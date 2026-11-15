종로구 양버즘나무 벌목 보류, 생태와 역사 보존 방향 전환

서울 종로구 효자로의 노후 양버즘나무 벌목 계획이 보류되며 생태 보전과 시민 안전의 균형 모색에 주목받고 있다.

서울 종로구는 과거 벌목 일정을 잡았던 효자로 일대 노거수들 보존을 위해 보존 기술 방안을 모색하겠다고 밝혔다. 특히 일제강점기에 심겨진 양버즘나무 3그루의 경우, 2027년 태풍 시즌 이전까지 벌목 시기를 미루기로 했다. 이는 시민 안전과 도시 녹지 보존 간의 갈등을 해결하기 위한 정책적 전환의 시작점이다.

위험성 진단과 벌목 보류 과정

종로구청이 지난 10월 초 효자로 가로수 3그루의 벌목을 추진한 이유는 기존 진단 결과에서 위험성 등급 '심각(E)'과 '높음(D)'을 받았기 때문이다. 서울시는 2026년 7월부터 구청에 노후 가로수의 정기 진단을 지시했고, 이에 따라 종로구는 효자로의 양버즘나무 209그루를 조사했다. 그 결과 2그루가 심각 등급, 7그루가 높음 등급으로 분류되어 처리 대상에 올랐다.

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그러나 서울환경운동연합은 10월1일 기자회견을 통해 해당 나무들의 생태적 가치를 강조하며 벌목 철회를 요구했다. 해당 나무들은 1930년대에서 1940년대 식재된 것으로 추정되며, 과거 청와대 분수대 광장 양쪽과 보안1942 부근에 서 있어 역사적 의미도 크다. 구청은 주민, 환경단체, 전문가가 참여한 회의에서 보존 가능성을 재고했다.

생태적 가치와 역사적 상징성

보존 대상인 양버즘나무 3그루는 키가 20m에 달하고 줄기 둘레가 1m에 달하는 거목이다. 서울시립대 한봉호 교수(조경학)는 이러한 대형 수목이 도로를 따라 연속적으로 서 있는 사례가 드물어 경관적, 생태적 가치가 높다고 평가했다. 이는 단순한 도시에 식물이 아닌, 서울 도심의 살아있는 역사 유산이다.

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특히 효자로의 양버즘나무는 1960년 4·19혁명의 현장 증언자다. 당시 부정선거에 항의하던 시위대가 경무대로 이동하던 중 경찰 발포로 다수의 사상자가 발생한 장소이며, 나무들이 그 비극과 민주화의 시간을 목격했다. 민족문제연구소 방학진 사무처장은 나무 제거가 역사 경관을 훼손하는 것임을 지적했다.

환기미술관 은행나무 갈등과 해결

같은 종로구 부암동 환기미술관 옆의 수령 100년 이상 된 은행나무도 심각한 위기를 겪었다. 미술관은 2026년 4월 22일 담장 손실 보상을 이유로 나무 밑동에 제초제를 주입했다. 주민들은 CCTV 영상을 통해 이를 고발했으며, 경찰은 박미정 관장 등 3명을 기소했다.

미술관이 나무 제거를 요구하자 구청은 '아름다운 나무' 지정 절차를 진행했다. 11월9일까지 회신한 토지 소유자 46명 중 38%가 동의했으며, 그중 91%가 지정에 찬성했다. 이는 시민들이 나무의 보존에 긍정적으로 반응하고 있음을 보여주는 데이터다. 현재 해당 나무는 회복세를 보이며 여전히 푸른 잎을 유지하고 있다.

향후 관리 매뉴얼 개선 방향

서울환경운동연합과 종로구는 교차로 안전을 위해 보행로를 확장하고, 나무 둘레 아스팔트를 제거해 뿌리 생육 환경을 개선하는 방안을 제시했다. 당김줄 설치와 가지치기를 통해 무게를 분산시키는 기술적 조치도 포함됐다. 최영선 노을공원시민모임 대표는 제거만이 능사가 아니라 공존 방안을 찾아야 한다고 강조했다.

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종로구청 유지용 도시녹지과장은 과거에는 시민 의견 수렴이 부족했으나, 이번 사건을 계기로 시민의 관심이 높아졌다고 밝혔다. 구청은 이제 가로수 관리 매뉴얼을 세분화하고, 관련 법규와 절차를 명확히 하여 유사한 갈등이 재발하지 않도록 할 계획이다.