역사적 공간의 정체성을 지우는 대가로 정당화될 수 있는지는 냉정하게 따져봐야 한다. 국가유산청의 이번 조치는 단순히 개발을 막으려는 것이 아니라, 세계유산의 가치를 지키면서도 도시가 함께 성장할 수 있는 합리적인 가이드라인을 마련하라는 요구다. 결국 서울시는 단기적인 개발 성과에 매몰되기보다 유네스코의 권고와 국가유산청의 명령을 수용하여, 세운 4구역의 계획을 전면적으로 수정해야 한다. 세계유산영향평가를 통해 과학적으로 영향을 분석하고, 그 결과에 따라 건축물의 높이와 배치를 다시 설계하는 과정이 필수적이다.

역사와 현대가 공존하는 도시 서울의 진정한 경쟁력은 마천루의 높이가 아니라, 과거의 기억을 어떻게 소중히 품고 미래로 연결하느냐에 달려 있기 때문이다. 이번 갈등이 단순한 기관 간의 주도권 싸움이 아니라, 대한민국이 문화유산을 대하는 성숙한 태도를 보여주는 계기가 되기를 기대한다





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