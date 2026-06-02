종로 문화재단 대표가 말하는 종로의 미래

종로 문화재단 대표는 종로의 문화를 보존하고 전통의 보존에 머물지 않고, 오늘의 시민과 다시 만나는 방식으로 변해야 한다고 말한다. 그는 종로의 문화가 특정 장소에 갇히지 않고, 시민의 생활 리듬 안으로 들어가야 한다고 생각한다.

봄비가 내린 지난 5월 11일 오전, 김승모 종로문화재단 대표이사를 만난 곳은 '무계원'이었다. 서울 종로구 부암동 언덕 아래 자리한 이 한옥은 그 자체로 종로의 시간을 품고 있다. 지금은 사라진 인사동의 요정 '오진암'(조선 말기 서화가 이병직의 집) 일부 자재가 이곳에 옮겨와 다시 집의 몸을 이루었단다.

오진암은 한때 서울 근현대사의 굵직한 장면과도 맞닿아 있던 장소다. 사라진 공간의 흔적이 부암동 언덕 위에서 새 이름을 얻은 셈이다. 그는 이 터가 종로의 여러 기억과 맞닿아 있다며 자연스럽게 이야기를 꺼냈다. 옛 기억의 장소를 설명하는 그의 말에는 행정가의 보고보다 동네 사람의 기억이 먼저 묻어 났다.

그는 종로에서 오래 살았고, 그곳에서 중앙고등학교를 졸업하였으며, 대학교를 제외하고 한평생 그곳에서 일을 해오며 종로의 길과 골목을 가까이에서 보아온 산 증인이다. 그래서 돈화문로 문화보존회 사무총장과 창덕궁앞 열하나동네 운영위원장으로 활동했던 이력도 단순하게 보이지 않는다. 그에게 종로는 관리해야 할 행정 구역이기 전에, 몸으로 익힌 생활권이자 시간의 층위가 겹겹이 쌓인 밀착된 현장이다. AD





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

종로 문화재단 종로의 미래 문화 보존 전통의 보존

United States Latest News, United States Headlines