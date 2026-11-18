서울 종로구 효자로 단풍길에 관광객 안전을 위해 가로수 통제선이 설치됐다. 사고 예방 효과는 입증되었으나 경관 훼손과 촬영 불편으로 주민과 관광객 사이에 엇갈린 반응이 일고 있다.

서울 종로구 는 지난 13일부터 유명한 단풍 명소인 효자로 일대의 가로수 전체에 붉은색 통제선을 설치했다. 이는 차도 한가운데로 뛰어들어 사진을 찍으려는 관광객으로 인한 교통사고 우려가 커지자, 행락객의 안전을 최우선으로 고려하여 취한 긴급 조치이다.

통제선 설치 배경 및 메커니즘

효자로는 경복궁역에서 청와대로 이어지는 거리로, 가을 단풍철마다 경복궁을 찾는 국내외 관광객으로 발 디딜 틈이 없다. 최근에는 가로수에 설치된 뜨개 예술 작품 배경으로 사진을 찍으려는 시민들의 발길도 늘고 있는 추세이다. 그러나 아름다운 풍경을 담기 위해 운전 중인 차량이 달리는 도로 중앙으로 뛰어드는 관광객들이 빈발하면서 심각한 안전 문제로 대두되었다.

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이에 종로구는 관광객 안전 관련 민원이 잇따르자 신속하게 대응하여 가로수 사이에 통제선을 설치했다. 설치 이후인 지난 17일 찾은 효자로에서는 대부분의 관광객이 통제선이 설치된 인도 내에서 사진을 촬영하는 모습이 목격되었다. 특히 사진 구도가 더 예쁘게 나오기 위해 은행나무 앞에서 줄을 서서 촬영 순서를 기다리는 모습도 흔히 볼 수 있었다.

관광객 및 지역주민의 엇갈린 반응

尽管 안전 조치가 취해졌으나, 이를 둘러싼 현장의 반응은 엇갈리고 있다. 일부 관광객은 통제선 설치로 인해 원하는 구도의 사진을 찍지 못해 아쉬움을 표했다. 이은채 씨(23세)는 "나무에 설치된 뜨개 작품을 배경으로 사진을 찍으려 왔는데 통제선이 계속 걸린다"며, "사진 촬영을 목적으로 방문하는 사람이 많아 통제선을 조금 더 낮게 설치한다면 촬영에 도움이 될 것"이라고 밝혔다.

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지역 주민들도 경관 훼손에 대한 우려를 나타냈다. 차은아 씨(51세)는 "이런 통제선을 설치한 사례를 처음 본다"며, "대충 급하게 둘러놓은 것처럼 보여 시각적으로 좋지 않다"고 비판했다. 이재호 씨(34세) 역시 "가로수를 통제선으로 칭칭 감는 것보다는 다른 대안을 찾아봤으면 한다"고 언급하며, 경관 훼손에 대한 아쉬움을 드러냈다.

반면, 안전을 강조하는 시각도 존재한다. 코이 씨(27세, 대만 방문 관광객)는 "도로에서 사진을 찍으면 노란 나무와 사람 모두 사진에 더 아름답게 담기지만, 통제선 덕분에 횡단보도만 이용하며 안전히 촬영 중"이라고 설명했다. 김혜인 씨(23세)도 "관광객들이 도로로 들어가는 것을 막기 위해 통제선이 필요하다"며 안전 조치의 필요성에 동의했다.

교통 단속 현황 및 향후 계획

통제선 설치 효과가 경찰의 단속 현황을 통해 구체적으로 확인되고 있다. 효자로 일대 교통을 단속하는 경찰청 통의파출소 A팀장은 "단풍철 특히 외국인들이 도로 중앙에서 사진을 찍으려 여기저기서 튀어나오는 경우가 많았다"고 전했다. 그는 "통제선 설치 전에는 안전을 우려한 운전자들의 신고가 하루 5~6건 정도 접수되었으나, 설치 이후로는 아직 단 한 건도 접수되지 않았다"며 효과를 입증했다.

종로구는 "도로 관리는 경찰의 소관이나, 주말에 인파가 몰리면 위험할 것 같아 구청 차원에서 통제선을 설치했다"고 밝혔다. 종로구는 또한 "단풍이 지고 있는 시점에서 향후 곧 통제선을 철거할 예정"이라고 덧붙였다. 이는 계절이 지나면 위험 요소가 사라지므로 임시 조치로서 충분한 역할을 했음을 시사한다.